Einen Gebrauchtwagen an ein anderes Autohaus verkaufen? Für Händler ist das kompliziert. Das fängt schon bei der Fahrzeuganlage an: Daten und Zustandsbeschreibungen aus Gutachten müssen häufig von Hand auf entsprechenden Auktionsportalen eingetippt werden. Oft werden dabei wichtige Details übersehen, etwa, dass der Vorbesitzer eine neue Soundanlage oder eine Anhängerkupplung an das Fahrzeug montiert hat. Das mindert den eigentlichen Wiederverkaufswert – und kostet Zeit. Denn der Vorgang muss für jede weitere Auktionsseite wiederholt werden.

Das möchte Johannes Stoffel ändern. Er hat 2017 die Münchner Firma 2trde gegründet. Über die B2B-Plattform sollen Händler ihre Gebrauchtfahrzeuge in wenigen Minuten einstellen und automatisiert über diverse Verkaufsplattformen anbieten können. Dazu greift 2trde laut Stoffel etwa auf Datenbanken von Herstellern zurück, sodass alle notwendigen Infos zum Fahrzeug schnell erfasst und in der Preiskalkulation berücksichtigt werden.

„So können wir die Zeit der Fahrzeuganlage beim Gebrauchtwagenverkauf von in der Regel 30 Minuten auf fünf Minuten reduzieren und höhere Verkaufserlöse erzielen“, erklärt Stoffel im Gespräch mit Gründerszene. Auch Mietwagen- und Leasinganbieter sollen profitieren: „Durch die genaueren Restwerte können unter anderem Leasing-Raten zu attraktiveren Konditionen angeboten werden“, so Stoffel.

VC aus Israel führt 2,5 Millionen-Runde an

Mit diesem Konzept hat der 28-Jährige nun erste namhafte Geldgeber überzeugt. Wie Gründerszene erfuhr, beteiligt sich der israelische VC Maniv Mobility federführend an einer 2,5 Millionen Euro großen Seed-Finanzierung für 2trde. Hinter Maniv Mobility stehen einige große Automobil- und Mobilitätsunternehmen, darunter BMW, Hyundai, Renault und Deutsche Bahn. Zuvor hatte bereits der Beteiligungsarm von Axel Springer nebst einigen Business Angels in das Startup aus München investiert.

Nach Angaben der Firma speisen derzeit mehr als 380 Händler – von kleinen Autohäusern bis zu großen Ketten wie Senger oder Koch – ihren Fahrzeugbestand in das 2trde-System ein. Die jeweiligen Angebote erscheinen dann etwa auf Auktionsportalen wie Carsale24 oder Cargroup.

Geld verdient das Startup über Gebühren, die für das Einstellen (zehn Euro) und den tatsächlichen Verkauf (30 Euro) eines Fahrzeugs fällig werden. „Zudem erhalten wir von den Auktionshäusern pro vermitteltem Fahrzeug eine mittlere zweistellige Provision“, so Stoffel. Zu den bisherigen Umsätzen äußerte er sich auf Nachfrage nicht. Nur so viel: Seit dem Start seien diese jedes Jahr um etwa 450 Prozent gestiegen. Rund 2.000 Fahrzeuge würden jeden Monat über die Plattform laufen.

Im Vergleich zu konkurrierenden Vertriebsplattformen wie Auto1, das nach eigenen Angaben 40.000 Fahrzeuge im Bestand hat, erscheint das zwar noch wenig. Stoffel sieht sein Unternehmen aber auch nicht zwingend als Wettbewerber, im Gegenteil: 2trde bringe zusätzliche Einsteller auf die Plattformen und liefere zudem saubere Fahrzeugdaten mit.

Mit dem Geld aus der aktuellen Finanzierungsrunde will Stoffel seine Plattform über deutsche Landesgrenzen hinaus anbieten. Bis Ende 2021 plant 2trde, nach Österreich, Spanien, Frankreich sowie die Benelux-Region zu expandieren. Das Team soll auf 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwachsen, wobei ein Großteil der Neueinstellungen für den Vertrieb vorgesehen ist.

