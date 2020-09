Vor den Corona-Einschränkungen war das Dresdner Startup Carl und Carla eines der wenigen Sharing-Unternehmen, das mit seinen Leihtransportern profitabel unterwegs war. Zu Beginn des Lockdowns blieben zuerst die Kunden aus, mit Umsatzeinbußen von 90 Prozent. Als dann der Sommer begann und die Maßnahmen gelockert wurden, veränderte sich die Nachfrage schlagartig und damit auch das Nutzungsverhalten. Mittlerweile sei die Auslastung fast wieder auf dem alten Stand, berichtet Mitgründer Richard Vetter. Auch weil das Angebot sukzessive umgestellt wurde und das Startup weiter die Flotte ausbaut.

Wie Gründerszene vorab erfuhr, stockt Carl und Carla seine Flotte um 100 Fahrzeuge auf und expandiert in vier weitere Städte. Dafür investiert es drei Millionen Euro.

Das 2013 gegründete Startup hat bislang nur Fremdkapital von Banken aufgenommen, die Unternehmensanteile liegen weiterhin vollständig in den Händen der Gründer. Auch wenn das Wachstum nicht so schnell erfolgt wie bei anderen riskokapitalfinanzierten Startups, sieht Vetter den Vorteil darin, dass es sich agiler arbeiten und damit auch schneller auf veränderte Situationen anpassen lässt. „Trotz der harten Einschnitte im Geschäft expandiert Carl und Carla auf eine bundesweite Fuhrpark-Stärke von rund 500 Fahrzeugen“, so der Gründer. Trotzdem bleibe man offen für Risikokapital, sofern es zur Unternehmenskultur passe, betont er.

Eine Fahrzeugklasse boomt seit diesem Jahr besonders

Die Transporter-Flotte ist derzeit in 21 deutschen Städten verfügbar. Drei verschiedene Bulli-Typen werden angeboten: einer für den Transport von Gegenständen, ein Neun-Personen-Wagen sowie eine Camper-Variante für Ausflüge. Neuerdings sind auch vier VW Crafter, große Kastenwagen im Angebot. Vor allem der Mehrsitzer sei vor Corona für Veranstaltungen viel gebucht worden, was derzeit mangels Events kaum noch der Fall sei. Auch längerfristige Buchungen seien seltener geworden. Stattdessen zieht Vetter zufolge das Geschäft mit Campern ordentlich an – hier auch immer häufiger mit Spontanmieten.

Die gesamte Branche hatte seit den Reisebeschränkungen eine sehr starke Nachfrage zu verzeichnen. Vor allem Sharing-Startups wie Paulcamper, Campanda oder Roadsurfer haben davon profitiert. Carl und Carla hat zwischenzeitlich viele seiner Neunsitzer zu Campern umgerüstet oder verkauft, was dem Unternehmen dabei half, wieder Richtung positive Bilanz zu fahren. Die Camping-Saison endet im September. Fürs kommende Jahr plant Carl und Carla das Camper-Geschäft weiter auszubauen, vor allem wenn die Reiseeinschränkungen weiter anhalten sollten.

Vetter zufolge stellen die Kurzzeitmieten von Transportern für Umzüge und Großeinkäufe weiterhin die „Cashcow“ der Firma. Die Fahrzeuge können zum Halbtags- oder Tagestarif inklusive Hundert Kilometer gebucht werden. Wer mehr fährt, zahlt drauf. Ein ähnliches Konzept hat das Berliner Startup Miles. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Freefloating-Modell, will heißen: Die Fahrzeuge sind nicht stationsbasiert, sondern stehen in der Stadt verteilt. Dem Unternehmen zufolge hat Miles rund 400 Transporter im Angebot, etwa in Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf und München. Camper werde man jedoch nicht ins Angebot aufnehmen, sagt Miles-Chef Oliver Mackprang gegenüber Gründerszene. Das Startup bietet neben Transportern auch kleinere Pkw an.

Carl und Carla plant als nächstes, elektrische Transporter mit ins Programm zu nehmen. Der erste VW-E-Transporter für Kurzzeitmieten wird in Dresden probeweise ins Programm genommen. In der Gläsernen Manufaktur, dem Volkswagen-Inkubator, hat das Startup die damals erste Klasse durchlaufen. Seither kooperieren die beiden Unternehmen.



