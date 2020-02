„Keine Gigafabrik? Kein Problem!“, sagt Harald Schmidt in seiner jüngsten Spiegel-Videokolumne (Paywall). Und spielt damit auf die Pläne des US-Autobauers Tesla an, in Brandenburg, gleich außerhalb Berlins, eine seiner berühmten Fahrzeugfabriken aufzubauen. Ihr erinnert euch sicher an die eher überraschende Ankündigung.

Nun liegt die Rodung des Areals, auf dem die Fabrik entstehen soll, seit knapp einer Woche auf Eis. Dass das Hin-und-her um die Kiefernplantage, die von Naturschützern zu Argumentationszwecken kurzum als Wald bezeichnet wird, sei für Elon Musk allerdings gar kein Problem, sagt Schmidt. Seine als Bauernregel formulierte These: „Wenn Tesla keine Gigafactory baut, der Aktionär gar fröhlich aus der Wäsche schaut.“

Der Börse, den Märkten, den Zockern, sagt Schmidt, sei die deutsche Fabrik egal, weil die Aktie allein in der vergangenen Woche mehr als 15 Prozent Plus gemacht hat. Und da müsse es ja auch Musk nicht jucken, wenn am Ende keine Fabrik gebaut werde – sein Geld vermehrt sich, Fabrik hin oder her. Und mit diesem Geld könne er dann ja seine jüngsten Pläne wahr machen und Touristen tiefer ins Weltall schießen als je zuvor.

Den dichterischen Unterhaltungswert des Schmitdschen Videos einmal außen vor gelassen, ist die Auseinandersetzung um das Gigafactory-Areal in Grünheide tatsächlich längst zur Farce geraten. „Eine Kiefernholzplantage zum Kampffeld zu machen, ist absurd“, äußerte sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer im Handelsblatt, und auch Berlins grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop konnte sich nicht zurückhalten. Man müsse nicht immer gegen alles sein, sagte sie, und weiter: „Wie abwegig, eine Kieferplantage zu einem Wald zu erklären.“

Dass Tesla nicht auf die Gigafabrik angewiesen ist, damit mag Schmidt sogar Recht haben. Zumindest auf eine in Deutschland. Natürlich wäre es für Elon Musks Firma charmant, im Auto-Traditionsland eine Präsenz zu haben. Allein schon, um erfahrene Mitarbeiter anzulocken und Autobau-Knowhow (kein Reim auf Schmidt-Niveau beabsichtigt) aufzusaugen.

„Tessi muss bleiben“

Deutschland auf der anderen Seite der Argumentationskette ist dabei sehr wohl auf die Fabrik angewiesen. Nicht nur wegen der Arbeitsplätze. Sondern wegen Investitionen in nachhaltige Infrastruktur, saubere Mobilität und Klimaschutz. Als wichtiger Teil der ja allseits gewollten Energiewende. Und um nicht wie Deppen da zu stehen: „Hier können wir zeigen, dass wir solche Vorhaben in Deutschland stemmen können“, hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) der Passauer Neuen Presse gesagt.

Oder eben auch nicht. Um das Projekt wirklich stoppen zu können, empfiehlt Harald Schmidt den Tesla-Gegnern in seiner Videobotschaft jedenfalls, die Leute auf der Gefühlsebene abzuholen. Ein emotionales „Hambi muss bleiben“, das habe ja für den Hambacher Forst ganz gut funktioniert. Dass er für die brandenburgischen Umweltschützer und die unbenannte Kiefernplantage „Tessi muss bleiben“ vorschlägt, ergibt zwar keinen Sinn. Aber so skurril wie die Grünheide-Auseinandersetzung jetzt schon geworden ist, lässt sich dem wenig entgegenhalten.



