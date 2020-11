Es hätte das Jahr sein sollen, in dem Mobility-Startups endlich durchstarten. Die Klimaveränderung hat das Bewusstsein der Menschen für die Folgen des unregulierten CO2-Ausstoßes geschärft. Schon vor Ausbreitung des Virus gab es einen klaren Trend, der Richtung neue Mobilität abzielte. Städte wie Oslo, Kopenhagen, London oder Paris stellten die Weichen dafür, dass das Auto nicht mehr die erste Wahl der Fortbewegungsmittel ist. Was wiederum neue Möglichkeiten für Startups eröffnete, ihre Ideen und Geschäftsmodelle zu etablieren.

Doch Corona änderte alles. Der erste Lockdown in den europäischen Großstädten war schon hart genug. Das danach das Geschäft mit den Touristen im Sommer fast vollständig ausfiel, war ein zweiter harter Schlag. Doch die neue Corona-Welle, kombiniert mit dem ohnehin schwachen Geschäft im Winter, wird für die Anbieter schwer zu verkraften sein. Und das betrifft nicht nur die Anbieter von E-Scootern und E-Tretrollern. Auch Startups wie Flixbus müssen ihr Geschäft fast komplett einstellen, weil niemand mehr die Services nutzt.

Wen den Gewinneinbußen sonst noch betreffen

Konzerne wie Deutsche Bahn überleben den Umsatzeinbruch vor allem, weil sie staatlich unterstützt werden. Ohne dieses Geld müsste die Bahn vermutlich einen Großteil der Fernverbindungen einstellen. Stattdessen ist man in der Lage, den Fahrplan und den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten. Auch den Carsharing-Unternehmen geht es einigermaßen gut. Nachdem die Gewinne im März und April eingebrochen waren, half der Sommer dabei, verlorene Umsätze zurückzugewinnen.

Den Unternehmen hilft es, dass sie international aufgestellt sind. Nicht jedes Land hat einen kompletten Lockdown, viele Staaten lassen zumindest die Büros offen und sorgen so dafür, dass Menschen weiter unterwegs sind. Da die Angst vor einer Ansteckung im öffentlichen Nahverkehr weiter groß ist, weichen viele Angestellte für die tägliche Pendlerstrecke auf ein Carsharing-Auto aus. Dementsprechend ist man zuversichtlich, dass man den Winter gut überstehen wird.

Schlechter sieht es aus für die E-Scooter und Ridepooling-Anbieter. Dass nun Bars und Restaurants am Abend geschlossen sind, dass Clubs weiterhin nicht öffnen dürfen, reduziert den Umsatz enorm. Den im Wachstum befindlichen Startups bleibt nichts anderes übrig, als frisches Geld zu besorgen, mit dem man die nächsten Monate überstehen kann. Die komplette Einstellung der Services an einigen Standorten ist eine Lösung, die man schon im Frühjahr erfolgreich ausprobiert hat.

Die Expansionen machen sich nun bezahlt

Das geht aber auch nur, wenn man das Angebot an anderen Standorte gleichzeitig aufrechterhalten kann. Die Startups, die in den letzten Jahren vor allem in den asiatischen und afrikanischen Wirtschaftsraum expandiert sind, befinden sich in einer deutlich besseren Lage. Sie können Kapazitäten verschieben und zumindest einen Teil der Gewinne einfahren. Lokale Startups leiden stärker, weil sie keine Ausweichmöglichkeiten haben.

Eine alte Investoren-Regel besagt, dass man vor allem in der Krise investieren soll, um in guten Zeiten die Gewinne mitnehmen zu können. Das ist leicht gesagt, aber schwer umzusetzen. Die Startups müssen ihre Geldgeber davon überzeugen, dass das Geld langfristiger angelegt werden muss. Denn nachdem das Virus zumindest kontrolliert werden kann, wird man sich wieder der Frage zuwenden müssen, wie man in Metropolen von A nach B kommt.

Denn eins ist auch klar: Die Klimakrise ist nicht vorbei und sie wird uns alle länger beschäftigen als das Virus. Die Frage, wie man die mit der Krise verbundenen Probleme lösen kann, wird nicht verschwinden. Startups, die hier Antworten liefern, werden in der Zukunft stark gefragt sein. Denn die Städte werden die notwendigen Investitionen, die die Verkehrswende erfordert, nicht alleine stemmen können. Das bietet jungen Unternehmen und deren Investoren gute Chancen auf Gewinne in der Zukunft.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

Bild: Getty Images / Leon Neal