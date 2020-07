Die Fahrrad-Branche war bisher nicht für anstößige Werbung bekannt. Ein TV-Spot über den Klimawandel hat in Frankreich nun erstmals die Werbeaufsicht auf den Plan gerufen. Während die Kontrolleure eine angstschürende Bildsprache und die Diskreditierung der Autobranche anprangern, versteht man beim Auftraggeber des Videos, dem niederländischen E-Bike-Startup Vanmoof, die Welt nicht mehr.

In dem 45-sekündigen Clip gleitet die Kamera über die glänzenden Kurven einer schwarzen Autokarosserie, in der sich in verschiedenen Schnittbildern rauchende Fabriken, lange Verkehrsstaus, ein umgekipptes Auto und eine Notarzt-Sirene spiegeln. Im Verlauf des Videos schmilzt das Auto in die Form eines E-Bikes. Im Hintergrund läuft ein melancholisches Lied mit dem Titel „There’s a new day dawning“ (dt.: Ein neuer Tag bricht an).

So weit, so harmlos – könnte man meinen. Der Regulierungsorganisation ARPP haben die beschriebenen Szenen aber offenbar gereicht, um die Ausstrahlung abzulehnen. Die ARPP prüft im Auftrag der französischen Werbebranche jeden Spot, bevor er im Fernsehen oder in Streaming-Angeboten ausgestrahlt wird. In dem Ablehnungsbescheid, der Business Insider vorliegt, heißt es zur Begründung: „Bestimmte Aufnahmen in den Reflexionen des Autos erscheinen unserer Meinung nach unverhältnismäßig und diskreditieren den gesamten Automobilsektor, indem sie ihn allein beschuldigen“.

Die Bilder würden darüber hinaus „ein Klima der Angst“ schaffen. Die Kontrolleure verweisen dabei auf den Marketing-Kodex der Internationalen Handelskammer ICC, wonach Werbetreibende nicht ohne vertretbaren Grund mit Angst spielen oder sich Unglück oder Leiden zunutze machen dürfen.

Vanmoof erhebt Zensurvorwürfe

Vanmoof sieht sich unterdessen als Opfer einer Agenda getriebenen Zensur. „Es ist unverständlich, dass es Automobilunternehmen erlaubt ist ihre Umweltprobleme zu beschönigen, aber wenn dieser Diskurs adressiert wird, wird die Verbreitung zensiert?“, so Gründer Ties Carlier in einem Statement. Mit dem Werbespot für die neue E-Bike-Generation S3 und x3 wolle man Menschen lediglich dazu ermutigen, ihre Fortbewegung zu überdenken. Er wies auch darauf hin, dass der Clip in den Niederlanden und in Deutschland bereits seit Wochen ohne Probleme ausgestrahlt wird.

Vanmoof ist einer der größten Player im E-Bike-Segment, welches durch die Corona-Krise einen enormen Schub erfahren hat. Das Startup stellt Elektroräder nach der Philosophie von Elon Musk her und steuert damit momentan auf einen Jahresumsatz von 100 Millionen Euro zu. In Deutschland stiegen die Verkäufe zwischen Februar und April im Vergleich zum Vorjahr um 226 Prozent.

Gründer Taco und Ties Carlier sehen ihr Geschäft als Beitrag zum Klimaschutz und wollen nach eigenen Angaben dabei helfen, eine Milliarde Menschen vom E-Bike zu überzeugen. „Ich glaube fest daran, dass wir am Anfang einer Revolution stehen. Dank der E-Bikes wird die Zahl der Radfahrer steigen. Wir sehen das jetzt schon in Städten wie San Francisco oder London”, sagte Taco Carlier kürzlich im Interview mit Business Insider. Auf kurzen Strecken sind die Elektroräder mit ihren höheren Geschwindigkeit damit auch eine Konkurrenz für das Auto.

