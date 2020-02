43 Millionen Euro – das ist doch mal eine Ansage. So viel Steuergeld würde es nach nicht dementierten Meldungen jährlich kosten, den Rufbus Berlkönig im gesamten Tarifgebiet (Berlin AB) fahren zu lassen. Das zeigt: Die Mobilitätswende kommt nicht zum Nulltarif.

Doch ist es Aufgabe eines öffentlichen Verkehrsunternehmens, einen solchen Service anzubieten? Oder sollte sich ein Betrieb wie die BVG auf sein Kerngeschäft konzentrieren und funktionale, saubere und günstige Busse und Bahnen mit kurzer Taktfrequenz anbieten? Ihre Nutzer wissen: Hier ist noch viel Luft nach oben. 43 Millionen Euro würden beispielsweise reichen, um 60 elektrische Linienbusse (Einzelpreis 700.000 Euro für einen eCitaro von Mercedes) zu kaufen.

Doch zunächst die Sachlage: Die BVG verfügt über eine auf vier Jahre befristete Sondergenehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz, einen appgesteuerten Rufbus in Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Kreuzberg experimentell anzubieten. Dazu hat die BVG ein Joint Venture mit den Mobilitätsstartups Via bzw. Viavan (Daimler) geschlossen. Dieser Vertrag, bei dem Viavan dem Vernehmen nach alle laufenden Kosten trägt, läuft im April 2020 aus. Die beiden Partner würden den Versuch gerne fortsetzen – auch in einem größeren Geschäftsgebiet und später in der gesamten Tarifzone AB. Doch dies bedürfte eines Beschlusses des Landesparlaments und einer anschließenden Ausschreibung gemäß der geltenden öffentlichen Vergaberichtlinien. Am kommenden Donnerstag wollen Politik und BVG über das Thema verhandeln.

Die vertrackte Situation zeigt dreierlei:

1. Verbraucher müssen für die Verkehrswende zahlen

Neue Mobilität in den Hipster-Bezirken der Innenstadt und nicht am Standrand zu erproben, macht zunächst Sinn. Die Innovationsbereitsschaft dort ist höher. Es lassen sich leichter Erfahrungswerte und Daten generieren. Doch dort sind Dienste wie Berlkönig keine öffentliche Daseinsvorsorge sondern durch Wagniskapital finanzierter Luxus zu Dumpingpreisen, der andere öffentliche Verkehrsmittel (Busse, Bahnen, Taxen) kannibalisiert. Dieses Parallelangebot mit Steuergeld zu subventionieren, wäre mindestens fahrlässig.

Dass privatwirtschaftliche Unternehmen wie Viavan solche Services finanzieren, ist ihr unternehmerisches Risiko. Verbrauchern gefällt das: Sie zahlen für den First-Class-Mobilitätsservice eines Rufbusses zwar ungefähr das Doppelte eines BVG-Tickets, sparen gegenüber Taxen aber 30 bis 40 Prozent Kosten. Es darf bezweifelt werden, dass Kunden bereit wären, kostendeckende Rufbus-Tarife in der City zu zahlen.

In Randgebieten dagegen, wo es nur ein dünnmaschiges Netz an Bahn- und Buslinien gibt, ist ein Bedarf für neue Mobilitätsangebote erkennbar. Dort tragen sie zur Daseinsvorsorge bei, was eine Teilfinanzierung mit Steuergeld rechtfertigt. Zudem machen dort datengetriebene, personalisierte Angebote mit kleineren Fahrzeugen mehr Sinn als statische Netze aus herkömmlichen Bus- und Bahnlinien, die mit großen Fahrzeugen betrieben wird.

Am Ende könnte eine Mischkalkulation die Lösung sein: Öffentliches Geld gibt es dort, wo privatwirtschaftlich betriebene Dienste politisch gewünscht sind. Für Kostendeckung und Gewinn in Gebieten, wo das nicht der Fall ist, müssen die Unternehmen selber aufkommen. Konzessionsverträge könnten Dumpingpreise einzelner Mobilitätsanbieter vermeiden, wovon insbesondere die Taxibranche profitieren würde.

2. Wir brauchen ein neues Personenbeförderungsgesetz

Das Beförderungsrecht aus dem vergangenen Jahrhundert zementiert die Märkte der traditionellen Stakeholder und behindert mit anachronistischen Anforderungen – wie die Rückkehrpflicht – neue Player, die mit datengetriebenen Angeboten herkömmliche Geschäftsmodelle angreifen. Die Experimentierklausel, die solche Angebote nur quantitativ, räumlich und zeitlich begrenzt gestattet, bremst Innovation aus.

3. Der Politik fehlt Mut zur Mobilitätswende

Grünen Politikern in Berlin wie der Verkehrs- und der Wirtschaftssenatorin, in Personalunion Aufsichtsratsvorsitzende der BVG, fehlt der Mut, eine umweltfreundliche und nachhaltige Mobilitätswende gegen Interessengruppen durchzusetzen. Der rotgrüne Senat bleibt bei Symbolpolitik, mit der die Stammwählerschaft narkotisiert wird: Hier eine kleine Tempo-30-Zone, da ein paar Kilometer grün angemalter Radweg mit Pollern, der im Nichts endet. Hier ein Experiment für Clevershuttle, dort eines für Berlkönig. Das ist keine Verkehrswende.

Eine Mobilitätswende würde bedeuten, dem motorisierten Individualverkehr öffentlichen Raum wegzunehmen und diesen den nichtmotorisierten Menschen zur Verfügung zu stellen. So einfach ist das. Dass es klappen kann, zeigt der Blick nach Amsterdam und Kopenhagen – übrigens Städte in demokratischen Ländern und nicht im diktatorischen China. In Berlin dagegen kuscht die Politik vor den lautstarken Lobbygruppen der Auto- und Taxifahrer.

