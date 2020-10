Dass Elon Musk ein Anhänger deutscher Ingenieurskunst ist, weiß man nicht erst seit der Entscheidung vor einem knappen Jahr, die erste europäische Fabrik seines Elektroautobauers Tesla im brandenburgischen Grünheide zu bauen. Schon drei Jahre zuvor, im November 2016, hatte Musk seine Einkaufstour im deutschen Maschinenbau begonnen.

Damals kaufte Tesla den Anlagenbauer Grohmann Engineering in der Eifel. Seither firmiert das Tochterunternehmen unter dem Namen Tesla Grohmann Automation. „In Deutschland gibt es enorm viele Talente im Bereich der Automatisierung“, sagte Musk schon damals. „Tesla wird teilweise ein deutsches Unternehmen.“

Tatsächlich wird Tesla gerade wieder ein kleines Stück deutscher, denn Musk hat in den vergangenen Tagen den Kauf eines weiteren Maschinenbauers eingefädelt. Assembly & Test Europe (ATW) heißt das mit rund 210 Mitarbeitern kleine Unternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Neuwied, das bald zum US-Autobauer gehören soll. Zwar bestätigen weder ATW noch Tesla das Geschäft, doch beim Bundeskartellamt ist bereits ein sogenannter Kontrollerwerb angemeldet, die deutsche Behörde soll also prüfen, ob Tesla mindestens die Mehrheit der Anteile an ATW übernehmen darf.

Beim kanadischen ATS-Konzern, zu dem ATW bislang gehört, bestätigte man vor wenigen Tagen immerhin, dass man eine Vereinbarung unter den Bedingungen geschlossen habe, „bestimmte Unternehmensteile zu verkaufen und Mitarbeiter eines deutschen Tochterunternehmens an eine dritte Partei zu transferieren“.

ATW stand kurz vor dem Aus

Es ist die Rettung für ATW, denn noch im September hatte der kanadische Mutterkonzern angekündigt, dass man den deutschen Ableger ganz schließen werde. Die Jobs der Mitarbeiter galten als massiv gefährdet. Es war damals ein überraschender Schritt, den ATS zwar nach außen mit den Folgen der Corona-Pandemie erklärte, doch tatsächlich hatte das deutsche Tochterunternehmen schon vor Beginn der Virus-Krise Probleme und fuhr Verluste ein. Allerdings hätte man durchaus hoffen können, dass es sich nur um eine vorübergehende Phase roter Zahlen handelt. Denn ATW steckt wie große Teile der Autoindustrie in einem Umbruchprozess, bei dem das Unternehmen aber schon weit vorangekommen war.

ATW stellt nach eigenen Angaben Produktionsanlagen insbesondere für die Autoindustrie her. Waren es früher Fertigungslinien für Teile wie Getriebe, hat die Firma in den vergangenen Jahren auf die Automatisierung der Herstellung von sogenannten Batterie-Packs gesetzt. Dabei werden die Batteriezellen, die von asiatischen Herstellern zugekauft werden, zu größeren Packs zusammengefasst. Das übernehmen im Gegensatz zur Zellproduktion viele Fahrzeughersteller selbst. Laut dem Eintrag beim Wirtschaftsforum Neuwied gehörten zu den Kunden von ATW Schwergewichte wie BMW, Daimler und Volkswagen, aber auch Zulieferer wie Brose, Magna und ZF.

2019 rutscht das Unternehmen überraschend in die roten Zahlen

Eigentlich müsste es ein boomendes Geschäft für den Anlagenbauer sein, denn die Autobauer stellen immer größere Teile ihrer Produktion auf die Elektromobilität um. Und tatsächlich verzeichnete ATW laut dem gerade erst veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2019, der WELT vorliegt, ein deutliches Plus beim Auftragseingang.

„Die neuen Technologien der E-Mobilität bei Kunden in der traditionellen automobilen Branche haben zu einer spürbaren Nachfragesteigerung geführt“, heißt es im Bericht. Der Auftragsbestand kletterte um 30,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 111,5 Millionen Euro. „Dieser Steigerung des Auftragseingangs liegen mehrere Bestellungen von Batteriemontage- und Prüfsystemen zugrunde“, heißt es im Geschäftsbericht.

