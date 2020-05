Der Corona-bedingte Sparkurs bei der Deutschen Bahn fordert offenbar ein erstes Opfer. Beim Fahrdienst Clevershuttle, an dem die Bahn als Mehrheitseigner beteiligt ist, fallen laut einem Bericht des Manager Magazins rund 850 von insgesamt 1.100 Jobs weg. Gleichzeitig zieht sich das für seine froschgrünen Sammeltaxis bekannte Unternehmen aus mehreren Städten zurück. In Berlin, Dresden, Kiel und München soll Clevershuttle künftig nicht mehr verkehren. Lediglich in Leipzig und Düsseldorf soll der Betrieb weitergehen. Für eine Stellungnahme war das Unternehmen kurzfristig nicht zu erreichen.

Clevershuttle bislang ein Verlustbringer für Deutsche Bahn

Clevershuttle wurde 2014 gegründet und bietet Ridepooling in Elektrofahrzeugen an. Dabei teilen sich Fahrgäste mit ähnlichem Ziel ein Fahrzeug. Nachdem die Deutsche Bahn sich zunächst mit 20 Prozent an dem Startup beteiligte, übernahm sie 2018 schließlich die Mehrheit. Zu Hochzeiten war Clevershuttle in nahezu allen wichtigen deutschen Großstädten und Verkehrsknotenpunkten aktiv.

Anzeige

Ein Gewinnbringer wurde das Unternehmen für den Bahn-Konzern allerdings nicht. Dem Manager Magazin zufolge sollen sich die Kosten auf inzwischen rund 100 Millionen Euro belaufen haben. Erst im vergangenen September hatte Clevershuttle eine neue Kapitalspritze erhalten, sich jedoch wegen hohen Konkurrenzdrucks aus Städten wie Hamburg, Frankfurt und Stuttgart zurückgezogen.

Zwar kündigte das Unternehmen damals die Expansion in weitere Städte an. Diese scheint der krisengeplagte Mehrheitseigner nun jedoch vorerst gestoppt zu haben: Wegen den Folgen der Corona-Pandemie erwartet die Deutsche Bahn bis 2024 Einbußen von mindestens elf Milliarden Euro. Ein Hilfspaket vom Bund ist an harte Sparmaßnahmen gekoppelt.





Digitaler Rufbus: Viavan hofft auf eine Rettung des Berliner Sammeltaxis Berlkönig Das prestigeträchtige Rufbusprojekt droht nun endgültig zu scheitern, nachdem SPD und Linke in Berlin sich gegen einen Millionenzuschuss ausgesprochen haben.

Bild: Clevershuttle