Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem digitalen Logistikdienstleister Forto (vormals Freighthub) mit Sitz in Berlin 20 Millionen Euro zur Verfügung. Forto bietet digitale Logistikdienstleistungen für See-, Luft- und Bahnfracht an. Das Startup werde die neuen Mittel in seine Logistikplattform investieren, in die Erweiterung seiner Software für das Supply-Chain-Management und in die weitere Marktexpansion, erklärt Mitgründer Michael Wax im Gespräch mit Gründerszene.

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 habe Forto sein Geschäft Jahr für Jahr verdreifacht, so Wax. Über 2.000 Kunden nutzten das Angebot des Startups derzeit, sagt der Mitgründer. Vom Wettbewerb setze sich das Unternehmen durch einen Fokus auf Echtzeit-Daten ab. Nur so, erklärt Wax, könne die notwendige Transparenz entstehen, damit sich Logistikprozesse einfacher und effizienter gestalten lassen.

Vor etwa einem Jahr hatte das Startup zuletzt Kapital eingesammelt. In der Series B waren rund 27 Millionen Euro zusammengekommen, die Finanzierungsrunde wurde vom Venture-Fonds Rider Global angeführt. Neu eingestiegen war auch der dänische Logistikkonzern Maersk, der sich mit seinem Investmentarm Maersk Growth beteiligte. Die Bestandsinvestoren Northzone, Global Founders Capital und Cherry Ventures, von denen Freighthub zuletzt im Dezember 2017 rund 18 Millionen Euro erhalten hatte, legten ebenfalls nach.

Das jetzt aufgenommene Darlehen der EIB, der Bank der Europäischen Union, wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Im Rahmen des sogenannten Juncker-Plans sollen die Bank und die Kommission zusammenarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu steigern und unter anderem technologische Infrastruktur zu fördern. Zu den genauen Konditionen will Forto-Chef Wax sich nicht äußern.

Forto wurde 2016 zunächst unter dem Namen Freighthub von Fabian und Ferry Heilemann, Erik Muttersbach, Michael Wax in Berlin gegründet. Die Gründer orientierten sich dabei vor allem am US-Vorbild Flexport. Forto beschäftigt derzeit rund 300 Mitarbeiter an neun internationalen Standorten, unter anderem in Hamburg, Hongkong oder Shanghai. Bald komme auch noch eine Niederlassung in Singapur hinzu, sagt Mitgründer Wax.

