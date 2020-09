Das Logistik-Startup Forto hat eine Millionenfinanzierung abgeschlossen, wie der Analysedienst Startupdetector exklusiv für Gründerszene herausgefunden hat. Laut Insidern, die an dem Deal beteiligt waren, liegt die Höhe des Investments bei mindestens 25 Millionen Euro. Auf Rückfrage von Gründerszene hat sich Forto bisher noch nicht zu der Kapitalerhöhung geäußert.

Neu dabei ist dem Handelsregister zufolge der tschechische Investor Inven Capital. Außerdem beteiligten sich Bestandsinvestoren wie Cherry Ventures, Northzone und Cavalry Ventures an der Runde. Auch Maersk Growth, der Investmentarm des dänischen Logistikkonzerns, investierte erneut.

Erst kürzlich bekam die Firma einen EU-Kredit

Erst Ende Juni dieses Jahres nahm das Berliner Startup einen Kredit der Europäischen Investmentbank (EIB) in Höhe von 20 Millionen Euro in Anspruch. Damit wollte die Firma ihre Logistikplattform ausbauen und die Marktexpansion weiter vorantreiben, wie der Managing Director und Gründer Michael Wax damals gegenüber Gründerszene sagte. Im vergangenen Jahr hat die Firma zuletzt Wagniskapital eingesammelt: In einer Series-B-Runde erhielt Forto insgesamt 27 Millionen Euro.

Das Startup Forto, ehemals Freighthub, vermittelt Aufträge zur weltweiten Beförderung von Containern an Transportunternehmen. Kunden können bei dem Unternehmen Lieferungen buchen, verwalten und tracken. Von Wettbewerbern in der See-, Bahn- und Luftfracht will sich Forto durch einen Fokus auf Echtzeitdaten absetzen.

Derzeit beschäftigt die Firma rund 300 Mitarbeiter an mehreren internationalen Standorten. Das Startup wurde 2016 von Fabian und Ferry Heilemann, Erik Muttersbach und Michael Wax in Berlin gegründet.



Bild: Forto