Das Berliner Gebrauchtwagen-Startup Auto1 soll eine Finanzierungsrunde über 300 Millionen Euro abgeschlossen haben. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Capital unter Berufung auf Informationen aus dem Unternehmensumfeld.

Anzeige

Dem Bericht zufolge handelt es sich bei der Finanzierung um einen Kredit – entweder um ein Wandeldarlehen (dabei kann die Darlehensschuld in Firmenanteile umgewandelt werden) oder um Venture Debt (Kredite mit kurzen Laufzeiten und hohen Zinsen). Aus dem Umfeld des Startups erhielt Gründerszene die Bestätigung der Informationen, allerdings keine näheren Details zu der Runde.

Auto1 betreibt mehrere Plattformen für den Gebrauchtwagenhandel, in Deutschland unter dem Namen Wirkaufendeinauto.de. Darüber können Privatpersonen ihre PKW an das Startup verkaufen. Das Unternehmen bereitet die Fahrzeuge auf und verkauft sie an Autohändler weiter. Die Händler können ihre Wagen über die Plattform auch direkt zum Verkauf anbieten.

Corona schränkt den Betrieb ein

Die Finanzierung kommt überraschend, denn derzeit bereitet die weltweite Corona-Pandemie Auto1 Probleme. Um ein Fahrzeug über Wirkaufendeinauto.de zu verkaufen, müssen Nutzerinnen und Nutzer einen Termin in einer Filiale des Startups wahrnehmen. Doch bis auf Weiteres mussten die Filialen schließen. Und auch bei den Partnerhändlern sei die Nachfrage eingebrochen, so Auto1 gegenüber Capital. Deswegen kündigte das Unternehmen Ende März Überlegungen dazu an, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sechs bis acht Wochen in Kurzarbeit zu schicken.

Doch Auto1 hatte wohl Glück: Das Startup habe die Finanzierung schon vor der Corona-Krise abgeschlossen, schreibt das Wirtschaftsmedium. Wer die Geldgeber sind, ist nicht bekannt. In früheren Runden hatten sich namhafte Investoren an dem Unternehmen beteiligt, darunter der japanische Konzern Softbank. Er steckte 2018 460 Millionen Euro in Auto1, die Bewertung des Startups stieg damit auf 2,9 Milliarden Euro.

Wegen Corona: Kurzarbeit im Startup – die wichtigsten Fragen und Antworten Viele Gründerinnen und Gründer müssen in der Corona-Krise über Kurzarbeit nachdenken. Was sollten sie dabei beachten? Eine Arbeitsrechtlerin klärt auf.





Bild: Auto1