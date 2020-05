Innerhalb weniger Wochen baute die Stadt Berlin sogenannte „Pop-Up“-Fahrradspuren – zu Lasten der Autofahrer, die zumindest vorübergehend auf eine Fahrspur verzichten müssen. Das allein reicht aber nicht, um die Verkehrswende voranzubringen, sagt unser Kolumnist Don Dahlmann. Er fordert: Kaufprämien auch für Zweiräder.

Drehmoment: Das Fahrrad erobert die Straße zurück – und alle profitieren Fahrräder waren schon immer ein ideales Fortbewegungsmittel für Ballungszentren. Doch die Städteplaner setzten lange aufs Auto. Das ändert sich gerade zum Glück.

Das kennt man normalerweise nur von iPhones: Wer sich in den USA derzeit ein neues Fahrrad zulegen möchte, wartet oft wochenlang. Die Nachfrage wird begünstigt durch die Sorge, sich in Bussen und U-Bahnen mit dem Coronavirus anzustecken. Wie sieht es in Deutschland aus? Gründerszene hat bei Fahrrad-Startups nachgefragt.

Kurzer Hype? : „Die Nachfrage ist extrem“ – so erleben Fahrrad-Startups die Krise Ob hippe Großstädter, Familien oder Rentner-Ehepaare: In der Corona-Krise fragen Personen aller Zielgruppen nach Fahrrädern. Profitieren davon auch Startups?

Vor allem elektrisch motorisierte Zweiräder (E-Bikes) sind es, die derzeit gefragt sind. Ein besonders aufstrebender Anbieter ist Vanmoof aus den Niederlanden: Das Bike-Startup um Gründer Taco Carlier peilt dieses Jahr bereits 100 Millionen Euro Umsatz an. Das Erfolgsgeheimnis hat auch viel mit Tesla-Chef Elon Musk zu tun.

Vanmoof: Dieser Holländer baut E-Bikes nach der Philosophie von Elon Musk Taco Carlier ist der Newcomer der Fahrradbranche. Mit seinen futuristischen E-Bikes setzt der Vanmoof-Gründer bereits Millionen um. Dabei ging es anfangs nur um ein defektes Licht.

Gut ausgerüstete Radfahrer haben für den Notfall alles zu Hause: Flickzeug, Schraubenschlüssel, Luftpumpe. Doch was, wenn Verschleißteile ausgetauscht werden müssen? Hier ist nicht zwingend ein Besuch in der Fahrradwerkstatt im Ort nötig. So manches Startup schickt einen Techniker per Zuruf.

Mobile Werkstatt: Diese Startups wollen eure Fahrräder reparieren Die Sommerzeit lädt zu Radtouren ein. Ärgerlich, wenn das Bike dann nicht einsatzbereit ist und man keine Ersatzteile hat. Jungunternehmen wie Livecycle können helfen.

Bekannt geworden ist das Zwickauer Fahrrad-Startup Pendix mit kleinen Akkus, die sich wie eine Trinkflasche an den Fahrradrahmen klemmen lassen. So wird das Zweirad ratzfatz motorisiert. Doch wegen Corona hatte das Unternehmen mit Problemen bei Zulieferern aus Asien zu kämpfen. Gründer Thomas Herzog erzählt, wie er Pendix wieder auf Kurs gebracht hat.

Akkus von Pendix: Wie sein E-Bike-Startup die Krise überstanden hat Eigentlich ist gerade Hochsaison für Fahrrad-Käufe. Doch wegen Corona musste der E-Bike-Umrüster Pendix das Geschäft runterfahren. Jetzt scheint sich die Lage zu bessern.

Sie können über Leben und Tod entscheiden – und sind doch seit Jahrzehnten unbeliebt: Fahrradhelme. Eine schwedische Firma hat deshalb den sogenannten Hövding entwickelt, einen neuartigen Helm, der sich beim Sturz als Airbag aufbläst. Aber wie komfortabel ist das im Alltag? Zwei Gründerszene-Redakteure berichten über ihre Erfahrungen.

Smarter Helm: Was für den Airbag-Helm von Hövding spricht – und was nicht Eine schwedische Firma hat den Fahrradhelm Hövding entwickelt, der sich beim Sturz als Airbag aufbläst. Zwei Gründerszene-Redakteure haben ihn gekauft und ausprobiert.

Bei der Verkehrswende setzen Expertinnen und Experten auch auf Lastenräder: Sie haben ihrer Ansicht nach das Potenzial, das Auto zu ersetzen, etwa beim Wocheneinkauf. Erste Anbieter drängen bereits mit Sharing-Angeboten für elektrisch betriebene Lastenräder auf den Markt. Wir haben uns das Modell im Detail angesehen.

Sigo: Wasserkisten oder Möbel transportieren? Mit ihren E-Leihrädern soll es klappen Einzelne Sharing-Projekte mit Cargobikes gibt es in Deutschland schon. Sigo aus Darmstadt plant, ein Stationsnetz für Lastenräder bundesweit auszurollen. Wie sieht das Modell aus?

Nicht nur Fahrräder für die Straße werden gerade beliebter, sondern auch solche, die sich nie vom Fleck bewegen: Die Aktie von Peloton, dem Anbieter stationärer Fitnessbikes mit Bildschirm und eingebautem Videokurs-Abo, steigt seit Mitte März beinahe ununterbrochen. Ein Erklärungsversuch.

Peloton-Aktie: Der unerwartete Börsenerfolg der Fitness-Fahrräder Bis vor kurzem wetteten Analysten noch gegen die Aktie von Peloton. Die US-Heimtrainerfirma galt als ähnlich überhypt wie Wework. Doch dann kam Corona.

Vom Fahrrad-Boom profitieren auch Nextbike und Call a Bike. Die beiden Bikesharing-Anbieter konnten ihre App-Downloads im Zuge der Kontaktbeschränkungen vervielfachen. Wir zeigen, welcher Anbieter was bietet – und wo die Unterschiede liegen.

Bikesharing: Nextbike vs. Call a Bike: Wer bietet was? Sonniges Wetter und Bewegungsdrang sorgen bei Bikesharing-Anbietern für regen Kundenzulauf. Doch was bieten die beiden Marktführer? Der Schnellcheck.

Bild: Getty Images / Sean Gallup