Es ist die kürzeste Strecke, die die Lufthansa im Angebot hat: 150 Kilometer zwischen München und Nürnberg in 40 Minuten. Dass diese lächerlich kurze Strecke überhaupt noch geflogen wird, hat laut Lufthansa damit zu tun, dass sie ziemlich gut ausgelastet sei. Da vergessen wurde, den Münchner Flughafen an das Netz der Deutschen Bahn anzuschließen, nutzen vor allem Transit-Passagiere diese Verbindung. Der Flug ist halt bequemer, als erst mit der S-Bahn nach München zu fahren, um dort in den Zug umzusteigen.

Auch die klassischen Verbindungen zwischen Berlin und Frankfurt oder München werden mehrfach täglich angeboten. Dabei ist der Zeitvorteil des Flugzeugs gegenüber Bahn marginal. Rechnet man die komplette Zeit am Flughafen mit Anfahrt, Sicherheitskontrolle, Boarding und den oft weiten Weg vom Zielflughafen zur Innenstadt zusammen, ergeben sich kaum Vorteile. Wäre es also nicht an der Zeit, diese Flugverbindungen aus dem Angebot zu nehmen?

Tatsächlich machen innerdeutsche Flüge rund 15 Prozent des gesamten Flugverkehrs am Frankfurter Flughafen aus. 50 Prozent der Passagiere auf diesen Flügen sind laut Lufthansa Umsteiger. Also Menschen, die einen weiteren Flug in Europa oder auf einen anderen Kontinent gebucht haben. Direktflüge nach Frankfurt bietet die deutsche Airline dabei vor allem von Berlin, München, Hamburg und Stuttgart an. Alles Strecken, die man genauso schnell mit dem Zug erledigen könnte.

Warum in den vergangenen Jahren immer mehr Inlandsflüge stattfanden

Das sich die Menge der Kurzstreckenflüge in den letzten 20 Jahren so enorm erhöht haben, liegt an zwei Faktoren: Zum einen hat man seit den 90er-Jahren versäumt, in Hochgeschwindigkeitstrassen für die Bahn zu investieren. Die Verbindungen zwischen den Großstädten dauern bis heute häufig im Vergleich zu anderen Ländern viel zu lange. Eine Tagesreise von Berlin nach Stuttgart dauert mit der Bahn im Jahr 2020 immer noch pro Strecke satte sechseinhalb Stunden. Wer hat schon Lust, 13 Stunden im Zug zu sitzen, um zwei Stunden an einer Besprechung teilzunehmen?

Ebenso fehlen schnelle Verbindungen ins EU-Ausland. Es gibt nur sehr selten Sprint-Züge, die nur wenige Stopps auf dem Weg haben. Dazu fehlen die Hochgeschwindigkeitstrassen zwischen den europäischen Großstädten.

Ein weiterer Grund, warum viele Menschen das Flugzeug bevorzugen, sind die Kosten. Die genannte Bahnreise kostet in der zweiten Klasse, ohne Bahncard, 260 Euro. Meist fliegt man für 100 Euro weniger nach Baden-Württemberg und spart etwas Zeit. Kein Wunder, dass die meisten Menschen die Bahn links liegen lassen und sich lieber ins Flugzeug setzen. Aber es hat sich in den letzten zwei Jahren etwas verändert.

Die Spielregeln haben sich verschoben

Da sind zum einen die drohenden Veränderungen des Klimas. Auch wenn Flugzeuge dank neuer Triebwerkstechnik weniger CO2 ausstoßen als noch vor vielen Jahren, verlieren die Airlines gegenüber der Bahn doch massiv. Auf der Strecke Berlin – Köln werden 34,4 Kilogramm CO2 pro Passagier durch die Bahn verursacht. Beim Flugzeug sind es 298 Kilogramm. Die Entscheidung, die Bahn zu nehmen, reduziert also den eigenen CO2-Fußabdruck erheblich.

So schrecklich 2020 wegen des Covid-19-Virus bisher war, es hat auch ein paar interessante Aspekte aufgezeigt: So läuft die Geschäftswelt auch dann weiter, wenn man nicht zwischen Düsseldorf und Stuttgart oder Hamburg und München hin- und herfliegt. Videokonferenzen erledigen die Arbeit oft ebenso zuverlässig und gut. Kurzstreckenflüge sind bei Weitem nicht mehr so wichtig, wie sie es vor der Krise waren.

Auch wenn die Bahn leider immer noch nicht so schnell und zuverlässig ist, wie man sich das wünschen würde, gibt es wenig Gründe für die Menge an angebotenen Kurzstreckenflügen. Die Anschlussflüge für Touristen lassen sich auf weniger Flüge verteilen. Dass es schon ein Umdenken gibt, beweist die Fluglinie EasyJet. Sie hat angekündigt, dass sie innerhalb von Deutschland gar keine Flüge mehr anbieten wird.

