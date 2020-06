Wer dieser Tage mit dem Flugzeug unterwegs ist, erlebt eine ganz besondere Form von Absurdität im Umgang mit dem Coronavirus. In den Flughäfen wird peinlichst genau darauf geachtet, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Zwei Meter Abstand in der Sicherheitskontrolle, zwei Meter Abstand am Gate und beim Boarding. Und dann werden die Passagiere in ein komplett ausgebuchtes Flugzeug gepfercht, in dem auch die Mittelsitze belegt sind.

Die Airlines verteidigen diesen Irrsinn mit dem Argument, dass sie nicht profitabel wirtschaften könnten, wenn die Mittelsitze freigelassen würden. Mit dem Problem sind sie nicht allein: Auch die Betreiber von Reisebussen kämpfen damit. Wie sollen sie einerseits die Sicherheit der Passagiere gewähren und andererseits genug Geld verdienen? Und wie können sie die Kunden überzeugen, dass eine Reise ungefährlich ist?

Airlines haben dahingehend einen Vorteil. Die Klimaanlagen in Flugzeugen sind extrem leistungsstark. Frischluft kommt durch die Triebwerke, dazu kommen sogenannte Hepa-Filter, die auch in der Lage sein sollen, Viren aus der Luft zu filtern. Zudem zirkuliert die Luft in einem Flugzeug von oben nach unten, was die Verbreitung von Viren weiter erschwert. In Bussen sieht das allerdings anders aus: Hier gibt es weder Hepa-Filter noch genug Abstand zum Nebensitz.

Flixmobility weit von Normalbetrieb entfernt

Vor allem Startups wie Flixmobility leiden daher unter der Krise. Zwar fahren die ersten Busse wieder, aber das Geschäft ist weit von dem Niveau entfernt, auf dem es sich vor der Krise befunden hat. Die 62 Millionen Kunden, die die Firma 2019 transportieren konnte, wird sie in diesem Jahr voraussichtlich nicht erreichen. Wochenlang bewegte sich überhaupt kein Bus auf den Straßen. Mittlerweile fahren zwar einige Busse wieder, aber die Auslastung ist dünn, verglichen mit der Zeit vor der Krise.

Die Angst der Fahrgäste, sich mit dem Virus anzustecken, ist weiter groß. Das ist nachvollziehbar: Was helfen desinfizierte Busse und Mund-Nase-Masken, wenn der zehn Zentimeter entfernte Sitznachbar im Bus vor sich hin hustet? Geschlossene Räume sind Brutstätten für Mehrinfektionen, wie die vergangenen Wochen gezeigt haben.

Natürlich wird sich die Lage bessern, sobald die Welt über einen Impfstoff gegen das Virus verfügt. Reisen werden wieder gefahrlos möglich und das Ansteckungsrisiko wird gering sein, wenn einmal die meisten Menschen eine Impfung haben. Nur was soll die Reisebranche bis dahin unternehmen?

Sicherheit muss in der Corona-Krise vor Profit stehen

Statt auf Masse und niedrige Preise zu setzen, müssen vor allem Startups umdenken, zumindest in diesem Jahr. Sicherheit steht für viele Reisende an erster Stelle. Deswegen werden Unternehmen in der Reisebranche bereit sein müssen, mehr Geld auszugeben. Airlines sollten dazu verpflichtet werden, den Mittelsitz freizulassen. Busunternehmen sollten pro Reihe nur einen Sitz verkaufen dürfen. Züge sollten nur noch mit Reservierung betreten werden dürfen.

Natürlich müssen dafür die Preise angehoben werden, damit die Unternehmen nicht noch mehr Geld verlieren. Das ist neu für die Firmen, die darauf getrimmt sind, alles so billig wie möglich anzubieten. Tourismus und Reisen sind durchaus in Corona-Zeiten möglich. Wenn die Branche denn die nötigen Schutzmaßnahmen trifft und das Vertrauen der Kunden zurückgewinnt. Gefordert ist aber auch ein Umdenken der Passagiere. Es muss ihnen klar sein, dass sie in diesen Zeiten nicht für 20 Euro durch halb Europa reisen können.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

Bild: Getty Images / Andia / Kontributor