Er sei nur noch frustriert, sagt Zia Uppal. Seit sein Arbeitgeber ihn freigestellt hat, findet er keinen neuen Job. Dutzende Bewerbungen habe er verschickt, alle vergebens. Dabei ist Uppal, 33 Jahre alt, hochqualifiziert. Er, Projektmanager mit Masterabschluss an der Münchner Business School, hat für Unternehmen wie BMW gearbeitet. Zuletzt war er bei Wirecard.

Uppal glaubt, dass genau das nun ein größeres Problem ist. Dass der Name des insolventen Zahlungsanbieters, der unter Betrugsverdacht steht, wie ein Makel an ihm und seinem Lebenslauf haftet. „Wir haben jetzt ein sehr schlechtes Image“, sagt Uppal. Er ist einer der wenigen, die überhaupt bereit sind, darüber zu sprechen. Dutzende andere Wirecard-Mitarbeiter sagten ab.

Uppal setzt nun große Hoffnungen in eine Liste. Auf der sind die Daten von ihm und mehr als 570 ehemaligen oder wechselwilligen Wirecard-Mitarbeitern zu finden. Sie kursiert derzeit öffentlich im Netz und unter den Chefs zahlreicher Wirecard-Konkurrenten, die offenbar an qualifiziertem Personal interessiert sind.

Auf dieser Liste stehen Namen, Mailadressen und private Telefonnummern von früheren Wirecard-Mitarbeitern. Und auch wer bisher in welchen Unternehmensbereichen tätig war. Und wo sie künftig arbeiten möchten. Außerdem erfahren die Personalchefs, welcher mögliche Kandidat bereit wäre, in eine andere Stadt zu ziehen.

Die meisten würden Arbeitsort wechseln

All diese Daten hat der österreichische Fintech-Berater Claudio Wilhelmer gesammelt. Wer bei Wirecard war und einen Job suchte, konnte über eine Eingabemaske persönliche Umstände und seinen Kontakt auf die Liste setzen. Inzwischen ist das alles im Grunde öffentlich. Jeder, der einen Zugangslink besitzt, kann auf die Liste zugreifen. Personalverantwortliche in Unternehmen und Mitarbeiter haben längst angefangen, sie in Berufsportalen im Internet zu teilen.

Auf die Idee kam Wilhelmer nach einem Besuch in Aschheim bei München, Wirecards Firmensitz. So sagt er. „Ich habe miterlebt, wie groß die Sorgen dort waren. Deshalb wollte ich meine Hilfe anbieten und vermitteln.“ Von der Resonanz sei er überrumpelt worden. Schon am darauffolgenden Tag hätten sich etwa 30 Wirecard-Mitarbeiter bei ihm gemeldet.

Um nicht jede Nachricht händisch weiterleiten zu müssen, habe er die Liste erstellt, sagt Wilhelmer. „Mittlerweile steht ein beträchtlicher Anteil der ganzen Firma darauf.“ Auch aus Indien, Singapur oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die meisten wären bereit, bei einem lukrativen Angebot den Arbeitsort zu wechseln.

Spätestens in der letzten Augustwoche wurde klar, dass viele Wirecard-Mitarbeiter sich etwas anderes suchen müssen. Da teilte Insolvenzverwalter Michael Jaffé mit, dass rund 730 der 1300 Beschäftigten gekündigt wird. Die wirtschaftliche Lage sei nicht zuletzt wegen der „skandalösen Begleitumstände“ äußerst schwierig. Wirecard soll jahrelang seine Bilanzen gefälscht haben. Insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die auf Konten in Asien liegen sollen, sind nicht auffindbar.

