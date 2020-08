Carsharing gehört zu den interessantesten Lösungen für eine nachhaltige Mobilität, ohne dabei auf ein Auto verzichten zu müssen. Die Idee basiert darauf, dass Autos im Schnitt über 23 Stunden am Tag nicht bewegt werden. Sie stehen nur rum, könnten aber in der Zeit auch von anderen Menschen genutzt werden. Das Problem ist allerdings, dass kaum jemand seinen Privatwagen anderen unbekannten Menschen überlassen will.

Daimler und BMW hatten die Idee, mit eigenen Carsharing-Angeboten vor allem eine junge urbane Zielgruppe anzusprechen. Das Ergebnis dieses Versuchs ist nicht besonders gut ausgefallen. Auch nach Jahren und nach der Zusammenlegung beider Dienste verdient das Joint Venture ShareNow kein Geld. Und immer wieder tauchen Berichte auf, dass beide Hersteller ihr Carsharing-Angebot gerne abstoßen würden.

Bringen vollautonome Fahrzeuge den Durchbruch?

Gründe für die fehlenden Einnahmen lassen sich leicht ausmachen: Die laufenden Kosten übersteigen in den meisten Städten die Einnahmen bei Weitem. Die Autos müssen regelmäßig gewartet und vor allem an zentrale Plätze bewegt werden. Free-Floating-Anbieter wie ShareNow reagierten auf dieses Problem mit der schrittweisen Verkleinerungen ihres Geschäftsgebiets. Aber genau das ist dann auch wieder kontraproduktiv, denn viele Nutzer würden auf ein Auto nur verzichten, wenn sie sicher sind, dass ein Carsharing-Fahrzeug verfügbar ist, wenn sie es benötigen.

Das Henne-Ei-Problem ist im Moment nur schwer zu lösen. Perspektivisch hoffen die Free-Floating-Anbieter, das Problem mit vollautonomen Fahrzeugen lösen zu können. Die Fahrzeuge könnten dann selbstständig Warteplätze aufsuchen, wo es aktuell keine Fahrzeuge gibt oder ferngesteuert zu Hotspots geleitet werden, wo der Bedarf an Fahrzeugen gerade hoch ist. Doch bis komplett autonome Autos auf den Straßen zugelassen werden, werden noch viele Jahre vergehen.

Tatsächlich wächst das Interesse am Carsharing vor allem in kleineren Städten. Kommunale Carsharing-Anbieter sind sogar finanziell erfolgreich und bauen die Geschäftsgebiete weiter aus. Dabei setzen die Carsharer auf ein stationsbasiertes Angebot. Wie auch bei bundesweiten Anbietern wie Flinkster, Cambio oder Greenwheels scheint es für die Nutzer nicht so wichtig zu sein, ob das Auto nun genau vor der Tür steht, oder ob man ein paar Minuten laufen muss.

Eine Schlussfolgerung wäre, dass das Free-Floating-Angebot gerade in Großstädten eingestellt wird. Die meisten Fahrten lassen sich gut vorplanen, ein Wagen also passend in der Nähe reservieren. Spontane Fahrten können Bewohner dann immer noch mit dem Fahrrad, dem ÖPNV oder dem Taxi erledigen. Aber die Möglichkeit, spontan ein Auto mieten zu können, gilt als eines der wichtigsten Argumente für das Carsharing.

Ohne mehr Parkplätze geht es nicht

Das Problem ließe sich allerdings auch anders beheben – und hier sind mal wieder die Städte und Kommunen gefragt: Diese müssten mehr reservierte Parkplätze für Carsharing-Fahrzeuge bereitstellen. Wenn in jeder Straße genug Parkplätze für das Carsharing bereitstehen, können die Unternehmen etliche Kosten sparen. Gleichzeitig sind die Wege zu den Autos kürzer, wodurch, je nach Verfügbarkeit, einer spontanen Nutzung nichts im Wege steht.

Gleichzeitig sollten Free-Floating-Anbieter sich auch flexibler zeigen. Damit ihre Fahrzeuge auch in den Vorstädten angemietet werden können, sollte man dort auf ein stationsbasiertes System setzen. Es spricht nichts dagegen, dass dort Autos nur an bestimmten Stellen zu mieten sind. Interessanterweise machen das die Anbieter an Flughäfen schon seit Jahren problemlos.

Beide Maßnahmen können dazu führen, dass die Carsharer endlich in die Gewinnzone kommen. Das würde ihnen dann wiederum die Möglichkeit einräumen, die Zahl der Fahrzeuge zu erhöhen. Ein dichteres Angebot von Autos bedeutet eine höhere Verfügbarkeit, was die Akzeptanz erhöht. So könnte das Carsharing das langjährige Versprechen einlösen, die Zahl der privaten Autos in den Innenstädten zu reduzieren.

