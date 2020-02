Am Wochenende setzt sich Bosch-Chef Volkmar Denner hin und wieder an den Rechner seines Sohnes und programmiert neuronale Netze. Spielerisch beschäftigt sich der Chef des weltgrößten Automobilzulieferers auf diese Weise mit künstlicher Intelligenz (KI) – und will seinen Mitarbeitern damit ein Vorbild sein. „Bosch versteht sich als Learning Company, in der das Lernen in den Alltag integriert ist“, sagte er kürzlich in der Konzernzentrale in Stuttgart.

Nicht nur Führungskräfte bekommen bei Bosch von den Experten des Hauses Grundkenntnisse in Informationstechnologien vermittelt. Das Unternehmen legt derzeit ein neues Schulungsprogramm zur künstlichen Intelligenz für rund 20.000 Mitarbeiter auf, vor allem auch für Entwicklungsingenieure. Beschäftigte aus anderen Bereichen werden zudem umgeschult, um die Zahl der derzeit rund 30.000 Softwareentwickler im Konzern weiter zu steigern.

Bosch reagiert damit auf die entscheidende Herausforderung für die deutsche Automobilbranche. Das Fahrzeug der Zukunft wird nicht nur elektrisch angetrieben, sondern digital vernetzt sein. Vor allem US-Hersteller Tesla setzt die Automobilwirtschaft in Deutschland unter Druck, weil dessen Elektrofahrzeuge gewissermaßen um die Informationstechnologien herumgebaut werden. Das Unternehmen von Elon Musk gilt als Trendsetter bei der Digitalisierung des Autos. Studien attestieren Tesla in diesem Bereich Jahre Vorsprung vor der Konkurrenz.

Nicht nur Tesla greift an, sondern auch Google

Die deutsche Branche muss sich beeilen, diesen Rückstand aufzuholen, wenn sie ihre bislang dominierende Stellung in der Autowelt nicht verlieren will. „Für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilhersteller ist die Software- und IT-Kompetenz viel kritischer als die Frage der Elektromobilität“, sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. „Die etablierten deutschen Hersteller haben bei der Eigenproduktion von IT nach wie vor große Defizite.“

Nicht nur wegen Tesla müsse die heimische Branche hier aufholen, sagt Bratzel, „auch globale IT-Plattformen wie Google und der Alphabet-Konzern dahinter wollen in den Automobilmarkt hinein. Über Googles Betriebssystem Android Automotive zum Beispiel lässt sich ein Auto ideal mit Endgeräten wie Smartphones vernetzen“.

Volkswagen, größter Automobilhersteller der Welt, geht sein Defizit besonders offensiv an. Die neu gegründete Car.Software-Organisation soll von derzeit 3000 Mitarbeitern bis 2025 auf weltweit 10.000 Mitarbeiter anwachsen. Diese Experten bauen und entwickeln, vereinfacht gesagt, das künftige digitale Betriebssystem für alle Pkw-Marken von Volkswagen.

Allein in den Autos der Kernmarke Volkswagen müssten heutzutage 70 Steuergeräte mit der Software von 200 verschiedenen Herstellern verknüpft werden, erklärt Volkswagen-Digitalvorstand Christian Senger. Das sei ökonomisch nicht mehr vertretbar. Auch deshalb nicht, weil die Entwicklungszyklen für Software wesentlich kürzer seien als für andere Bestandteile des Autos. Das Fazit für den Konzern: „Heute entwickeln wir weniger als zehn Prozent der Software selbst“, sagt Senger, „bis 2025 wollen wir auf einen Eigenanteil von 60 Prozent kommen.“

Der Paradigmenwechsel löst in der deutschen Automobilbranche erhebliche Konflikte aus. Bei Volkswagen etwa sollen die IT-Experten der Einzelmarken wie VW, Audi und Porsche nun unter einem gemeinsamen Dach arbeiten. Das verschafft den einzelnen Marken zwar künftig bessere Software zu geringeren Preisen, kostet sie zunächst aber einen Teil der vertrauten Autonomie.

„Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt“

Weit schwieriger ist für die Hersteller die Rekrutierung am Arbeitsmarkt: „Es wird in der Automobilindustrie einen wesentlich härteren Kampf um die hoch qualifizierten Fachkräfte für IT generell und Softwareentwicklung speziell geben. Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt“, sagt Stefan Bratzel. Wenn Volkswagen für seine Car.Software-Organisation bis zur Mitte des Jahrzehnts rund 10.000 Mitarbeiter anstrebe, „wird der Konzern das nach meiner Einschätzung nur mit massiver Abwerbung von Wettbewerbern oder der Übernahme ganzer IT-Unternehmen schaffen“.

