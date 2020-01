Aus PR-Sicht ist Lilium bislang eine Erfolgsgeschichte: Mehr als 90 Millionen Euro hat das Flugtaxi-Startup aus Weßling bei München für seinen vollelektrischen Senkrechtstarter eingeworben. Mehr als 200 Luftfahrtingenieure sollen dort bereits arbeiten, die werbewirksam auf Youtube veröffentlichten Mitschnitte erster Probeflüge zählen zusammengerechnet über eine Million Klicks. Ab 2025, so der Plan von Mitgründer Daniel Wiegand, soll der Lilium Jet erste Passagiere befördern – bis zu 300 Kilometer weit, bis zu 300 Stundenkilometer schnell.

„Ehrgeiz der Gründer nicht mit Gesetzen der Physik vereinbar“

Zwei Medienberichte kratzen nun jedoch am Image des deutschen Flugtaxi-Pioniers. „Es mehren sich Zweifel, ob Lilium – ein Vorzeigeprojekt, gefeiert und bestaunt von Ministern und Kanzlerin Angela Merkel, gefördert durch die Europäische Raumfahrtagentur Esa – auf seriöse Weise arbeitet“, schrieb der Spiegel am Mittwochabend. Mehrere Luftfahrtexperten zweifeln demzufolge die Werbeversprechen des Startups an. Es stehe die These im Raum, dass „der Ehrgeiz der Gründer nicht mit den Gesetzen der Physik vereinbar“ sei.

Das Fachmagazin Aerokurier hatte zuvor eine Modellrechnung eines namentlich nicht genannten Flugzeugbau-Ingenieurs erhalten. Laut ihm soll der Lilium-Jet technisch gar nicht in der Lage sein, die angepriesenen Geschwindigkeiten und Distanzen zu erreichen. Das liege vor allem an der Akkutechnik: Ausgehend von einem 500 Kilogramm schweren Batteriespeicher sei die Energiedichte mit 240 Watt zu gering, um den mit 36 Mantelpropellern angetriebenen Jet lange in der Luft zu halten. Dem zitierten Experten zufolge reiche die Leistung lediglich für eine Strecke von 18 statt 300 Kilometern bei einer maximalen Schwebeflugdauer für Start und Landung von rund 70 Sekunden.

Auf Nachfrage wies Lilium die Vorwürfe gegenüber Gründerszene entschieden zurück: Die Annahmen zur Effizienz der Triebwerke enthielten Fehler, die zu falschen Schlussfolgerungen geführt hätten. Zudem verwies das Startup auf einen Videomitschnitt, das den Senkrechtstarter zwei Minuten im Schwebeflug zeige. Außerdem würden bereits Akkus mit einer Dichte von 300 Watt getestet.

Glaubt man der Argumentation des vom Aerokurier zitierten Experten, ist das aber immer noch zu wenig. Für eine Reichweite von 300 Kilometern sei eine Energiedichte der Akkus zwischen 400 und 650 Watt pro Kilogramm notwendig. Die Argumente des anonym zitierten Branchenkenners hat sich der Aerokurier von zwei Professoren für Luftfahrttechnik bestätigen lassen, Erol Özger von der TH Ingolstadt und Mirko Hornung von der TU München.

Am Mittwochabend hatte der Spiegel noch einmal nachgelegt: Das Nachrichtenmagazin hat weitere Branchenkenner gefragt, die die Kritik stützen, unter anderem Andreas Bardenhagen, Fachgebietsleiter Luftfahrzeugbau und Leichtbau am Institut für Luft- und Raumfahrt der TU Berlin. Die vom Aerokurier publizierte Rechnung sei demzufolge nicht zu beanstanden. Lilium habe „entweder Lösungen für technische Probleme gefunden, die sonst noch keiner kennt. Oder die Verheißungen sind tatsächlich nicht zu halten“, zitiert der Spiegel.

Ob die Luftfahrtexperten oder am Ende die Ingenieure von Lilium recht behalten, wird sich zeigen müssen. Das Startup selbst reagierte auf die Kritik gegenüber Gründerszene gewohnt selbstsicher: „Wir verstehen, dass ein hoch innovativer Ansatz, wie ihn Lilium verfolgt, auch Skepsis erzeugen kann“, sagte ein Firmensprecher.

