Plötzlich wird Radfahrern Platz gemacht auf den Straßen. Da die Büros lange Zeit geschlossen waren, fuhren weniger Menschen mit ihren Autos in die Stadt. Seit Mitte März ist der Verkehr in den meisten Metropolen um bis zu 70 Prozent eingebrochen. Die Berliner Verwaltung hat sich die Situation nicht lange ungenutzt gelassen und erstaunlich schnell gehandelt: Innerhalb von wenigen Wochen baute man sogenannte „Pop-Up“-Fahrradspuren, indem man dem Autoverkehr einfach eine Fahrspur wegnahm.

Die neuen, sehr breiten Fahrradspuren sind mit Warnbaken vom Verkehr abgetrennt und sollen, so die Verkehrsverwaltung, auch nicht bloß temporär sein. Allerdings wird nicht verraten, wie sich „temporär“ definieren lässt. Der ADAC ist schon mal vorsichtshalber in Proteststimmung und spricht von einer dauerhaften Umwidmung zulasten der Autofahrer. Aber mal abgesehen vom ADAC und anderen Autoverbänden scheint das niemanden wirklich aufzuregen. Im Gegenteil.

Fahrräder erleben seit Beginn der Corona-Krise eine Renaissance: Die Verkaufszahlen steigen, neue Radwege werden angelegt, E-Antriebe und Lastenräder erobern die Straße. Auf Gründerszene berichten wir eine Woche lang, was Startups an Plattformen, Gadgets und Services zu bieten haben.

Die Zahl der Fahrradfahrer ist in Berlin in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Allein im Zeitraum von 2007 bis 2017 um 36 Prozent. Die zum Teil sehr schmalen Fahrradwege, die meist auf Bürgersteigen eingerichtet wurden, sind von März bis Ende Oktober chronisch überfüllt. Verkehrsplaner haben in Berlin und anderen Städten das Thema Fahrrad einfach ignoriert. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein. Und der Grund dafür ist gar nicht so sehr die Corona-Krise. Denn der Klimawandel und seine Folgen sind nicht vergessen. Um den CO2-Ausstoß der Städte zu reduzieren, muss als Erstes beim Autoverkehr angefangen werden.

E-Bikes und Mieträder reichen nicht

Vor allem die Entwicklung der E-Fahrräder und Pedelecs haben für einen weiteren Aufschwung gesorgt. Lastenfahrräder ersetzen bei vielen Familien den Zweit-, in seltenen Fällen sogar den Erstwagen. Dazu kommen die Verleiher von Fahrrädern und Langzeitmietangebote wie Swapfiets. Es mangelt also nicht an Angeboten und Möglichkeiten, das Auto zu ersetzen.

Was allerdings fehlt, sind weitere Anreize für Autofahrer, aufs Fahrrad umzusteigen. Eine reine Kaufprämie für Autos, wie zuletzt oft besprochen, hilft sicher nicht. Wer nachhaltige Angebote wie das Fahrrad und den öffentlichen Nahverkehr in den Fokus stellen möchte, muss auch Angebote für Umsteiger anbieten.

Eine Möglichkeit wäre eine Kaufprämie für die noch sehr teuren Lastenfahrräder. Das würde Startups wie Nüwiel und andere unterstützen, die in Deutschland Fahrräder herstellen. Statt die Produktion auszulagern, würden so obendrein Arbeitsplätze entstehen.

Neue Geschäftsfelder für Sharing-Anbieter von E-Scootern

Gute Ergebnisse werden auch Startups und Unternehmen zu verbuchen haben, die Fahrräder verleihen oder vermieten. Denn der Bedarf steigt. Auch für die Anbieter von E-Scooter, die weiterhin in einer Krise stecken, dürften sich neue Geschäftsfelder eröffnen. Eine Fahrradflotte ist schnell angeschafft, leichter zu warten und insgesamt günstiger, als die teuren Roller, die im Verkehr auch kaum schneller sind.

Das wichtigste ist jetzt allerdings, die begonnene Umstrukturierung der Verkehrswege in den Städten auch weiter konsequent durchzuziehen. Nur so schafft man eine Basis für diese Angebote und einen Wandel hin zu einer nachhaltigen Mobilität in den Metropolen.

Bild: Getty Images / Maja Hitij / Staff