Das wird auch das Verhältnis zwischen den Automobilherstellern und ihren Zulieferunternehmen und Dienstleistern verändern. Der IT- und Ingenieurdienstleister Ferchau aus Gummersbach etwa beschäftigt heute bereits etwa 3000 Mitarbeiter in Projekten der Autobranche, davon rund 80 Prozent in der IT. „Es wird Verdrängungswettbewerb und viele Abwerbungen geben, wenn die Automobilindustrie – und ja nicht nur die – ihre Kapazitäten bei IT und Software ausbaut. Auch bei uns wird man vermutlich Fachkräfte verstärkt versuchen abzuwerben“, sagt Alexander Schulz, Geschäftsführer und Leiter des operativen Geschäftes bei Ferchau.

Bei der reinen Programmierung könne man gut auch mit Fachkräften in Rumänien, Polen oder Indien zusammenarbeiten. „Wenn es aber um Projektentwicklung und Projektorganisation geht, brauchen wir die Fachkräfte hier vor Ort“, sagt Schulz. „Gerade an den Schnittstellen von Projekten und Produkten herrscht in Deutschland ein riesiger Mangel an IT-Fachkräften.“

Ferchau begegne dieser Entwicklung, „indem wir intensiv mit Schulen und Hochschulen vernetzt sind und so schon in einem frühen Stadium potenzielle Mitarbeiter ansprechen können. Der gesamte Rekrutierungsmarkt hat sich verändert“, sagt Schulz. Allerdings spüre das Unternehmen den Fachkräftemangel auch selbst, bei seinen internen IT-Dienstleistungen.

IT-Experten für die Autobranche besonders rar

Der Branchenverband Bitkom warnt seit Langem vor dem wachsenden Mangel an IT-Fachkräften in Deutschland. Ende 2019 waren laut einer aktuellen Studie rund 124.000 Stellen in diesem Bereich nicht besetzt. „Das betrifft natürlich auch die Automobilindustrie“, sagt Nathalie Teer, Referentin Mobility bei Bitkom. „Die Anforderungen an IT- und Software-Fachkräfte sind in der Automobilbranche besonders hoch.“ Das liege an den strengen Sicherheitsstandards und Regularien, die dort eingehalten werden müssten, sei es beim vernetzten Fahren oder der Datensicherheit rund um das Auto.

Um dieses Problem generell zu lösen, müsse die IT-Ausbildung bereits an den Schulen und bei den technisch-naturwissenschaftlichen Fächern beginnen und an den Hochschulen konsequent fortgesetzt werden, sagt Teer: „Für die Wirtschaft und ganz sicher auch für die Automobilbranche ist es obendrein unverzichtbar, auch heute schon eigene Mitarbeiter zu IT-Fachkräften aus- und weiterzubilden.“

Nicht nur Volkswagen, auch BMW und Daimler arbeiten intensiv am Ausbau ihrer IT-Kapazitäten. „Unser Ziel ist, künftig mit unserem eigenen Betriebssystem MB.OS die Schnittstelle für Features im Fahrzeug wie Assistenzsysteme und Entertainmentfunktionen selbst in der Hand zu halten und so eine eigene, einheitliche Softwareplattorm für unsere Fahrzeuge bereitzustellen“, sagt Matthias Schneider, Leiter Entwicklung User Action & Software bei der Daimler-Marke Mercedes-Benz. „Um von den großen IT- Unternehmen unabhängig zu bleiben, werden wir auch hier den Aufbau interner Softwarekompetenz, aber auch die Stärkung von Partnerschaften weiterführen.“

BMW wiederum konzentriert seine Forschung und Entwicklung auf fünf Bereiche, darunter „Big Data und Datenanalyse“, „Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren“ sowie „Softwarearchitektur und agile Softwareentwicklung“. „In diesen fünf Feldern bauen wir sukzessive und gezielt Personal auf und qualifizieren unsere Mitarbeiter weiter“, teilt das Unternehmen mit.

Der Konzern lässt durchblicken, dass er einige Tausend Mitarbeiter für die Erstellung von Software und IT-Dienstleistungen beschäftigt, nennt aber genaue Zahlen ebenso wenig wie Daimler für Mercedes-Benz. „Am weitesten auf dem Weg ist in Deutschland sicher BMW, gefolgt von Daimler und Volkswagen“, sagt CAM-Chef Bratzel.

Am offensten agiert bei diesem Thema Volkswagen. In dessen Werk in Zwickau werden derzeit die ersten 50.000 Exemplare des neuen ID.3 produziert. Es ist das erste Auto, das Volkswagen als reines Elektrofahrzeug konzipiert hat. Für den Konzern markiert dies den Startpunkt in die Welt der digital vernetzten Elektromobilität. Das größte Problem besteht für Volkswagen darin, die neu entwickelte Software zeitgerecht bis zum Auslieferungsbeginn im Sommer auf alle Fahrzeuge aufzuspielen. Dies sei, sagt Bernd Osterloh, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates, „eine Riesenherausforderung“.

