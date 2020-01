2020 beginnt nicht gut für Sharing-Anbieter. Bosch hat Ende vergangenen Jahres seinen beliebten E-Motoroller-Dienst Coup eingestellt und versucht nun, die Reste zu verkaufen. Die Autohersteller haben fast unisono bekanntgegeben, dass sie die Investitionen in ihre jeweiligen Services entweder einstellen (Ford und Mazda) oder einfrieren beziehungsweise reduzieren (BMW, Daimler und VW). Hinzu kommt die Krise bei E-Scooter-Anbietern wie Lime, allerdings hatte man die Konsolidierung hier längst erwartet. Aber warum lässt sich mit Sharing offenbar kein Geld verdienen?

Jedes Angebot hat seine eigenen Probleme und Herausforderungen, aber grundsätzlich lassen sich drei Hauptgründe nennen, die bei allen Sharing-Diensten eine Rolle spielen:

Die operative Kosten Die Akzeptanz durch die Kunden Die Einbindung der Services in die Verkehrsplanung der Städte

Aus Sicht von Bosch war die Einstellung von Coup vor allem den operativen Kosten geschuldet. Selbst die im Vergleich zum Carsharing deutlich reduzierten Investionskosten haben nicht geholfen, den Dienst in einer für das Unternehmen akzeptablen Zeit in die Gewinnzone zu bringen. Die Kosten für die Wartung der Roller und vor allem die logistisch teure Organisation des Akkutausch versemmelten das Geschäft. Beim Carsharing liegen die Kosten noch deutlich höher, es ist bisher weltweit ein Millionengrab. Und solange die Autos nicht wartungsärmer werden oder autonom zur Werkstatt fahren, bleiben die operativen Ausgaben hoch.

Die Anbieter haben ihre Geschäftsgebiete in den vergangenen Jahren immer wieder verkleinert, um die Auslastung der Fahrzeuge zu erhöhen und die operativen Kosten zu senken. Das bedeutete aber auch, dass die Fahrzeuge nur noch in einem Kerngebiet der Innenstadt verfügbar waren. Genau da, wo man sie eigentlich nicht braucht, weil der öffentliche Nahverkehr hier stark ist. Sinnvoller und von den Kunden akzeptierter wäre es, wenn die Autos auch in innenstadtfernen Gebieten verfügbar wären, um als Zubringer zu Bus und Bahn zu dienen.

Das dritte Problem schließt direkt ans zweite an: Weder ist das Angebot der Sharing-Unternehmen mit dem öffentlichen Nahverkehr vernetzt, noch haben die Städte es in ihre Verkehrsplanung eingebunden. Es ist kein Geheimnis, dass Sharing-Autos in vielen Städten die Verkehrsdichte sogar leicht erhöht haben, weil sie als zusätzliche Fahrzeuge den Parkraum verknappen.

ÖPNV, privater Autoverkehr und Sharing laufen also parallel nebeneinander und sind nicht miteinander verknüpft. Wenn der Wunsch der Städte lautet, den Verkehr zu reduzieren, müssen sie dafür sorgen, dass der private Autoverkehr eingeschränkt wird. Das kann über eine Maut geschehen oder über eine Verringerung der Parkflächen. Diese Maßnahmen wurden aber nie ergriffen, weswegen Sharing-Angebote für viele im Vergleich zum eigenen Auto unattraktiv bleiben.

Fazit: Die Städte fördern weiter die Nutzung des privaten Autos, also stagnieren die Auslastungszahlen des Sharings. Was wiederum dazu führt, dass die Anbieter ihre Geschäftsgebiete verkleinern müssen. Das macht Sharing nur noch unattraktiver. Die hohen operativen Kosten lassen sich aber nur refinanzieren, wenn die Auslastung hoch genug ist.

Ein Teufelskreis, aus dem man leicht ausbrechen könnte

Ein Teufelskreis, aus dem man allerdings leicht ausbrechen könnte: Wenn Städte, Gemeinden, ÖPNV-Anbieter und die Sharing-Unternehnem ein gemeinsames, untereinander abgestimmtes und vernetztes Verkehrskonzept anbieten, gewinnen alle Seiten. Die Städte haben weniger Verkehr, die Unternehmen können profitabel werden und die Einwohner profitieren, weil Emissionen und Lärmbelastung sinken.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

