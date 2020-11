Die Diskussion um das Personenbeförderungsgesetz zieht sich nun schon seit Jahren hin. 2016 wollte der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) das Gesetz entstauben. Doch angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl 2017 wollte man damals nicht riskieren, dass tausende Taxifahrer medienwirksam vor dem Brandenburger Tor protestieren. Die Novelle schaffte es nach der Wahl immerhin in den neuen Koalitionsvertrag – seither hat sich allerdings noch nichts getan.

Auch der neue Referentenentwurf ist noch lange nicht durch alle Instanzen und die Zeit wird knapp. Schon im nächsten Jahr steht die Bundestagswahl an und erneut wird sich die Frage stellen, ob man sich mit der Taxi-Lobby anlegen will. Die Chancen, dass aus dem Entwurf dann ein Gesetz wird, sind noch da. Aber sie werden mit jedem Tag kleiner.

Jeder Tag ohne neues Gesetz schadet den neuen Anbietern

Je länger der Stillstand bei der Gesetzgebung andauert, desto größer wird die Unsicherheit für alternative Taxidienste wie Uber, Moia oder Berlkönig. Wer kann schon ein Geschäft aufbauen, Mitarbeiter einstellen und die Expansion in weitere Städte planen, wenn man nicht weiß, ob man dort in ein paar Monaten überhaupt noch operieren darf. Rechtliche Unsicherheiten sind Gift für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Und während in den USA und Asien Unternehmen neue Mobilitätskonzepte erfolgreich etablieren, sehen sich die deutschen Anbieter ausgebremst.

Denn bisher fahren Anbieter wie Moia oder der Berlkönig nur mittels einer Ausnahmegenehmigung der jeweiligen Kommunen. Diese Genehmigungen lassen sich aber nicht nach Bedarf einfach verlängern. Vielen Anbietern droht der komplette Stillstand und damit der Verlust der gesamten Geschäftsgrundlage. Wie schnell ein Anbieter unter Druck geraten kann, zeigte kürzlich die Bahn-Tochter Clevershuttle.

In Prinzip sind sich alle vom Gesetz betroffenen Parteien einig: Es muss was passieren. Natürlich gibt es unterschiedliche Interessen: Die Taxi-Lobby hätte gerne, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie hat immerhin am meisten zu verlieren. Anbieter wie Uber wiederum wünschen sich eine komplette Freigabe des Marktes, was allerdings auch an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeigeht. Denn nicht jeder findet stark schwankende Preise – abhängig von Wetter- und Verkehrslage – so gut wie Uber und andere Anbieter.

Ein Ausgleich der Interessen ist schwierig, aber nicht unmöglich. Zuerst müssen dafür die sogenannten Sammeltaxi-Dienste (Ridepooling) flächendeckend legalisiert werden. Nur so können diese in den öffentlichen Nahverkehr eingebunden werden. Bisher scheitert auch das an der Rechtsunsicherheit. Die Folge: Wichtige Zukunftsplanungen bleiben Stückwerk und verzögern den Schritt hin zu Städten mit reduziertem Autoverkehr.

Die Angst der Taxi-Lobby ist unbegründet

Schwieriger ist indes die Entscheidung, wie weit die Befugnisse der Konkurrenz zu klassischen Taxi-Angeboten reichen sollen. Der Entwurf sah bisher vor, dass Mietwagendienste weiterhin einer Rückkehrpflicht unterliegen. Das würde bedeuten, dass sie nach jeder Fahrt wieder zum Hauptstandort des Unternehmens zurückkehren müssen. Eine unnötige und zudem umweltfeindliche Vorschrift. Doch traditionelle Taxi-Unternehmen befürchten, neue und günstigere Anbieter könnten ihnen sonst die Kunden von der Straße wegschnappen.

Dabei ist Konkurrenz auf dem Markt dringend nötig. Das betrifft nicht nur die Preise, sondern auch die in Zukunft steigende Nachfrage. Je mehr der private Pkw-Verkehr eingeschränkt wird, desto mehr Nachfrage wird nach alternativen Angeboten entstehen. Die Taxi-Unternehmen würden zwar nicht mehr den ganzen Kuchen bekommen, aber immer noch den Hauptanteil, der sich zudem vergrößern würde.

Es wird also Zeit, dass das Verkehrsministerium um Minister Andreas Scheuer (CSU) auf die neuen Bedürfnisse von Bevölkerung, Städten und Kommunen reagiert. Die Verkehrswende in den Städten darf nicht weiter verschleppt werden. Statt die Dinge noch weiter zu verkomplizieren, ist es Zeit für eine einfache und einheitliche Regelung der Personenbeförderung.

