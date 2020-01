In vielen Sektoren hat sich die deutsche Startup-Industrie im vergangenen Jahrzehnt positiv entwickelt, in manchen liegt sie trotz starker internationaler Konkurrenz sogar auf den vordersten Plätzen. Doch ausgerechnet in der Autoindustrie und auf dem Mobility-Markt hängt man hinterher. Das ist erstaunlich. Ausgerechnet das Land, in dem das moderne Automobil erfunden wurde und das jahrzehntelang als Vorbild für technische Innovation galt, hat es nicht geschafft eine Startup-Kultur für die Zukunft der Autoindustrie zu schaffen.

Dabei mangelt es nicht an Ideen. Ein gutes Beispiel sind die Versuche von E.Go und Sono Motors. Was der gesamten deutschen Autoindustrie bisher nicht gelungen ist, der Bau eines kostengünstigen E-Kleinwagens, haben beide Startups hinbekommen. Die Fahrzeuge sind da, doch nun fehlt das Geld, um sie auf die Straße zu bringen. Im Fall von Sono Motors versucht man es mit einer Crowdfunding Kampagne. Es geht um gerade einmal 50 Millionen Euro. Aus einer Perspektive ist das sicher viel Geld, aus einer anderen auch wieder nicht: Wenn ein Unternehmen wie der Flugtaxibauer Volocopter, dessen Geschäftsmodell weit unsicherer ist, im vergangenen Jahr 50 Millionen einsammeln konnte, warum dann nicht auch ein Auto-Startup mit einem fertigen Produkt?

Laut des EY-Startup-Barometers flossen im vergangenen Jahr 6,2 Milliarden Euro in deutsche Startups. Davon landeten 1,6 Milliarden Euro in Mobility-Unternehmen. Den Löwenanteil, jeweils rund 500 Millionen Euro, sammelten dabei Flixmobility und Getyourguide ein. Zusätzlich muss erwähnt werden, dass das Kapitel zu einem überwiegenden Teil nicht aus Deutschland, sondern aus dem Ausland kam.

Tesla darf Fabrik bauen, Startups werden nicht unterstützt

Dabei ist Geld in Deutschland eigentlich nicht das Problem. Allein die Bundesregierung unterstützte die deutsche Automobilindustrie in den Jahren 2007 bis 2017 mit 969 Millionen Euro – nur im Bereich Forschung und Entwicklung. Nicht eingerechnet sind die Abwrackprämie und die neue Förderung von E-Autos, von der auch Sono Motors profitieren würde.

Doch wenn die Bundesregierung die Zahl der E-Autos in Deutschland wirklich drastisch erhöhen will: Warum gibt es dann keinen Sonderfonds für Startups, die genau dieses Ziel mittragen? Warum werden innovative Unternehmen wie Sono Motors und die E.Go AG nicht stärker unterstützt, wenn man gleichzeitig Tesla für seine neue „Gigafactory“ in Brandenburg großzügig entgegenkommt?

Gerade der Vergleich mit Tesla zeigt, dass einiges schiefläuft. Auch wenn die Ansiedlung des US-Unternehmens in Deutschland sehr willkommen ist, stellt sich die Frage, warum man heimische Startups, die das gleiche Ziel haben wie Elon Musks Firma, hier nicht stärker unterstützt. Die Bundesregierung kann darauf verweisen, dass sie schon viel Geld in die bestehende Autoindustrie investiert. Doch bisher hat kein einziger großer Hersteller einen E-Kleinwagen im Angebot, der an den Preis des E.Go herankommt.

Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Nur Volkswagen hat mit dem ID.3, der im Sommer 2020 auf den Markt kommt, eine eigene Plattform für ein Mittelklassefahrzeug aufgebaut. Daimler setzt auch beim angekündigten EQA auf einen umgebauten Verbrenner, Audi wiederum auf die E-Mobilität in der Oberklasse. Wenn man das Geschäft mit den Kleinwagen nicht ausländischen Autobauern überlassen will, wären staatliche Finanzierungen für Firmen wie Sono Motors und E.Go auch im Sinne der Arbeitsplätze ein Gewinn für das ganze Land.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

