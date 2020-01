Deutschland 2030: In einem Hochhaus in Berlin findet eine Party statt. Das Bier geht zur Neige. Klar, jetzt könnte der Gastgeber mit dem Aufzug nach unten fahren und zum nächsten Supermarkt laufen. Doch wir sind nicht im Jahr 2020, deshalb wird schnell eine Bestellung per Smartphone aufgegeben. Zehn Minuten später stellt eine Paket-Drohne das Bier auf dem Balkon ab, bei all dem Lärm der Party ist sie nicht zu hören.

Was nach ferner Zukunft klingt, ist zum Teil schon real — und zwar in Reykjavík (Island). Seit Mitte 2017 liefern dort Drohnen in mehreren Bezirken Produkte und Essen aus. Auch außerhalb Islands hat sich zuletzt einiges getan: Google liefert mit seiner Tochterfirma Wing erstmals Pakete in Australien aus. DHL startet ein Projekt in China und das deutsche Unternehmen Wingcopter hat gerade ein Investment in Millionenhöhe aus Singapur erhalten.

Doch wie gut funktioniert das System mit den Drohnen? Wo gibt es noch Schwierigkeiten? Wann könnte es in Deutschland Realität werden und wie sieht eine Paketlieferung in der Zukunft aus? Um Antworten darauf zu finden, haben wir das Startup Fyltrex in Israel besucht und mit dem Geschäftsführer des deutschen Unternehmens Wingcopter gesprochen.

So funktioniert die Bestellung per Drohne

Auf einer großen Wiese, etwa 30 Autominuten von Tel Aviv entfernt, üben Mitarbeiter des israelischen Startups Flytrex jede Woche Lieferungen per Drohne. Heute soll ein Paket an das 400 Meter entfernte andere Ende der Wiese geliefert werden. Auf einem Bildschirm kann in Echtzeit verfolgt werden, wo die Drohne gerade ist.

Die Drohne fliegt ans andere Ende der Wiese und lässt das Paket an einer Schnur herunter, doch die Landung ist unsanft und das Paket knallt auf die Erde. Eine echte Lieferung wäre nun beschädigt. Die Flytrex-Mitarbeiter suchen den Fehler. Es scheint Schwierigkeiten mit der neuen Software zu geben. Ein neuer Versuch wird gestartet, diesmal klappt alles. Das Paket kann problemlos von der Schur gelöst werden.

Flytrex ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen weltweit, das es geschafft hat, kommerziell und dauerhaft Pakete mit Drohnen auszuliefern. Seit 2017 in Reykjavik. Seit 2018 auch in Norddakota (USA).

„In Zukunft wird es viel ruhiger werden, denn jede Drohne am Himmel ersetzt ein Auto auf der Straße“, erklärt Yarif Bash, Geschäftsführer von Flytrex, gegenüber Business Insider den Wert seiner Technologie.

Die Drohnen von Flytrex können mit einer Akkuladung innerhalb eines Radius‘ von sieben Kilometern Pakete ausliefern. Genutzt werden die Modelle „Matrice 600“ und „Wing 4“, beide sind Industrie-Drohnen von DJI. Flytrex ist in erster Linie eine Software-Firma, die Drohnen so anpasst, dass Paketlieferungen möglich werden.

Auch deutsche Drohnen sind vorne mit dabei

Anders ist das beim deutschen Unternehmens Wingcopter, das seine Drohnen selbst entwickelt. Diese können mehr als zwei Stunden lang eine Strecke von bis zu 120 Kilometer fliegen. Allerdings nur, wenn das Paket maximal ein Kilogramm schwer ist. Bei einer Ladung von sechs Kilogramm hat die Drohne eine ungefähre Reichweite von 50 Kilometern.

Dass die Drohnen von Wingcopter weiter fliegen können, liegt am patentierten System des Unternehmens. Die Modelle von Wingcopter sind eine Mischung aus Multicopter und Starrflügler. Starrflügler können durch ihre Flügel größere Reichweiten bewältigen, benötigen allerdings eine Start- und Landebahn oder werden umständlich mit einem Katapult in die Luft geschossen und durch Netze wieder eingefangen.

Die Drohnen von Wingcopter starten wie ein Multicopter und wechseln dann innerhalb von Sekunden in den Fixed-Wing-Modus des Starrflüglers. Tom Plümmer, Geschäftsführer von Wingcopter, sagt im Interview mit Business Insider: „Unser patentierter Schwenk-Rotor-Mechanismus ist so konzipiert, dass sich alle Motoren sekundenschnell um 90 Grad drehen können.“ Auf einer Höhe von ca. fünf Metern findet der Wechsel statt. Außerdem seien die Drohnen von Wingcopter besonders leise.

Sowohl Flytrex als auch Wingcopter ermöglichen im Moment nur ein Paket pro Zustellung. Die Drohne muss also erst wieder zurückfliegen und das nächste abholen. Beide lassen die Pakete über eine Schnur herunter. Auch für Hochhäuser wird an einer Lösung gearbeitet, laut Plümmer ist die Forschung gerade dabei zentimetergenaue Positionierungssysteme zu entwickeln: „Damit wäre es sogar möglich, dass eine Drohne einen Brief in einen Postkasten auf einem Balkon wirft.“

Drohnen in der Medizin: Hier retten sie Leben

Trotz vieler Angebote war es für Plümmer nie eine Option, für den militärischen Bereich Drohnen zu entwickeln. „Das ist nicht unsere Vision. Wir wollen das Leben von Menschen durch die Technologie von Wingcopter weltweit positiv beeinflussen.“ Plümmer lebte selbst zwei Jahre lang in Afrika. Diese Zeit hat ihn geprägt und so entstand ein Drohnen-Projekt in Vanuatu.

