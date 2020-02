Eigentlich hätte Daimler vergangene Woche einen Grund zum Feiern gehabt. Noch nie hatte der deutsche Premium-Hersteller so viel Fahrzeuge verkauft wie 2019. Mehr als 2,3 Millionen Kunden entschieden sich für ein Fahrzeug aus Stuttgart. Aber gleichzeitig brach der Gewinn des Herstellers ein. Schuld daran waren zum einen die enormen Ausgaben für Forschung und Entwicklung (9,7 Milliarden Euro) und die Rückstellungen für Strafzahlungen, die als Folge des Dieselskandals wohl fällig werden (etwa drei Milliarden Euro). Hinzu kommt: Wegen überschrittener Grenzwerte beim Flottenverbrauch droht Ende 2020 eine weitere Milliardenzahlung an die EU.

Der Grund für die handfeste Krise bei Daimler und anderen Herstellern ist sicher darin zu suchen, dass die Industrie nicht mit der zunehmenden Elektrifizierung der Fahrzeuge zurechtkommt. Zu lange wurde am Diesel festgehalten, zu wenig in alternative Antriebe investiert. Jetzt steht Daimler vor dem Problem, dass alles auf einmal passieren muss: Neue Technologien entwickeln, ganze Produktionsstätten umbauen und das noch laufende Kerngeschäft betreuen.

Sono Motors als verpasste Chance

Gleichzeitig stellen Autohersteller nun fest, dass die selber gewählte Abhängigkeit von den Herstellern der Batteriezellen vielleicht doch keine so gute Idee war. Daraus folgen weitere Milliardeninvestitionen in eine eigene Herstellung der wichtigsten Komponente, wie sie VW und Opel nun vornehmen. Statt also die Investitionen über mehrere Jahre zu strecken, müssen die Autobauer nun tief in die Tasche greifen.

Unverständlich ist auch, dass sich die Hersteller weiter in der eigenen Burg einmauern. Es gäbe ja durchaus alternative E-Fahrzeuge, die man schnell auf dem Markt drücken könnte. Um nur ein Beispiel zu nennen: Hätte Daimler 0,5 Prozent seines Forschungbudgets dem Startup Sono Motors zur Verfügung gestellt, hätten es keine aufwendige Crowdfinanzierung auf die Beine stellen müssen. Für Daimler wäre das Risiko überschaubar gewesen. Die Skalierungseffekte dafür umso größer.

Man kann argumentieren, dass es für Audi, BMW oder Daimler keinen Grund gibt, einem Konkurrenten auf die Beine zu helfen. Dabei sei dann aber auch daran erinnert, dass Daimler 2010 Anteile an Tesla gekauft hatte. Mit dem Geld aus dem Verkauf dieser Anteile konnte Elon Musk den Tesla S auf den Markt bringen. Ungewöhnlich wäre eine solche Maßnahme also nicht. Es ist eher ungewöhnlich, dass die Hersteller diese Chance nicht ergriffen haben. Stattdessen hat Daimler für das Geld ein Zukunftsauto namens AVTR entwickelt, dass niemals auf den Markt kommen wird.

Burg-Mentalität

Die Burg-Mentalität aller Hersteller grenzt schon fast an Realitätsverweigerung. Wenn selbst der britische Premier Johnson verkündet, dass in 15 Jahren keine Neuwagen mit einem Verbrennungsmotor auf der Insel mehr zugelassen werden sollen, hätte das brennende Dach längst erkannt werden müssen. Und Großbritannien ist nicht das einzige Land in Europa, das diese Richtung einschlägt.

Natürlich verfügt die deutsche Autoindustrie über die Kompetenz und die Möglichkeiten diese Herausforderungen zu meistern. Aber man wird das Gefühl nicht los, dass die Hersteller am liebsten so weiter machen würden wie bisher. Ein paar Hybride und E-Autos fürs Gewissen, die SUVs als Geldbringer. Verstärkt wird dieser Eindruck auch dadurch, dass die Autoindustrie gerade Wirtschaftsminister Peter Altmaier dazu gebracht hat, die EU um Aufschub der ab 2030 noch mal verschärften Abgasvorschriften zu bitten.

Probleme lassen sich in der Regel auf zwei Wegen lösen: Man kann versuchen das Problem anzuerkennen, aber weiträumig zu umschiffen. Oder man kann die Sache positiv motiviert angehen und mit Schwung nach Lösungen suchen. Die Autoindustrie scheint sich immer noch für die erste Lösung entschieden zu haben.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

