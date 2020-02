Lange galt die schlecht ausgebaute Ladeinfrastruktur in Deutschland als zentrales Hemmnis für den Durchbruch der Elektromobilität. Doch inzwischen kommt zunehmend mehr Schwung in den Aufbau eines Ladepunktenetzes. Jetzt wollen zwei weitere große Player in das Stromergeschäft einsteigen: Eon und Volkswagen.

Sie wollen schon in den nächsten Monaten mit dem Aufbau eines „dichten öffentlichen Netzes mit ultraschnellen Ladestationen“ für Elektroautos beginnen, wie der Stromkonzern und der Autobauer in Essen ankündigten. In drei bis vier Jahren solle die Zahl der Ladepunkte verdoppelt werden. Derzeit gibt es in Deutschland laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft knapp 24.000 öffentliche Ladepunkte für Stromer. In der zweiten Jahreshälfte will Eon die Technik an sechs Autobahntankstellen testen und als „Eon Drive Booster“ auf den deutschen Markt bringen.

Mit ihrem neuen batteriebetriebenen System tritt die Konzernallianz gegen Rivalen wie Tesla oder das Ionity-Bündnis, das unter anderem von BMW, Daimler und Ford getragen wird, an. Gemeinsam haben sie die Nutzung schneller Ladetechnologien, um eines der größten Verkaufshindernisse für Elektrofahrzeuge zu umgehen: lange Ladezeiten, um brauchbare Reichweiten zu erzielen. Das hat allerdings Nachteile für die Autofahrer.

Bei Ionity etwa müssen Nutzer hohe Kosten einkalkulieren. Bis zu 0,79 Euro pro Kilowattstunde berechnet das Gemeinschaftsunternehmen eiligen Autofahrern. Auch die VW-Töchter Audi und Porsche zählen zu den Gründern – damit schafft sich der Wolfsburger Konzern mit dem E.on-Pakt Konkurrenz im eigenen Haus. Teslas Supercharger stellen Energie indes für derzeit 0,33 Euro pro Kilowattstunde bereit. Die Ladesäulen stehen aber allein den Fahrzeugen des US-Herstellers zur Verfügung. Zum Vergleich: Eine Kilowattstunde Hausstrom kostet derzeit im Schnitt 0,30 Euro.

Der deutsche Markteinsteiger hält sich zu seinen Konditionen bisher noch bedeckt. Eon-Vorstandsmitglied Karsten Wildberger wollte sich zu den Preisen nicht äußern – sprach lediglich von „Transparenz und Fairness“ bei der Preisstruktur. Damit reagierte er vorbeugend auf Kritik eines generellen Tarifdurcheinanders an deutschen Ladesäulen. Bei einigen Anbietern zahlen Nutzer nach getankten Kilowattstunden, andere verlangen Pauschalpreise oder kombinieren die Abrechnung mit Parkgebühren.

Der Drive Booster kann nach Firmenangaben pro Ladesäule zwei Autos gleichzeitig mit maximal 150 Kilowatt Leistung laden. Das reiche aus, um in einer Viertelstunde genug Energie für rund 200 Kilometer Reichweite zu tanken. Auf ähnliche oder noch höhere Werte kommen auch die Wettbewerber aus dem schnellen Ladesegment. Derzeit eignen sich nur rund zwölf Prozent der Ladesäulen in Deutschland für das Schnellladen.

Bei den übrigen Säulen kann die elektrische Betankung wesentlich länger dauern. Der Anteil der schnellen Ladesäulen würde jedoch drastisch steigen, wenn Eon und VW ihre Pläne umsetzten. Das Ziel der Bundesregierung von einer Million öffentlichen Ladepunkte bis 2030 scheint dennoch hoch gegriffen.

Als Vorteil ihres Systems preisen die Konzerne dessen Flexibilität. So seien für die Aufstellung der Säulen keinerlei Tiefbauarbeiten erforderlich, da sie mit Batterien – denselben wie bei VWs Elektromodell ID.3 – ausgestattet seien. Das erklärte Thomas Schmall, Chef der Tochterfirma Volkswagen Group Components. Die Kästen könnten unabhängig vom Netz beispielsweise an Tankstellen, Raststätten oder auf Supermarktparkplätzen aufgestellt werden, müssten in diesem Fall allerdings abends per Lkw zur Wiederaufladung abgeholt werden. Auch permanentes Nachladen über einen herkömmlichen Stromanschluss sei aber möglich.

Einwände zur mangelnden Nachhaltigkeit eines derart großen batteriebetriebenen Systems ließ Schmall nicht gelten. Zwar würden in der ersten Phase neue Stromspeicher eingesetzt, später wolle man jedoch von einigen Jahren Einsatz im Auto strapazierten Akkus aus ID.3-Fahrzeugen zu einem „zweiten Leben“ verhelfen. Die gebräuchlichen Lithium-Ionen-Akkus von Autos gelten auch nach dem Einsatz im Fahrbetrieb keineswegs als schrottreif. „In der Regel haben sie dann nach rund 1500 bis 2500 Ladezyklen immer noch einen Energieinhalt von 70 bis 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität“, rechnet der ADAC vor.

Das reicht zwar nach Expertenmeinung nicht fürs Fahren mit vernünftiger Reichweite, jedoch für die jahrelange Nutzung in weniger anspruchsvollen Anwendungen. „Am Ende der Nutzungszeit steht der Recyclingprozess mit 98 Prozent Wiedergewinnung“, meinte der VW-Manager. Dies ist allerdings noch Zukunftsmusik. Derzeit existieren lediglich Pläne zum Aufbau einer Pilotanlage zum Recycling der kritischen Rohstoffe wie Lithium und Kobalt.

