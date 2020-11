Die gute Nachricht ist: Elektro-Flugtaxis werden sich definitiv zu einem Multi-Milliardenmarkt entwickeln. Die beiden schlechten: Das wird erst langfristig geschehen. Zudem wird nur ein Bruchteil der aktuell weltweit etwa 95 Flugmodellprojekte überleben.

Davon ist Luftfahrtexperte Manfred Hader von der Unternehmensberatung Roland Berger überzeugt. „Wahrscheinlich werden nur grob zehn bis 15 Prozent der Vorhaben letztlich erfolgreich sein“, sagt Hader im Gespräch mit WELT. Auch in anderen Branchen gab es „anfangs die Goldgräberstimmung und danach die Bereinigung“.

Unter Haders Führung hat die Münchner Unternehmensberatung jetzt eine Branchenstudie von 2018 fortgeschrieben und dabei die Hoffnungen und Risiken neu bewertet. So sind immer mehr Städte und Regionen an künftigen Lufttaxi-Lösungen interessiert, etwa Paris für die Olympischen Sommerspiele 2024.

Das Geschäftsmodell fehlt, doch die Millionen fließen schon

Daher geht die Studie jetzt für das Jahr 2050 weltweit nicht von 100.000, sondern von 160.000 Elektro-Passagierdrohnen im Einsatz aus. Das entstehende Öko-System um städtische Mobilität in der Luft käme dann auf einen Jahresumsatz von etwa 90 Milliarden Dollar, allein mit Passagierdrohnen.

Allerdings bleibt die Branche eine große Wette auf die Zukunft. Derzeit werden Hunderte Millionen Dollar in Projekte investiert, „trotz des Fehlens eines bewährten Geschäftsmodells“, wie es in dem Bericht heißt. Allein in der ersten Jahreshälfte 2020 flossen 907 Millionen Dollar in Elektro-Flugtaxi-Startups, der 20-fache Betrag vom Gesamtjahr 2016.

Trotz der Flutwelle an neuem Geld werden die Hoffnungen etwas gedämpft. In der ersten Studie wurden für das Jahr 2025 rund 3.000 Flugtaxis vorhergesagt. Nun rechnet man mit rund 5.000 Exemplaren und etwa einer Milliarde Dollar Branchenumsatz im Jahr 2030. 2040 werden dann 45.000 Flugtaxis erwartet. Also ein eher langsamerer Start. Nach wie vor geht die Roland-Berger-Studie davon aus, dass es 2025 erste kommerzielle Anwendungen gibt.

So hat Chinas Hersteller Ehang 2019 bereits 60 Exemplare produziert und der US-Anbieter Joby Aviation baut in Kalifornien mithilfe von Toyota eine Produktion auf. In Deutschland plant das Startup Lilium eine Produktion in der Nähe von München.

Ohne Namen zu nennen verweist Hader darauf, dass manches Startup einen zu ambitionierten Zeitplan vorweist, um Geld einzuwerben. Großkonzerne würden den Start des kommerziellen Geschäftes eher Ende des Jahrzehnts sehen.

Frachtdrohnen sollen die Akzeptanz erhöhen

Das Tempo werde auch „nicht von der Technik oder der Regulierung und Zulassung bestimmt, sondern von der öffentlichen Akzeptanz und Bereitschaft, damit fliegen zu wollen“, gibt der Roland Berger-Experte zu bedenken.

Entscheidend sei der „Faktor Gewöhnung“. Mit dem Einsatz von Frachtdrohnen könnte die Bevölkerung die fliegenden Modelle kennenlernen. „Da können die Hersteller zeigen, es funktioniert“, so Hader.

Die erwarteten 160.000 Flugtaxis im Jahr 2050 seien sicher keine Geschäftsgrundlage, um alle derzeit knapp 100 Entwicklungsprojekte wirtschaftlich betreiben zu können. Daher werde es zu einer Auslese kommen.

So geht die Studie davon aus, dass langfristig 90 Prozent des Umsatzes mit Drohnenflügen vom Stadtzentrum zum Flughafen oder mit Verbindungen zwischen Städten erzielt wird und nicht als klassischer innerstädtischer Taxi-Ersatz. Allerdings werde sich die Anzahl der Passagierdrohnen auf grob je ein Drittel für die drei Einsatzgebiete verteilen. „City-Luftfahrt-Taxi wird sich ohne autonome Flüge kaum rechnen“, gibt Experte Hader zu bedenken.

Konzerne können sich Gelassenheit leisten, Startups nicht

Die Studie verweist auf die noch sehr unterschiedlichen Geschäftsmodelle für den Zukunftsmarkt. Die beiden großen Luftfahrtkonzerne Airbus und Boeing würden mit ihren E-Flugtaxi-Versuchen eine eher beobachtende Position einnehmen, sagt Hader. „Sie stellen sicher, dass nichts an ihnen vorbeigeht, aber sie treiben auch nicht die Geschwindigkeit.“

Während Startups ihre Geldgeber mit erreichten Meilensteinen bei Laune halten müssen, können sich die Schwergewichte der Luftfahrt offensichtlich Gelassenheit leisten. Dies wird auch an einem Statement von Airbus Helicopters deutlich.

So widerspricht der Hubschrauberhersteller vehement jüngsten Spekulationen über ein Aus für den in Deutschland fliegenden Flugtaxi-Demonstrator Cityairbus. Der innerstädtische Luftverkehr sei „ein wichtiges Element unserer Strategie des emissionsfreien Fliegens“, heißt es auf Anfrage. Konkret: „Wir haben dafür in den nächsten fünf Jahren einen erheblichen dreistelligen Millionenbetrag eingeplant und vergrößern unser Team.“

Der wesentliche Teil der Investitionen betreffe das Luftfahrzeug. Airbus diskutiere „mit potenziellen Partnern aus Industrie und Politik, um Partnerschaften für die Einführung der notwendigen Technologien aufzusetzen“. Der innerstädtische Luftverkehr sei „ein völlig neues Marktsegment, das sich erst entwickeln muss“.

Airbus lässt in seiner Stellungnahme offen, welches Technikkonzept bis wann letztlich umgesetzt wird. Der Konzern fährt mindestens zweigleisig. In den USA wurden Tests mit einem Kippflügel-Demonstrator (Vahana) abgeschlossen. In Deutschland laufen noch die Tests mit einem Multicopter mit acht Rotoren (Cityairbus).

Der bayerische Standort Donauwörth bleibe das Zentrum für die Entwicklung weiterer Demonstratoren und Prototypen einschließlich eines Musters, „das wir zu einem späteren Zeitpunkt für den kommerziellen Betrieb anbieten werden“, heißt es bei Airbus. Der Konzern ist offensichtlich überzeugt, zu den Gewinnern in dem Zukunftsmarkt zu gehören. Dabei ist die Konkurrenz gewaltig. Allein in Europa zählt die Roland-Berger-Studie 34 E-Flugtaxi-Projekte.