Pentecost ist eine Insel in Vanuatu, einem Inselstaat mit rund 80 Inseln, der mehr als 1.000 Kilometer östlich von Australien liegt. Wie in vielen afrikanischen Ländern gibt es auch hier nur vereinzelt Ärzte. Die Straßen auf den Inseln sind alles andere als gut befahrbar. Benötigt ein Arzt ein bestimmtes Medikament, kann es bis zu sieben Stunden dauern, bis dieses bei ihm ankommt. Darüber hinaus kann der Wirkstoff beim langen Transport Schaden nehmen.

Die Lösung: Drohnen. Anfang 2018 lieferten sie in Vanuatu drei Monate lang Medikamente aus. Ebenfalls 2018 wurde in Kooperation mit DHL ein ähnliches Projekt in Tansania gestartet. Die Pilotprojekte würde Plümmer gerne demnächst wieder fortsetzen.

Laut Plümmer könnten Drohnen auch in Deutschland eingesetzt werden, um Blutkonserven oder Laborproben von einem Krankenhaus zum anderen zu transportieren — deutlich schneller als bisher.

Wie bald Lieferdrohnen in Deutschland Realität werden, hängt auch vom Verkehrsministerium ab

Yariv Bash von Flytrex rechnet damit, dass Lieferdrohnen in Deutschland in drei bis fünf Jahren Realität werden. Wingcopter hält das schon früher für möglich, allerdings nur, wenn es Förderung gibt. Mitte 2019 hat sich sein Unternehmen, gemeinsam mit Partnern aus dem Gesundheitsbereich, für das „Förderprogramm für die Entwicklung und Erprobung von Drohnen und Flugtaxis“ beim Bundesverkehrsministerium (BMVi) beworben.

Konkret geht es um eine Lieferung für Blutkonserven zwischen Krankenhäuser in Hessen. „Wenn wir diese Förderung bekommen würden, dann könnte Deutschland aus meiner Sicht zum ersten Mal im Bereich der Lieferdrohnen für lebensrettende Anwendungen punkten, denn bisher liegen wir sehr weit zurück. Die USA und China sind uns deutlich voraus“, so Plümmer und ergänzt, dass die genannten Länder deutlich höhere Förderungen für Projekte in ihren Ländern vergeben, als bisher in Deutschland der Fall.

Wingcopter hat neben Tansania und Vanuatu bereits befristete Pionier-Projekte mit Lieferungen in Japan, Kanada, Australien, Norwegen, Malawi, Ruanda und Irland durchgeführt. Plümmer hält 2020 ein Drohnen-Projekt mit Wingcopter in Deutschland für möglich, wenn auch noch nicht als Paket zum Kunden, sondern als Fabrik zu Fabrik Lieferung.

Die Drohnen müssen absolut sicher sein

Für Wingcopter und Flytrex ist die Sicherheit ein sehr wichtiges Thema. Schließlich sollen keine Drohnen vom Himmel abstürzen. „Die Drohnen, die wir heute verwenden, haben sechs Motoren. Wenn einer ausfällt, dann können die anderen die Drohne immer noch nach Hause fliegen“, so Bash. Dasselbe gelte für die sechs Batterien der Drohne. Außerdem haben die Drohnen drei verschiedene GPS-Sensoren. „In unserer neuesten Version ist auch ein Fallschirm eingebaut.“ Dieser kann im Notfall die Drohne vor dem Absturz retten.

Die Drohnen von Wingcopter und Flytrex können auch bei Regen und starkem Wind fliegen. „Drohnen sind viel sicherer, als das Liefermöglichkeiten von heute“, so Bash und geht auf die Unfälle im täglichen Straßenverkehr ein. Plümmer sagt, dass auch Wingcopter sehr viel Wert darauf legt, dass die Systeme absolut Sicher sind.

Dennoch muss gerade dann, wenn verschiedene Unternehmen mit Drohnen Pakete ausliefern, eine Lösung gefunden werden, damit diese sich nicht in die Quere kommen und damit es auch keine Zusammenstöße mit anderen Flugobjekten gibt. Drohnen müssen also miteinander kommunizieren, woran momentan noch gearbeitet wird. Dazu bräuchte es auch eine passende Regulatorik.

DHL plant vorerst nur weitere Tests

Das deutsche Unternehmen DHL hat 2019 angefangen, in China Pakete per Drohne auszuliefern. Ähnliche Pläne gibt es für Deutschland nicht, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Man habe seit 2013 verschiedene Systeme mit Drohnen in Deutschland getestet, unter anderem auf der Nordseeinsel Juist, und werde dies auch weiterhin tun. Für das Jahr 2020 und die nahe Zukunft werde man aber erstmal auf mehr Paketboxen und somit flexiblere Abholorte setzten.

Ob und wann sie nach Deutschland in Masse kommen, hängt letztlich nicht nur von den Förderungen und einem guten System ab, in dem Drohnen verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren können. Auch die Skalierbarkeit ist entscheidend. „Momentan braucht es mindestens eine Person, die eine Paket-Drohne überwacht“, so Plümmer. In Zukunft soll eine Person dutzende Drohnen überwachen können.

Die Vorstellung, dass eines Tages am Himmel hunderte Drohnen fliegen und miteinander kommunizieren, mag für viele merkwürdig sein. Natürlich spielt auch die Akzeptanz der Menschen in Deutschland eine Rolle. Plümmer ist optimistisch und vergleicht das mit dem Auto: „Am Anfang waren da auch viele skeptisch und Prognosen düster. Heute ist das Auto ein ganz normaler Bestandteil des Lebens.“

