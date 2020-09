Zu den größten Verlierern der Corona-Krise gehört die Luftfahrtindustrie. Auch in den Sommermonaten, als sich die Lage in den meisten EU-Ländern entspannt hatte, erholten sich die Fluggastzahlen nicht. Und da vermutlich vor Mitte oder Ende des kommenden Jahres die Impfstoffe nicht flächendeckend verbreitet sein werden, wird sich an dieser Situation nur langsam etwas ändern. Dazu kommt, dass viele Unternehmen festgestellt haben, dass Meetings sich oft auch per Videokonferenz erledigen lassen. Die fehlenden Business-Vielflieger werden die Airlines also vermutlich auch nach Ende der Krise nicht zurückbekommen.

Dass währenddessen der Zug als Alternative attraktiver wird, zeigen allein die Investitionen der Bundesregierung ins Bahnnetz. Mehr als 100 Milliarden Euro sollen in den kommenden zehn Jahren ausgegeben werden, damit Zugverbindungen innerhalb Deutschlands zumindest teilweise Kurzstreckenflüge ersetzen können. Das löst aber nicht das Problem, wie man zum Beispiel von Berlin nach Paris kommt.

Das Konzept „TEE 2.0“ soll die Metropolen nun auf EU-Ebene wieder miteinander verbinden. TEE steht „Trans Europa Express“, eine Schnellzugverbindung, die von 1957 bis 1987 bestand und damals bis nach Bordeaux reichte. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die Idee wiederbeleben und verspricht eine Achse von Warschau bis nach Paris und von Amsterdam bis Rom. Dafür müssten Milliardensummen ins Netz investiert werden, denn teilweise passt nicht einmal die Stromversorgung der einzelnen Länder auf den Zugtrassen zusammen.

Doch so schön die Idee einer schnellen Bahnverbindung quer durch Europa klingen mag, sie wirkt auch ein wenig aus der Zeit gefallen. Wer möchte schon 14 Stunden im Zug von Warschau nach Paris verbringen, wenn man die Strecke in nur etwas mehr als zwei Stunden fliegen kann? Und dass die Bahn den Preis einer Flugverbindung unterbieten kann, ist auch eher unwahrscheinlich.

Technologie ist weiter als gedacht

Aber warum auf alte Technologien setzen, wenn es eine neue gibt, die die Probleme besser lösen kann? Der Hyperloop könnte eine solche Lösung sein. Er ist schneller als ein Flugzeug, kann also auch über große Distanzen zuverlässige Verbindungen schaffen – und die Technologie ist weiter, als man denkt.

In Kanada soll schon 2025 der Bau einer Hyperloop-Verbindung zwischen Edmonton und Calgary beginnen, eine Machbarkeitsstudie wird gerade erstellt. Noch wichtiger war aber die Entscheidung der US-Aufsichtsbehörden, den Hyperloop generell unter das Thema „Bahn-Infrastruktur“ zu fassen. Dadurch können Unternehmen vom Staat Fördergelder für den Bau von Strecken beantragen.

Doch der Hyperloop kommt nicht ohne Probleme: Man muss für ihn komplett neue Trassen bauen. Das kann oberirdisch geschehen, wofür die notwendigen Genehmigungen schwierig zu bekommen sein dürften. Unterirdisch wäre das leichter, aber es würde auch die Kosten explodieren lassen. Zudem muss der Strom für den Zug unbedingt aus regenerativen Quellen kommen, sonst ergibt das Ganze nur wenig Sinn.

Europa sollte Revolution nicht vorbeiziehen lassen

Trotz vieler ungeklärter Probleme sehen Analysten die Sache vorsichtig optimistisch. Eine Studie bescheinigt der Technologie ein jährliches Wachstumspotenzial von rund 35 Prozent. Und das betrifft nur die Entwicklung der Technik, nicht den Bau oder den Betrieb eines Hyperloop. Lucas Asher, CEO der Investmentfirma Tower Equity, spricht sogar von einer kommenden Revolution der Mobilität, mit der sich viel Geld verdienen lassen werde.

Diese kommende Revolution sollte Europa nicht an sich vorbeiziehen lassen. Wenn man schon Milliarden investiert, dann sollte das Geld lieber in neue, zukunftsfähige Technologien fließen. Ein „TEE“ mag in der Vergangenheit eine großartige Idee gewesen sein. Ein Konzept für die kommenden Jahrzehnte ist er nicht.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

Bild: Getty Images / CRISTINA QUICLER