Ist der Tesla-Herausforderer Nikola nur ein raffinierter Betrug? Darum streiten Anleger und Vertreter des Unternehmens seit Wochen. Im September hatte das Leerverkauf-Unternehmen Hindenburg Research eine Recherche veröffentlicht, wonach das E-Truck-Startup aus den USA seine Technologie nur vortäusche. „Wir haben ein solches Ausmaß an Betrug bei einem börsennotierten Unternehmen noch nie erlebt“, hieß es in dem Bericht. In der Folge schmierte die Nikola-Aktie massiv ab – bis heute hat sie rund 42 Prozent an Wert verloren. Gründer und CEO Trevor Milton musste gehen.

Sein Nachfolger versucht nun abermals, die Kritik zu entkräften. „Wir sind sehr klar, was unsere Milestones angeht“, sagte Mark Russell im Gespräch mit dem Handelsblatt. Wie angekündigt mache die Firma Fortschritte und das Geschäftsmodell funktioniere. „Ich würde Sie einladen, sich genau anzuschauen, was wir bisher getan haben und wohin die Richtung geht“, so seine Botschaft.

„Nikola hat ein interessantes Geschäftsmodell“

Die Kritik der Analysten richtete sich unter anderem gegen das Fahrzeug des jungen Herstellers. Die Wasserstoff-Batterientechnologie sei nichts als „heiße Luft“. Das Modell „Nikola One“, das die Firma in diesem Jahr vorstellte, soll weder funktionstüchtig noch straßentauglich sein. Auch sei die Behauptung sei falsch, dass fünf Nikola-Trucks vom deutschen Partner Bosch in Ulm bereits fertiggestellt worden seien.

Nikola-Chef Russel sieht das anders. Mit dem deutschen Maschinenbauer arbeite man weiter eng zusammen „Sie waren einfach ein unglaublicher Partner für Nikola“, sagte Russel dem Handelsblatt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den wir gemeinsam mit Bosch bei der Entwicklung eines Brennstoffzellensystems für Anwendungen bei schweren Lastern machen.“ Es gebe derzeit zwei Prototypen für Brennstoffzellensysteme von Bosch, die wiederum in den Prototypen der Nikola-Laster getestet würden.

Auch auf den Vorwurf, Nikola sei nicht innovativ und baue lediglich Technologien anderer zusammen, ging Russel ein. Man verstehe sich als Unternehmen, das Laster, Wartung und Treibstoff zu einem Preis anbiete. „Deshalb hat Nikola ein interessantes Geschäftsmodell, und deshalb sind unsere Partner interessiert daran, mit uns zu arbeiten“, so Russel. Nikola plant, seine E-Trucks nicht zu verkaufen, sondern lediglich im Leasing anzubieten. Darüber hinaus will das Unternehmen ein eigenes Netz aus Wasserstoff-Tankstellen aufbauen.



