Das Berliner Unternehmen Clevershuttle ist jetzt sechs Jahre alt. Gelernt haben die drei Gründer Bruno Ginnuth, Jan Hofmann und Slava Tschurilin in den vergangenen Jahren viel. Jetzt wird vertieft. Sie wollten Menschen von Tür zu Tür befördern – mit elektrischen Fahrzeugen. Das klassische Taxi-Konzept kam ihnen nicht nachhaltig genug vor: Eine Person fährt eine andere Person mit einem Verbrenner-Motor.

Clevershuttle wollte „On-Demand-Ridepooling“ machen. Dafür brauchte das Unternehmen elektrische Fahrzeuge und eigene Fahrer. Denn die Kunden konnten in der App von jedem Standort aus ein Fahrzeug rufen und sich an einen anderen Standort bringen lassen. Falls andere Gäste zur gleichen Zeit eine ähnliche Route fahren wollten, brachte die App die Gäste zusammen. Im Zweifel dauerte die Fahrt dann zwar länger, war aber auch günstiger als bei den Mitbewerbern. Fünf Millionen Fahrgäste haben diesen Service genutzt.

Gesetz erschwert es den Unternehmen, profitabel zu werden

Die politische Gesetzeslage allerdings ist eher auf der Seite der klassischen Taxi-Unternehmen, so sagen es jedenfalls Uber, Clevershuttle und ihre Mitbewerber. Das sogenannte Personenbeförderungsgesetz sieht vor, dass diese Unternehmen immer dann, wenn sie Gäste abgesetzt haben, zu ihrem Betriebssitz zurückkehren müssen.

Clevershuttle hatte seinen Betriebssitz in Berlin am Potsdamer Platz. Von den Randbezirken aus konnte es also immer wieder passieren, dass das Auto erst einmal je nach Verkehrslage 30 bis 45 Minuten fahren muss – leer und ohne Einnahmen zu erzielen. In großen Städten wie Berlin, Hamburg und München war das einer der Gründe, warum Clevershuttle „krass hinter den wirtschaftlichen Erwartungen zurückgeblieben ist“. Das sagt Mitgründer Bruno Ginnuth Business Insider. Auch mit starker Konkurrenz hätte Clevershuttle zu kämpfen gehabt, beispielsweise die VW-Tochter Weshare oder der Carsharing-Service von Sixt. „Wirklich wirtschaftlich agiert da niemand“, lautet die Vermutung von Ginnuth.

Der Clevershuttle-Betrieb mit teilweise hundert Fahrzeugen gleichzeitig sei schlicht zu teuer geworden. In einzelnen Städten haben die drei Gründer immerhin den Schritt zur Rentabilität geschafft. In Leipzig zum Beispiel, das kleiner und weniger staureich als Berlin und München ist.

Für das neue Geschäftsmodell musste Clevershuttle hunderte Mitarbeiter entlassen

Zeit also für einen Strategiewechsel bei Clevershuttle. Und den beschreibt Bruno Ginnuth als hart. „Wir mussten viele hundert Mitarbeiter entlassen, das hat wehgetan.“ Im Kreis der Gesellschafter befindet sich mehrheitlich zu 76 Prozent die Deutsche Bahn. Gemeinsam habe man beschlossen, das Geschäftsmodell umzustellen und sich nicht mehr direkt an die Fahrgäste zu wenden (als Business-to-Consumer-Modell), sondern künftig mit kommunalen Partnern zusammenzuarbeiten (Business-to-Government). Das können zum Beispiel kommunale Nahversorgungsunternehmen sein. Oder ein kommunaler Stromversorger, wie es in Düsseldorf schon der Fall ist.

„Wir brauchen große, relevante Verkehre, um den ÖPNV zu ergänzen – für alle, die keine Lust haben, auf den Bus zu warten, weil sie müde sind oder etwas getrunken haben.“ Nach Ginnuths Meinung sollte das im Interesse einer jeden Kommune sein, die den Anteil des Individualverkehrs reduzieren möchte und es Menschen ermöglichen möchte, für wenig Geld von A nach B zu kommen.

Im Gegensatz zu vorher, als man Clevershuttle im Stadtgebiet überall hin bestellen konnte, gibt es künftig in Darmstadt definierte Haltestellen. Die können entweder tatsächlich physisch auf den Straßen existieren oder auch nur virtuell in der App hinterlegt sein. Clevershuttle fährt dann nicht mehr direkt zum Zielort, sondern zur nächstgelegenen Haltestelle, zum Beispiel einem Bahnhof. Das Netz der Haltestellen soll laut Clevershuttle so dicht sein, dass man etwa 200 bis 300 Meter laufen muss.

Mit dieser neuen Strategie startet Clevershuttle jetzt in Darmstadt unter dem Namen Heinerliner. Die hessische 160.000-Einwohner-Stadt hat einen On-Demand-Verkehr ausgeschrieben. Clevershuttle hat die Ausschreibung gewonnen und baut jetzt an dem größten in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV konstruierten elektrischen Ride-Pooling-Verkehr Deutschlands. Fahren will Clevershuttle in Darmstadt mit elektrischen Vitos von Mercedes.

Um die #Verkehrswende voranzubringen wollen HEAG mobilo und @Stadt_Darmstadt , 2021 einen #OnDemandShuttle als neues Verkehrsangebot in Darmstadt installieren. Der „Heinerliner“ ist erstmal für vier Jahre projektiert und soll bei Erfolg dauerhaft bleiben. https://t.co/fZ0yqubX1S pic.twitter.com/YTieRUDKjg — HEAG mobilo GmbH (@HEAGmobilo) August 12, 2020

Bild: Clevershuttle