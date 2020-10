Es sollte ein krönendes Abschiedsgeschenk des damaligen Daimler CEO Dieter Zetsches werden. Er wollte, dass sein Unternehmen nicht nur Autos verkauft, sondern seinen Kunden auch Mobilität bieten kann, wenn man nicht im eigenen Auto sitzt. Das 2019 verkündete Joint Venture mit BMW, in dem beide Unternehmen ihre digitalen Angebote zusammengewürfelt haben, steht schon wieder vor dem Aus. So berichtet das US-Magazin Bloomberg, dass Uber sich für eine Übernahme von „Free Now“ (ehemalig MyTaxi) interessiert.

Käme es zum Verkauf, würde es das bestätigen, was seit Monaten hinter vorgehaltener Hand immer wieder bruchstückhaft an die Öffentlichkeit dringt: BMW und Daimler haben das Interesse am gemeinsamen Joint Venture verloren. Zum einen gibt es innerhalb der „You Now“-Gruppe kaum einen Dienst, der Geld abwirft. Zum anderen stehen beide Hersteller aufgrund der Corona-Krise unter massivem Leistungsdruck. Der verschlafene Wandel zur E-Mobilität erfordert nun hohe Investitionen, während gleichzeitig die Gewinne einbrechen. Irgendwo muss gespart werden. Das ungeliebte und vor allem teure Joint Venture will man daher so schnell wie möglich loswerden.

Anzeige

Einer nach dem anderen geht

Schon seit Längerem vollzieht sich ein Exodus im Management. Frühere Top-Manager des Ventures berichten von absurden Zielvorgaben aus den beiden Konzernzentralen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Dazu gibt es Spannungen zwischen BMW und Daimler. In München ist man stocksauer, dass Daimler die geplante Kooperation im Bereich des autonomen Fahrens gekündigt hat und stattdessen zu Nvidia gewandert ist. Es steht die Frage im Raum, warum man die Schulden der von Daimler in das Joint Venture eingebrachten Startups mittragen soll.

Neben der Carsharing-Sparte „Share Now“ ist vor allem die Taxi- und Mietwagenvermittlung „Free Now“ ein Verlustbringer. Über eine Milliarde Euro soll das Unternehmen im vergangenen Jahr dadurch verloren haben. Und das war vor den Einbußen durch die Corona-Krise. Schuld an den Verlusten sei die aggressive Expansion der letzten Jahre gewesen. Man habe viele Konkurrenzunternehmen im Ausland zugekauft, aber die Einbindung habe nie die Synergie-Effekte erbracht, die man sich erhofft hatte, berichten Branchenkenner.

Ex-Mitarbeiter schildern die Lage

In den letzten Monaten wurde intern auch immer wieder die Idee diskutiert, „Free Now“ aus dem Joint Venture zu nehmen und an die Börse zu bringen. Aber angesichts der Verluste und der in diesem Jahr noch weiter unter Druck geratenen Umsätze hat man den Plan zunächst wieder ad acta gelegt. Stattdessen ist man auf die Suche nach neuen Investoren gegangen. Für die Carsharing-Sparte hat man sogar Volkswagen angesprochen. Die haben allerdings kein Interesse und wollen sich lieber mit dem ehemaligen BMW-Partner Sixt verbünden.

Sixt: „Wir lösen den Unterschied zwischen Autovermietung und Carsharing auf“ Der Autovermieter Sixt will die Carsharing-Projekte der Automobilkonzerne BMW und Daimler angreifen – mit einer App für Vermietung, Sharing und Taxi-Dienste in einem.

Intern wird die Strategie der beiden Mutterkonzerne als „chaotisch“ und „unrealistisch“ beschrieben. Einerseits ist es verständlich, dass beide Unternehmen sparen müssen und nicht rentable Geschäftszweige abstoßen wollen. Auf der anderen Seite wäre ein Abschied von Mobilitätsgeschäft eine kurzsichtige Entscheidung. Angesichts der Tatsache, dass viele Metropolen gerade dabei sind, die Autos aus den Städten zu verbannen und auf lange Sicht keine weiteren Umsatzsteigerungen im Kerngeschäft der Autoherstellung zu erwarten sind, benötigt man schlicht ein zweites Standbein.

Auch wenn Autos weiter gebraucht werden – die Anforderungen der Kunden an die Mobilität der Zukunft verändern sich seit einigen Jahren schon. Mobilität muss schnell, flexibel, günstig und vor allem ortsunabhängig sein. Was bringt das eigene Auto, wenn man in einer anderen Stadt wieder ins Taxi steigen muss? Die Idee von Zetsche, Kunden eine Art 360-Grad-Mobilität anzubieten, also vom eigenen Auto bis zum weltweit verfügbaren Ridehailing-Service, sollte genau das Abbilden und die Zukunft des Konzerns sichern. Der Plan scheint mit der neuen Führung passè zu sein.

Offenbar wollen Daimler und BMW die Renaissance der Autoherstellung heraufbeschwören. Damit würde man einen neuen Milliardenmarkt komplett der Konkurrenz überlassen, die überwiegend aus den USA und Asien kommt. Die Entscheidung erinnert ein bisschen an die Strategie, die Daimler vor vielen Jahren mit den Tesla-Aktien durchgezogen hat: Die günstig eingekauften Anteile verkaufte man 2014 schnell wieder, denn die E-Mobilität sei zu teuer und habe keine Zukunft, hieß es damals.

Drehmoment: Nur der Hyperloop kann das Fliegen ersetzen Der Verkehrsminister will Zugverbindungen wiederbeleben, die einst quer durch Europa verliefen. Das wäre sehr teuer – und es gibt eine bessere Lösung.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

Bild: Free Now