Ein Auto zu besitzen, ist in der Regel eine teure Angelegenheit. Im Schnitt gibt jeder Neuwagenkäufer knapp 29.000 Euro für ein Fahrzeug aus, mit dem er dann laut Statistik rund 40 Kilometer pro Tag fährt und es über 23 Stunden am Tag parkt. Hinzu kommen weitere Kosten wie Versicherung, Steuer, Benzin, Werkstattbesuche und Ersatzteile. Egal, ob man sein Auto least oder zu den wenigen Kunden gehört, die ihr Auto noch komplett selber kaufen – über die Jahre summieren sich die Ausgaben für ein Fortbewegungsmittel, das man vor allem in der Stadt viel zu selten nutzt.

Die meisten Leasingverträge haben eine Laufzeit von zwei bis vier Jahren, man bindet sich also an das Fahrzeug und kann es nur in seltenen Fällen – meist gegen Gebühr – vor dem Ablauf des Vertrags zurückgeben. Vor allem in den Metropolen wird aber nicht immer ein Auto benötigt, das das ganze Jahr vor der Türe steht. Bisher hatten die Hersteller für Menschen mit einem flexiblen Nutzungswunsch nur das Carsharing im Angebot, doch seit ein paar Jahren gibt es ein weiteres beliebtes Modell: das Auto im Abo. Aber das Modell hat seine Tücken.

Autos fahren wie Serien bei Netflix streamen

Dabei wird das Auto für einen festen Zeitraum gemietet, der zwischen vier Wochen und zwei Jahren betragen kann. Im monatlichen Preis sind dann meist alle Nebenkosten enthalten. Einige Anbieter versprechen sogar einen kostenlosen Reifenwechsel im Winter oder auch Unterbrechungen in der Abo-Laufzeit, wenn man länger nicht am Heimatort ist. Es wird also als ein „Rund-um-Sorglos-Angebot“ verkauft, das sich vor allem an die Bewohner von Großstädten richtet. Oder an jene, die kurzfristig einen Zweitwagen benötigen.

Mittlerweile haben sich diverse Anbieter auf dem Markt etabliert. Die Hersteller experimentieren mit dem Modell, es existieren mittlerweile aber auch etliche Startups. Darunter zählen die bekannteren Anbieter wie Faaren, Cluno, like2drive, und Finn. Genaue Zahlen, wie viele Kunden sich für ein Abo statt des Leasing entschieden haben, gibt es bisher nicht. Aber alle Anbieter tummeln sich vor allem im Markt des Flottenmanagements. Unternehmen können mittels Abos flexibler auf Marktanforderungen reagieren und ihre Flottengröße schnell anpassen.

Für Privatkunden bietet das Abo ebenfalls neue Möglichkeiten. Wer zum Beispiel ein E-Auto hat, damit aber nicht weite Strecken für eine Urlaubsreise zurücklegen möchte, kann bei einigen Anbietern auch für ein oder zwei Monate ein Auto bekommen. Auch in Zeiten von Corona dürfte ein Auto-Abo für all jene interessant sein, die ihre tägliche Pendelstrecke lieber nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen wollen.

Abo-Modelle ändern den Automarkt tiefgreifend

Bisher war der Besitz eines Fahrzeugs die Voraussetzung für eine grenzenlose und höchst flexible Mobilität. Abo-Modelle ändern diese Ansicht nachhaltig. Ähnlich wie bei Netflix, kann das Abo genau den eigenen Wünschen angepasst werden. Wird kein Auto benötigt, wird das Abo einfach gekündigt. Ändert sich die Lage, steht innerhalb weniger Tage wieder ein Fahrzeug bereit.

Für die Hersteller sind das neue Welten. Das klassische Geschäftsmodell, ein Auto zu bauen und für viel Geld zu verkaufen, erodiert immer mehr. Die kürzeren Laufzeiten der Abos setzen die Industrie stärker unter Druck. Beim Leasingmodell war das Auto für mehrere Jahre vom Markt, also damit auch verkauft. Das sieht beim Abo-Modell anders aus. Die Industrie wird sich überlegen müssen, ob sich ein breiter Einstieg in das Geschäft überhaupt lohnt. Startups eröffnen sich so wiederum neue Chancen.

Die Hersteller verlieren dabei nicht mal viel Geld, weil die Abo-Anbieter die Fahrzeuge meist wiederum von den Herstellern leasen. Andererseits bedeuten mehr Abos auch weniger verkaufte Autos. Statt des Zweitwagens nimmt man eben die flexiblere Kurzzeitmiete. Das wird dann auch Druck auf die Abo-Preise ausüben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Unternehmen versuchen wird, sich mit ultragünstigen Preisen, Marktanteile zu sichern. Gewonnen haben am Ende auf jeden Fall die Kunden. Die Zeit der starren Leasing- und Kaufverträge ist vorbei.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

Bild: Cluno