Auch der Umsatz in dem am 31.03.2019 beendeten Geschäftsjahr stieg um mehr als 23 Prozent auf 33,9 Millionen Euro. Allerdings wurde das ursprünglich ausgegebene Ziel von 40 Millionen Euro Umsatz verfehlt. Und die Umstellung auf die neue Technologie lief auch bei ATW alles andere als reibungslos. Schon im Geschäftsjahr 2019 war das Unternehmen deshalb in die roten Zahlen gerutscht und verbuchte einen Verlust von fast 3,4 Millionen Euro, den der Mutterkonzern ausgleichen musste.

Noch im Jahr zuvor hatte ATW einen Gewinn von mehr als 900.000 Euro ausgewiesen. Zu Beginn des Geschäftsjahres war man noch von einem erneuten Gewinn von 3,5 Millionen Euro ausgegangen. Das negative Ergebnis komme durch „unerwartete Mehrkosten für Aufträge mit neuen Technologien“ zustande, heißt es im Geschäftsbericht.

Dennoch klangen die Aussichten für die kommenden Jahre durchaus optimistisch: „Das prozessorientierte und kostenbewusste Handeln hat dazu geführt, dass man im abgelaufenen Geschäftsjahr das Fundament für eine kostenoptimierte Zukunft gelegt hat“, heißt es im Bericht. „Die Ausrichtung der weltweiten Vertriebsaktivitäten sowie die Produktinnovationen lassen auch im derzeit ungewissen Umfeld weitere positive Impulse erwarten.“

Allerdings halbierte sich der Umsatz im Geschäftsjahr, das in diesem März endete, auf nur noch 14,4 Millionen Euro, dafür sollte er schon im nun laufenden Jahr auf einen Rekordwert von 74 Millionen Euro steigen. „Es wird jedoch davon ausgegangen, dass, bedingt durch die Abwicklung von Projekten im neuen Produktbereich der Batteriemontage, geringere Margen erzielt werden und damit die Umsatzrendite weiterhin unter den historisch erwirtschafteten Werten liegt“, heißt es im Geschäftsbericht.

Dennoch plane man in Zukunft wieder mit Gewinnen, „bestandsgefährdende“ Risiken gebe es nicht. Umso überraschender kam daher die Entscheidung des Mutterkonzerns, den deutschen Standort ganz zu schließen.

Was sich Tesla von ATW verspricht

Musk und Tesla sehen hingegen offenbar vor allem die Chancen, die sich durch den Zukauf bieten. In der Kartellamtsanmeldung wird explizit das Tochterunternehmen Tesla Grohmann Automation erwähnt, es könnte daher durchaus sein, dass die beiden deutschen Zukäufe künftig zusammenarbeiten oder sogar ganz fusioniert werden. Zwischen dem Grohmann-Standort in Prüm und Neuwied liegen gerade mal rund 100 Kilometer – gerade für amerikanische Verhältnisse eine Entfernung, die kaum der Rede wert ist.

Offen ist auch noch, wie es mit den Aufträgen anderer Autobauer weitergehen würde. Als Musk Grohmann kaufte, ließ er alle bestehenden Bestellungen von Konkurrenten kündigen. Die deutschen Ingenieure sollten künftig nur noch für Tesla arbeiten. Ähnliches könnte nun auch den Kunden von ATW bevorstehen.

„Derzeit gibt es noch einen ausreichend großen Auftragsbestand, dessen Abarbeitung sich durch den Lockdown in Deutschland um einige Wochen, im europäischen Ausland um wenige Monate verzögert hat“, heißt es im Geschäftsbericht. Deshalb habe man trotz der Probleme durch die Pandemie auch keine Kurzarbeit beantragt.

Doch selbst wenn die Bestellungen nun storniert werden sollten, dürfte ATW unter dem neuen Eigentümer die Arbeit nicht ausgehen. Angesichts des rasanten Fortschritts beim Bau der Gigafactory in Brandenburg und weiterer geplanter Tesla-Werke zum Beispiel im US-Bundesstaat Texas gibt es durchaus Bedarf für weitere Produktionsanlagen.

Das aktuelle ATW-Management wollte keine Fragen zum Kauf durch Tesla beantworten, auch beim US-Autobauer selbst war für eine Stellungnahme niemand erreichbar. Zumindest was die Verschwiegenheit angeht, hat man sich dem künftigen Eigentümer in Neuwied schon angepasst.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Welt.de.

Bild: Getty Images /Maja Hitij