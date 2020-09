Wegen offenbar stark gestiegener Neukundenzahlen haben Investoren das Münchner Auto-Startup Cluno mit frischem Kapital versorgt. Offiziell will sich das Unternehmen nicht zur Summe äußern, nach Gründerszene-Informationen liegt diese aber bei umgerechnet rund 12,4 Millionen Euro (14,7 Millionen Dollar). Das Kapital stammt von den Bestandsinvestoren, dazu zählen unter anderem der Berliner VC Atlantic Labs, Acton Capital sowie Valar Ventures, der Fond des Paypal-Gründers Peter Thiel. Einen entsprechenden Eintrag im Handelsregister entdeckte der Analysedienst Startupdetector.

Bei dem Investment handelt es sich um eine Erweiterung der Series-B-Runde aus dem vergangenen Jahr (25 Millionen Euro), wie das Startup gegenüber Gründerszene erklärt: „Nach einem starken März und einem – aufgrund des Lockdowns – ruhigen April hat das Neukundengeschäft in den Folgemonaten deutlich angezogen“, so Cluno-Mitgründer Nico Poletti. Besonders im August hätten die Zahlen „deutlich über dem Plan“ gelegen. Die neue Finanzierung sei gegenüber der ursprünglichen B-Runde im Februar 2019 zu einer um 65 Prozent höheren Firmenbewertung erfolgt, was Poletti als „starkes Zeichen und eine Auszeichnung für das gesamte Cluno-Team“ sieht. Seit der Gründung 2017 sind nun bereits mehr als 170 Millionen Euro in Cluno geflossen. Vergangenes Jahr hatte sich das Startup neben einer VC-Runde auch ein größeres Darlehen gesichert.

Eine Million Auto-Abos bis 2030?

Cluno bietet verschiedene Hersteller-Modelle im Abo an, darunter von Audi, Volkswagen und Porsche. Für einen 5er BMW Sport werden beispielsweise monatlich 749 Euro fällig. Wartung und Versicherung sind inklusive. Die Abwicklung läuft digital über die Website oder die App. Die Mindestlaufzeit für die Verträge beträgt ein halbes Jahr, innerhalb von drei Monaten können Kunden auf ein anderes Auto-Modell wechseln.

Ein Modell mit Zukunft, meint auch der bekannte Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen. Obwohl in diesem Jahr gerade einmal etwa 25.000 Autos für Privatkunden im Abo vertrieben würden, könne sich dieser Wert im Jahr 2030 auf voraussichtlich eine Million vervielfachen. „Das Abo-Modell wird Mainstream werden und den Automarkt total verändern“, so der Experte.



