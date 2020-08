Mit dem Lockdown verschwanden zeitweise viele Mobilitätsangebote aus den Städten. So auch die feuerroten Leihräder der Uber-Tochter Jump. Nach anfänglichen Gerüchten zur Verschrottung der Fahrzeuge hat das US-Unternehmen die Leihräder mit Elektroantrieb nun teilweise wieder auf die Straße gebracht. Allerdings vorerst nur die Hälfte der anfänglich 1.000 Fahrzeuge, die im Mai 2019 in Berlin erstmals ausgerollt wurden.

Abhängig von der Nachfrage sollen in Berlin weitere Fahrzeuge aufgestellt werden, heißt es von dem Unternehmen. Uber hat im Mai 170 Millionen Dollar in den Sharing-Anbieter Lime investiert und sein Leihfahrrad- und E-Scooter-Segment mit dem Unternehmen zusammengelegt. Bereits im Juni kündigte Lime an, die Räder bald wieder einzusetzen. Trotz der Ankündigung, dass die roten E-Bikes sowohl über die Uber- als auch Lime-App ausgeliehen werden können, ist das Anmieten derzeit nur über Lime möglich. Dem Unternehmen zufolge soll die Integration in die Uber-App bald folgen.

Die Jump-Bikes werden außerdem in London, Paris, Denver, Seattle und Washington, D.C. angeboten. Weitere Städte in Deutschland und Europa sollen folgen, sagte Lime-Deutschland-Chef Jashar Seyfi gegenüber der Berliner Morgenpost.

Bild: Getty IMages / Eric Lalmand