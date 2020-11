Seit Jahren kommen immer wieder neue Fahrdienste auf den Markt, die dem Endkunden einen effizienten Service versprechen. Im Vergleich zum regulären Taxi ist eine Fahrt im Uber meistens günstiger oder über Plattformen wie Free Now deutlich bequemer zu ordern. Eine bislang eher unbeachtete Kundengruppe sind die Fahrerinnen und Fahrer solcher Dienste. Sie wollen vor allem möglichst im nächsten Umfeld eine lukrative Fahrt annehmen, am besten ohne lange Standzeiten. Genau das will das Berliner Startup Bliq ihnen ermöglichen und hat dafür nun eine Millionenfinanzierung erhalten.

Insgesamt sind zwei Millionen Euro für das 2018 gegründete Software-Startup zusammengekommen. Angeführt wird die Seed-Runde vom Berliner Wagniskapitalgeber Amplifier Ventures sowie dem VC Space Capital aus New York. Ebenfalls eingestiegen ist der Berliner Frühphaseninvestor Atlantic Labs sowie der US-Investor Revell, Proeza Ventures und der Angel-Investor Andreas Kupke.

Anzeige

Eine Rechnung ohne Uber und Freenow

„In Berlin steht ein Ridehailing-Fahrer im Schnitt 60 Prozent seiner Arbeitszeit an einer Stelle und wartet auf seinen nächsten Auftrag“, sagt Bliq-Gründer Julian Glaab gegenüber Gründerszene. In der Gig-Economy werden Fahrer – egal ob Foodora-Lieferant bei Uber-Fahrer – pro Auftrag bezahlt. Das Warten bedeutet quasi keine Einnahmen. Bliq verspricht, potenzielle Aufträge in einem Interface zu bündeln und auf die Bedürfnisse des jeweiligen Fahrers abzustimmen. Das bedeutet: Ein Fahrer, der beispielsweise Uber und Freenow als Auftraggeber nutzt, bekommt seine geeignetsten Fahrten in der Bliq-App angezeigt. „Dafür beziehen wir weitere Daten mit ein: etwa wann ein großer Flieger am Flughafen oder ein Zug ankommt, wann Events und andere Veranstaltungen zu Ende sind,“ erklärt der Gründer.

Drehmoment: Geht das neue Taxigesetz nicht durch, scheitert die Verkehrswende Die rechtliche Hängepartie um alternative Taxidienste zieht sich weiter hin. Das umstrittene Personenbeförderungsgesetz muss für neue Dienste geöffnet werden.

Dem Startup zufolge steckt dahinter eine Künstliche Intelligenz. Die App prognostiziert, wo und wann die besten Aufträge reinkommen könnten. Aufträge werden vorgefiltert nach dem Verhältnis von Anfahrtsweg und Ertrag pro Fahrt. Glaab versteht sein Produkt als eine Art „Preisvergleichsmaschine“. Die funktioniert ohne Zustimmung beziehungsweise ohne Implementierung in die großen Plattformen. Will heißen: Die Fahrerinnen und Fahrer geben dem Berliner Startup Zugriff auf ihre Buchungssoftware, den Rest regelt die KI. Laut des Gründers hat man die großen Anbietern zumindest darüber in Kenntnis gesetzt.

Profitieren sollen die Fahrerinnen und Fahrer

„Wir schlagen uns auf die Seite von den Fahrern“, so Glaab. Viele von ihnen hätten das Problem, dass sie bei den großen Firmen nicht gerade die besten Konditionen und keine Auftragsfreiheit haben. „Etwa 60 Millionen Fahrer gibt es weltweit und es ist Zeit, dass man ihnen ein Tool an die Hand gibt, mit dem sie sich frei entscheiden können, welchen Auftrag sie annehmen.“ Mit dem frischen Kapital will das 17 Mitarbeiter große Unternehmen nun vor allem ins europäische Ausland expandieren.

Hierzulande bietet das Startup seinen Service seit Ende 2019 in Berlin, München und Köln an. Etwa 2.500 aktive Fahrer sollen die Plattform bereits nutzen. Momentan ist der Service noch kostenlos. Geld will man später pro Auftragsabwicklung verdienen – je nach Standort und Zeit 25 bis 50 Cent pro Fahrt, sagt Glaab. Im Dezember soll es nach der Beta-Phase losgehen. Bisher können Mobilitäts-Plattformen wie Uber, Ola, Bolt oder Free Now angekoppelt werden. Weitere sollen folgen. „Wir sind mit Ridehailing gestartet, aber schauen uns auch den angrenzenden Delivery-Markt an“, so Glaab.

Liefern im Lockdown: Lieferando wird sein Toilettenproblem nicht los Der Lockdown führt offenbar dazu, dass Lieferando-Fahrer kein WC nutzen können, weil Restaurants ihnen den Zutritt verwehren. Ein Missstand, der eigentlich schon seit April bekannt ist.





Bild: Bliq