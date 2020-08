Mit 1.000 elektrischen Tretrollern der Marke Hive steigt Free Now offiziell in den deutschen Markt ein und startet diesen Mittwoch in Hamburg. Das teilte das Unternehmen mit. Die Scooter können wie Taxis und Mietwagen über die App von Free Now gebucht werden.

Bislang waren die Hive-Roller lediglich in Lissabon, Wien, Paris, Athen, Warschau und Breslau verfügbar. Hive wurde im Jahr 2018 von Mytaxi gestartet, damals noch eine der Marken von Daimler, die mittlerweile alle unter der Firmierung Free Now laufen.

Hierzulande wurden erste Tests mit dem Roller im Frühjahr 2019 gestartet. Darauf folgten Pilotprojekte mit 100 Scootern in Hamburg und 30 in München. Zuletzt hatte Free Now das schwedische E-Roller-Startup Voi als ersten externen Anbieter auf die Plattform geholt. Gründerszene berichtete exklusiv. Voi ist europaweit neben Tier Mobility, Circ (Bird ist seit 2020 dessen neuer Inhaber) und Lime einer der größten Anbieter für elektrische Stehroller. Sowohl Fahrräder als auch E-Mopeds seien als nächstes denkbar, sagte Free-Now-Deutschlandchef Alexander Mönch Ende damals.

„Für unsere Kunden ist es praktisch auf den ersten Blick zu sehen, wo der nächste Scooter steht, ganz egal ob von Hive oder Voi“, ließ sich Jonas Gumny, COO von Free Now, in einer Mitteilung zitieren. Weitere Städte sollen demnach folgen. Die Testphase in München könnte ein Hinweis darauf sein, dass hier die nächsten Hive-Roller offiziell gelauncht werden.

Wettbewerber Tier Mobility hat neben den E-Scootern ebenfalls schon elektrische Mopeds auf der Plattform. Weitere Marken wie etwa die Ford-Tochter Spin und das das niederländische Startup Dott streben mit vergleichbaren Angeboten auf den deutschen Markt.