Aufgrund ihrer Tech-Kenntnisse lukrative Kandidaten

Berater Wilhelmer könne sich vorstellen, dass besonders Mitarbeiter aus dem Finance-Bereich künftig Probleme bei der Jobsuche haben. Schließlich könnten Arbeitgeber sich fragen: Hätte jemand von denen etwas sehen müssen? Aber: „Auf kurz oder lang werden alle wieder einen passenden Job finden“, glaubt Wilhelmer. „Ich habe von einigen bereits Nachrichten bekommen, dass sie erfolgreich vermittelt worden sind.“ Die Unternehmen hätten großes Interesse. Sogar bekannte Konzerne hätten angerufen und gefragt, ob und wie sie an die Liste kommen können.

Die Verantwortlichen der EQS Group gehören zu denen, die Zugriff haben. Die Softwarefirma aus München sei regelmäßig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. „Da hat uns die Initiative eine gute Plattform geboten“, sagt Vorstandsmitglied Marcus Sultzer. „Wir haben die Liste durchforstet und interessante Kandidaten angeschrieben.“

Die Wirecard-Mitarbeiter sind aufgrund ihrer Kenntnisse für die deutsche Tech-Branche lukrative Kandidaten. Seit Jahren sind in Deutschland qualifizierte Spezialisten rar. Und plötzlich suchen Hunderte Entwickler, Projektleiter, Marketingexperten einen neuen Job. „Da ist es ein Glücksfall, plötzlich eine Auswahl aus so vielen qualifizierten Fachkräften zu haben“, sagt Sultzer.

Jeder kann die Eingabemaske benutzen

Die Frage ist nur, ob es die Liste so überhaupt geben darf. Denn nicht alle aufgeführten Mitarbeiter haben sich freiwillig eingetragen.

„Ich weiß bis heute nicht, wie meine Daten auf die Liste gekommen sind“, sagt etwa eine Wirecard-Mitarbeiterin, die nicht genannt werden will. Sie möchte über ihre Zeit im Unternehmen nicht reden. Wie viele ähnliche Fälle es gibt, lässt sich nicht nachvollziehen. Fakt ist jedoch: Nicht jeder muss seine Daten selbst eingetragen haben. Jeder könnte die Eingabemaske genutzt haben: Kollegen, Vorgesetzte, Freunde.

Datenschützer sehen es deshalb kritisch, dass diese Daten ohne explizite Einwilligung der Beteiligten herumgereicht werden. „Wenn keine Einwilligung oder eine andere Rechtsgrundlage vorliegt, kann die Veröffentlichung als rechtswidrige Datenverarbeitung angesehen werden“, sagt Carlo Piltz, Fachanwalt für Datenschutz der Berliner Kanzlei Reuschlaw Legal Consultants. Er gilt als einer der renommiertesten deutschen Anwälte im Datenschutzrecht.

Das Problem, sagt er, könne auch potenzielle Arbeitgeber treffen, wenn sie mithilfe von Wilhelmers Liste auf Mitarbeiterfang gehen. „Auch diese Unternehmen würden unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten als Verantwortliche agieren und benötigen für eine Verwendung der Daten eine Rechtsgrundlage“, sagt Piltz. Liegt keine Einwilligung der Mitarbeiter vor, dann riskiere auch ein Unternehmen, Daten rechtswidrig zu verarbeiten.

„Es ist eine Initiative ohne jegliche kommerzielle Absicht“, sagt Berater Claudio Wilhelmer. Die Mitarbeiter müssten sich bewusst sein, dass ihre Daten einsehbar sind, nur so können sie von potenziellen Arbeitgebern gefunden werden. „Das habe ich deutlich kenntlich gemacht.“ Außerdem könne sich jeder bei ihm melden, der wolle, dass seine Daten von der Liste gelöscht werden. Bislang habe sich aber noch niemand beschwert.

Zia Uppal hat sich freiwillig eingetragen. Er hofft zwar, aber seine Hoffnungen sind kleiner geworden. Wirecard habe er sich damals ausgesucht, weil es ein junges und aufstrebendes Tech-Unternehmen mit deutscher Zielstrebigkeit war. Ein großes Versprechen. „Das war wohl zu schön, um wahr zu sein“, sagt Uppal. Vorerst sei er offen für jeden Job, um erst einmal über die Runden zu kommen.

