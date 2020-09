Nach zuletzt rasant gestiegenen Verkäufen hat das niederländische E-Bike-Startup Vanmoof von Investoren eine weitere Finanzspritze erhalten. Wie der auch hierzulande populäre Anbieter am Mittwoch mitteilte, konnten in einer Series-B-Runde insgesamt 34 Millionen Euro aufgenommen werden. Das Geld stellten bestehende Investoren bereit – darunter Norwest Venture Partners, Balderton und Felix Capital. Seit der Gründung von Vanmoof im Jahr 2012 sind nunmehr rund 61 Millionen Euro in das Unternehmen geflossen.

Vanmoof entwickelt elektrifizierte Fahrräder, die auf dezentes Design und große Reichweiten ausgelegt sind. Mit einem Neupreis von knapp unter 2.000 Euro sind die beiden Modelle S3 und X3 nicht mehr viel teurer als E-Bikes aus Discounter-Prospekten. Zu ihrem Rad erhalten Käufer auch eine Reihe smarter Features. So warnen die Vanmoof-Räder etwa vor Diebstahl, per App lassen sich zudem Gangschaltung und Maximalgeschwindigkeit einstellen.

E-Bike-Geschäft floriert seit Monaten

Vor allem in Deutschland sollen sich die E-Bikes gut verkaufen. Im Jahresvergleich hätten die Umsätze um 323 Prozent zugelegt, teilte das Startup mit. Auf die Bundesrepublik entfalle demnach bereits die Hälfte der Umsätze, die dieses Jahr bei rund 100 Millionen Euro liegen sollen. Vergangenes Jahr lag der Umsatz nach Firmenangaben noch bei 40 Millionen Euro.

Das Geschäft mit elektrifizierten Fahrrädern floriert seit Monaten. Wegen der Corona-Pandemie steigen immer mehr Menschen auf den Sattel, um sich nicht in vollen Bussen und Bahnen anzustecken. Radpendler schätzen außerdem einen E-Motor, weil sie so nicht verschwitzt im Büro ankommen.

Mit dem frischen Kapital will Vanmoof die Produktionskapazitäten hochfahren und seine bis zu zwei Monaten langen Lieferzeiten verkürzen. Zudem sollen der mobile Reparaturservice ausgebaut und neue Showrooms eröffnet werden. Gegründet wurde Vanmoof einst von den Brüdern Taco und Ties Carlier. Weil die beiden Ingenieure nach eigenen Angaben häufig Strafzettel wegen nicht verkehrssicheren Fahrrädern erhielten, entwickelten beide ein robustes Stadtrad. Später ergänzten sie die Modelle um einen E-Motor und eine App.



Bild: Getty Images / SOPA Images