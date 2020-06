„Hey, ist deine Fußsohle auch so rau? Wie bekommst du deine Hornhaut weg?“ – Fragen, die man im Smalltalk mit Kollegen und Freunden eher nicht stellt. Denn während wir über die Pflege und den Zustand unserer Hände offen sprechen, schweigen wir über die Füße. Liegt wohl auch daran, dass wir sie mindestens die Hälfte des Jahres in unseren Sneakern oder Stiefeln verstecken, oder?

Zwei Gründerinnen aus Hamburg möchten, dass wir uns mehr um unsere Füße kümmern. Um dieses Ziel zu erreichen, haben Anna-Lena Busch und Saskia Detering drei verschiedene Fußcremes unter ihrer Marke Tvey entwickelt. Diese Woche ging der Shop für den Vorverkauf online, langfristig sollen die Tvey-Cremes auch in Drogeriemärkten stehen und dort Produkten von Scholl, Hansaplast oder den Eigenmarken Konkurrenz machen.

Beiersdorf hat den Gründerinnen die Lücke aufgezeigt

„Viele Konsumentinnen haben uns bestätigt, dass sie Füße eincremen nervig und unpraktisch finden“, sagt Gründerin Busch gegenüber Gründerszene. Gemeinsam mit ihrer Co-Gründerin Detering habe sie daraufhin nicht nur eine Rezeptur für schnell einziehende Cremes entwickelt, sondern auch eine Verpackung mit Applikator, der das Auftragen erleichtern soll. „Wann cremt man sich am besten die Füße ein?“, sei eine ihrer Fragen gewesen, sagt Busch. „Im Bett vor dem Schlafen? Dann hat man danach die klebrige Creme an den Fingern. Im Bad nach dem Duschen? Dann kommt man nicht ohne Klebespuren durch die Wohnung.“

Klar, es gibt wichtigere Fragen im Leben, aber die Gründerinnen sehen beim Thema Fußpflege viel Potential. In ihren vorherigen Jobs beim Kosmetik-Konzern Beiersdorf in Hamburg, wo beide als Brand Manager tätig waren, fiel ihnen auf, dass die Kategorie für Fußcremes „eher unbeliebt“ und „eingeschlafen“ war, wie Busch es auf Nachfrage vorsichtig formuliert. „Beiersdorf ist mit Hansaplast ja recht erfolgreich im Fußpflege-Segment vertreten, allerdings klar in medizinischer Richtung positioniert.“

Wegen Corona brach ein Produzent weg

Mit ihrer Marke Tvey wollen die Gründerinnen deswegen kein medizinisches, sondern ein Lifestyle-Produkt auf den Markt bringen. Die Cremes sind vegan, die Verpackung ist – anders als beispielsweise beim Marktführer Scholl – schlicht und in Pastellfarben gehalten. Auch über Kanäle wie Instragram will Tvey Kundinnen finden. Finanziert haben die Gründerinnen bislang alles aus eigener Tasche, hergestellt und abgefüllt werden die Cremes in Bayern.

Wie aufwendig es ist, ein Kosmetikprodukt auf den Markt zu bringen, haben die Gründerinnen in den vergangenen Monaten gemerkt. Sie mussten zahlreiche Produkttests durchführen, wegen der Coronakrise brach auch noch der Produzent für die Verpackungen weg. Der offizielle Launch muss deswegen von Mai auf Juli oder August verschoben werden. Aktuell beschäftigen sich die beiden nun mit Themen wie Logistik und Lagerung.

Eine 75-Milliliter-Tube von Tvey kostet 15 Euro, womit das Startup deutlich über den Preisen der Wettbewerber liegt. Dass auch das klappen kann, zeigt beispielsweise die Nagellack-Marke Essie von Loreál, die mit acht Euro über den Preisen vieler Wettbewerber in der Drogerie liegt, aber mit aufwendigem Marketing viele Kundinnen erreicht.

Und wer weiß? Vielleicht sprechen wir bald auch in der Büroküche über unsere Fußsohlen.

