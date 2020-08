Als vor einem halben Jahrzehnt die ersten Sharing-Roller von Emmy verteilt wurden, waren elektrische Mopeds auf deutschen Straßen noch eine Seltenheit. Mittlerweile ist das Stadtbild ein anderes. Nicht nur das Sharing-Angebot ist größer geworden, sondern auch die Zahl der elektrischen Rollermodelle ist gewachsen. Neben deutschen Fabrikaten wie Unu, Govecs oder Kumpan sind derweil auch eine Vielzahl asiatischer Modelle von Niu, Gogoro oder Yadea hierzulande angekommen. Immer mehr Firmen testen derzeit abseits von Sharing-Angeboten und Direktvertrieb sogenannte Abo-Modelle für E-Mopeds. So zum Beispiel das in diesem Jahr gegründete Berliner Startup Pure+.

Die Idee ist denkbar einfach: Ein Full-Service-Abo für elektrische Mopeds für 30 bis 365 Tage. Das Jahresabo beginnt bei 119 Euro monatlich, kürzere Laufzeiten sind entsprechend teurer. Versicherung, Steuer und Wartung inklusive. Der Vorteil gegenüber Sharing-Rollern liegt Gründer Julian Gerau zufolge unter anderem darin, dass man sich um nichts kümmern muss, ein privates E-Moped hat und damit deutlich günstiger fährt als mit vergleichbaren Sharing-Modellen.

Auch die Sharing-Anbieter testen Abos

Schaut man sich an, was Emmy für seine Roller nimmt, so kommt man bei einer 45-minütigen Fahrt auf etwa 10 Euro. Angenommen man fährt innerhalb dieses Zeitrahmens fünf Tage die Woche damit hin und zurück zur Arbeit, dann kostet das im Monat etwa 207 Euro. Allerdings gibt es Vielfahrerpakete, etwa 500 Minuten für 95 Euro, das heißt aber, ich kann nur etwa 8,33 Stunden fahren. Der Vorteil von Sharing-Angeboten besteht allerdings darin, dass man flexibler zwischen Rollern wechseln kann und nicht auf ein Modell festgelegt ist. Allerdings muss dafür auch immer ein Fahrzeug in der Nähe stehen.

Im November 2019 gab der Emmy-Konkurrent Coup auf. Der Inhaber Bosch begründete den Schritt damit, dass die Wartungskosten langfristig zu hoch gewesen seien. Das Berliner Startup Tier Mobility kaufte wenig später die 5.000 stillgelegten E-Mopeds der Marke Gogoro auf und lässt sie seit diesem Jahr unter eigener Flagge wieder in Berlin, Köln und München fahren. Tier bietet ebenfalls Vielfahrerpakete an. Darunter auch ein monatliches Subscription-Modell für unbegrenzte Freischaltungen, was sonst einen Euro kostet, und 300 Freiminuten für 39,99 Euro. Das Mini-Abo ist allerdings derzeit nur in Berlin verfügbar.

Weitere Wettbewerber planen Abos für E-Mopeds

Gethenry hat 2019 zunächst nur E-Scooter im Abonnement vermietet. Mittlerweile ist das in Berlin und Wien ansässige Startup dazu übergegangen, sich auf Geschäftskunden zu konzentrieren, etwa Hotels, Lieferdienste, Food-Kuriere und Restaurants. Als nächstes sollen ebenfalls E-Moped-Abos ins Programm genommen werden. Weitere Konkurrenz kommt aus den Niederlanden.

Bisher ist Swapfiets vor allem für seine blau bereiften Fahrräder bekannt. Doch seit Juli testet das Unternehmen in Berlin auch E-Mopeds. Für 119,50 Euro im Monat gibt es einen Niu-Roller. Das Angebot ist derzeit ausverkauft. Das Startup Pure+ setzt ebenfalls auf die chinesische Marke Niu, die ähnlich wie das deutsche Pendant Unu Wechselakkus fürs heimische Nachladen bietet.

Allerdings ist der chinesische Anbieter günstiger, zumal sich das Berliner Startup Unu selbst als Sharing-Provider aufstellen will. Pure+ habe nach eigenen Angaben bereits Vorbestellungen für Abo-Roller im Wert von 42.000 Euro. Die Auslieferung soll bald in vielen Großstädten beginnen. Als nächstes sollen auch Roller der Marke Yadea angeboten werden. Der Chinesische Hersteller Yadea paktiert unter anderem mit dem Hamburger Startup Wunder Mobility, um gemeinsam Sharing-Angebote aufzubauen.

Abos können den Vorteil bieten, dass sich der Roller flexibler nach einem Jahr oder früher wieder abgeben lässt, etwa wenn man ihn nicht mehr braucht. Die Unternehmen versprechen einen Komplett-Service. Allerdings müssen hierfür auch Partnerwerkstätten und eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden, was zu diesem frühen Stadium erst noch unter Beweis gestellt werden muss. Deutsche Hersteller wie Unu kooperieren mit Partnerwerkstätten, sind aber bisher nicht im Abo verfügbar. Wer auf Sharing setzt, muss mehr zahlen, genießt dafür aber die größte Flexibilität.



Bild: Pure+