Egal ob der elektrische Antrieb nun mit einer Brennstoffzelle oder von einem Akku betrieben wird: Dem E-Auto gehört die Zukunft. Ein deutliches Zeichen, dass die Zeit für Verbrennungsmotoren abläuft, ist die Entscheidung der Bundesregierung, die Förderung der E-Autos bis Ende 2025 zu verlängern. Auch Hersteller von Elektroautos kommen mit der Produktion kaum mehr hinterher. Auf manche Fahrzeuge müssen Besteller bis zu zwölf Monate warten. Der Wandel zur E-Mobilität kommt nun doch schneller als erwartet.

Auch für den Kampf gegen die Klimakrise ist das eine ermutigende Erkenntnis. Und dennoch: Es wird nicht reichen, sich in Zukunft mit gutem Gewissen in ein Elektrofahrzeug zu setzen. Ein Auto ist auch weiterhin eine Umweltbelastung. Wegen der ressourcenhungrigen Akkus bringt jedes Fahrzeug werkseitig einen CO2-Rucksack mit. Dieser lässt sich zwar „abfahren“, weil ein E-Auto im Vergleich zu einem Verbrenner nach einigen Tausend Kilometern CO2 einspart – aber das heißt nicht, dass keine Schadstoffe mehr produziert werden. Allein die Herstellung der Reifen verursacht weiteres CO2.

In China und Indien steht der Autoboom erst noch bevor

Weltweit gibt es zurzeit circa 1,2 Milliarden Fahrzeuge auf den Straßen. Die größten Wachstumsmärkte sind China, einige Länder des afrikanischen Kontinents und Indien. In diesen Ländern liegt die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohner noch deutlich unterhalb dessen, was wir in den USA oder der EU sehen können. In den USA kommen auf 1.000 Einwohner insgesamt 788 Fahrzeuge, in der EU sind es rund 400. In China wiederum besitzen im Vergleich nur 90 von 1.000 Menschen ein Auto. In Indien sind es sogar nur 22

Der weitere wirtschaftliche Aufschwung in beiden Ländern wird die Zahl der Fahrzeuge rasant steigen lassen. Prognosen sehen bis zu 2,7 Milliarden Autos auf den Straßen bis zum Jahr 2050. Während in Entwicklungs- und Schwellenländern noch Platz ist, droht in westlichen Industriestaaten ein Verkehrskollaps. Vor allem in den Metropolen. Städte wie Paris versuchen mittlerweile gegenzusteuern, indem sie das Autofahren etwa durch Tempolimits und ein eingeschränktes Angebot an Parkplätzen unbequemer machen. Aber auch das wird nicht reichen.

Die USA und die EU müssen die Zahl der Fahrzeuge insgesamt reduzieren. Andernfalls wird sich an der CO2-Bilanz nichts ändern. Sie könnte sogar noch schlechter ausfallen. Die westlichen Länder müssen CO2-freundliche Mobilitätslösungen bevorzugen. Gleichzeitig muss die steigende Zahl an Neufahrzeugen in den Entwicklungsländern entweder CO2-neutral oder wenigstens niedrig gehalten werden.

In Verkehrsdaten liegen Chancen für Gründer

Bei den umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten sind vor allem Startups gefragt. Zwar ist der Markt international wie auch teilweise national bereits durch Anbieter besetzt, aber das ist nicht in allen Ländern der Fall. Besonders auf dem afrikanischen Kontinent gibt es erheblichen Bedarf an Mobilitätsangeboten für die wachsenden Mega-Metropolen.

Dabei geht es nicht allein um das physische Angebot an Fahrzeugen oder Dienstleistungen. Viel mehr sind Strategien gefragt: Zum Beispiel, wie man ein Angebot des öffentlichen Nahverkehrs gestalten kann und wie man die Metropolen vor Zuständen bewahrt, wie sie teilweise in den westlichen Ländern und in China herrschen.

Wichtig hierfür sind vor allem Datenanalysen, um herauszufinden, wie sich Menschen von A nach B bewegen. Für Startups, die sich auf die Entwicklung von diesen Angeboten konzentrieren, bieten sich also in der Zukunft etliche Chancen.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

Bild: Getty Images / The Washington Post