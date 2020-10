Der Berliner Ridesharing-Anbieter Clevershuttle gehört zu den Startups, die fast alles richtig gemacht haben. Eine gute Idee wurde schnell und erfolgreich umgesetzt. Kunden waren zufrieden, die Fahrzeuge emissionsfrei und der Start in weiteren Städten in Deutschland klug organisiert. Mit der Deutschen Bahn AG fand Clevershuttle sogar einen potenten Investor. Doch genau der sorgte dafür, dass Clevershuttle in den vergangenen zwölf Monaten seine Fahrdienste immer weiter einschränken musste. Als Grund wurden hohe Kosten und die durch Corona bedingten Umsatzausfälle angegeben.

Tatsächlich verdient bisher kaum einer der neuen Mobilitätsanbieter Geld mit seinen Fahrdiensten. Es war aber abzusehen, dass man nicht einfach ein völlig neues Angebot aus dem Boden stampfen kann, um damit zwei oder drei Jahre später hohe Gewinne einzustreichen. Eine Tatsache, mit der sich vor allem industrielle Anleger, die nur auf Quartalszahlen achten, noch schwertun. Allerdings haben auch andere Gründe dazu geführt, dass die Situation im Moment so angespannt ist.

Die Corona-Einschränkungen und deren Auswirkungen auf viele Lebensbereiche spielen eine große Rolle. Allein der Umstand, dass viele Unternehmen ihre Mitarbeiter weiter im Homeoffice lassen, sorgt für einen Rückgang bei der Auslastung der Mobilitätsangebote. E-Scooter werden nicht mehr so häufig genutzt, ebenso Fahrdienste wie Clevershuttle. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Die Beraterfirma McKinsey berichtet, dass über 60 Prozent aller Angestellten sich auch in Zukunft vorstellen können, von zu Hause zu arbeiten.

Bisherige Angebote haben einen Denkfehler

Das bisherige Angebot der Mobilitätsanbieter ist aber auf eine hypermobile Gesellschaft ausgerichtet, die von morgens bis abends mit unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln permanent unterwegs ist. Wenn dieses Geschäftsmodell wegbricht, verlieren die Unternehmen einen großen Teil ihrer bisherigen Einnahmen. Die fast monothematische Ausrichtung vieler Anbieter wird sich dringend ändern müssen. Doch es bieten sich auch neue Chancen.

Der Berlkönig in Berlin hat es vorgemacht. Der von der BVG betriebene Rufbus-Service stellte im Frühjahr auf den Transport von Angestellten der Krankenhäuser und Pflegebetriebe um. Getragen wurden die Kosten teilweise vom Land Berlin. Und genau hier liegt ein wichtiger Punkt. Städte und Startups müssen künftig enger zusammenarbeiten. Die bisherige Lösung, immer mehr Angebote ohne eine holistische Planung in die Metropolen zu werfen, kann auf Dauer nicht funktionieren.

Mobilität muss neu gedacht werden und wenn man die Klimaziele erreichen will, dann wird man nicht darum herumkommen, die Zahl der Privatfahrzeuge auf der Straße zu reduzieren. Das geht aber nur, wenn man den ÖPNV mit den privaten Angeboten verzahnt und so günstige Alternativen schafft. Für die Startups bedeutet dies auch, dass sie Geschäftsmodelle entwickeln müssen, die sich mit den Angeboten des ÖPNV verbinden lassen. Preisgestaltung und die Einbindung in das Netzangebot müssen mit den eigenen Angeboten abgestimmt werden.

Mobilitätsdienste müssen Kleinstädte in den Blick nehmen

Startups sollten auch kleinere Städte im Blick haben. Carsharingangebote laufen nach neuen Erkenntnissen im ländlichen Raum erstaunlich gut. Auch der Anbieter Door2Door hat mit seinem auf Kleinstädte ausgerichtetem Angebot gute Erfolge erzielt. Da auf dem Land das ÖPNV-Angebot meist eher schlecht ist, kann es sich für Startups lohnen, die Lücken im Netz der Städte zu schließen.

Die derzeitige Krise auf dem Markt bietet also auch viele Chancen. An der Tatsache, dass sich der Verkehr in den Städten verringern muss und das dafür alternative Angebote geschaffen werden müssen, ändert sich auch durch Corona nichts. Im Gegenteil. Es müssen jetzt neue Wege gefunden werden, dieses Ziel zu erreichen.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

Bild: Getty Images / Adam Berry / Kontributor