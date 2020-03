Hutschefiedel, Knutschkugel oder Nuckelpinne: In Deutschland gibt es erstaunlich viele Kosenamen für kleine Autos. Im Schweizerdeutschen existiert dafür der schöne Begriff „Schnupftruckli“ — und aus der Schweiz stammt auch ein neues E-Auto im Mini-Format. Der Hersteller präsentierte es wegen der Absage des Genfer Autosalons in einer virtuellen Pressekonferenz.

Anzeige

Der Microlino macht mit knapp 147 Zentimetern Höhe und 243 Zentimetern Länge seinem Namen alle Ehre. Damit benötige der Winzling gerade mal ein Drittel der Fläche eines normalen Parkplatzes, gibt der Zürcher Hersteller an.

Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde ist das Gefährt vor allem als Stadtauto für den Alltag gedacht. Wobei „Auto“ die Sache auch nicht ganz trifft. „This is not a car“ ist der Werbeslogan für das Gefährt, das einen „idealen Mix aus Motorrad und Auto“ darstellen soll. Es soll 12.000 Euro kosten.

Sind normale Autos überdimensioniert?

Gründer Wim Ouboter und seine beiden Söhne Merlin und Oliver orientierten sich beim Konzept des E-Autos an der Statistik: 39 Kilometer legen Autofahrer in Deutschland am Tag zurück, mit im Schnitt 1,2 Personen pro Fahrzeug. Viele Autos seien deswegen für den normalen Gebrauch überdimensioniert, argumentieren sie.

In seinem Inneren bietet das E-Auto deswegen nur Platz für zwei Personen — und drei Bierkisten, wie das Unternehmen auf seiner Seite schreibt. Das Kofferraumvolumen beträgt den Angaben zufolge 220 Liter, genug also für einen normalen Wocheneinkauf.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Microlino (@microlino_official) am Jan 3, 2020 um 1:49 PST

Mit seinen technischen Daten kann das Schweizer E-Auto durchaus mit anderen Modellen mithalten. So bietet der kürzlich vorgestellte Citroen Ami lediglich eine Reichweite von 70 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Allerdings ist dieser mit voraussichtlich 6.900 Euro auch deutlich günstiger.

Lieferstart wegen Streit verschoben

Das Design erinnert an die legendäre BMW Isetta aus den 1950er-Jahren, für die der Begriff „Knutschkugel“ geprägt wurde. Auch beim Microlino soll die Tür nach vorne geöffnet werden. Das am Mittwoch vorgestellte Design ist bereits eine Neuauflage des ursprünglichen Modells. Schon im Sommer 2018 präsentierte Microlino sein E-Auto und wollte eigentlich 2019 n. Ein Streit mit dem ursprünglichen Partner Artega verzögerte dies jedoch.

Stattdessen arbeiten die Schweizer nun mit dem italienischen Automobilunternehmer Cecomp zusammen. Produziert werden soll der Microlino 2.0 ab 2021 in Turin. Mit an Bord ist seit September 2019 als Technik-Chef auch Peter Müller, der zuvor unter anderem Manager bei BMW und Porsche war.

Die Designänderungen führt das Unternehmen auf Anpassungen für mehr Sicherheit und Stabilität zurück, für die die gesamte Fahrzeugstruktur neu entworfen und die hintere Spurweite vergrößert werden musste. Auch der E-Motor wurde nachgebessert. „Dies veränderte letztlich die gesamten Abmessungen des Fahrzeugs, gab uns aber auch die Möglichkeit, gleichzeitig verschiedene Aspekte des Designs neu zu gestalten“, so Microlino. Nach Angaben des Unternehmens gebe es bereits mindestens 16.000 Vorbestellungen für das E-Auto.

Carsharing-Experte: „Man muss den privaten Fahrzeugbesitz teurer machen“ Zuletzt gaben mehrere Mobilitätsdienste auf. Ist das Geschäftsmodell gescheitert? Ein Experte verrät, worauf es beim erfolgreichen Carsharing ankommt.

Der Mann hinter dem Microlino, Wim Ouboter, hat sich auf Mikromobilität spezialisiert. In den 1990er-Jahren gründete der Schweizer das Unternehmen Micro Mobility Systems, das Kickboards und Tretroller herstellt und den Trend um diese Geräte mit auslöste. Auch E-Scooter stellt das Unternehmen her — unter anderem für BMW. Neben dem Microlino will Ouboter auch einen Elektroroller namens Microletta auf den Markt bringen.

Fraglich bleibt, ob sich der Außenseiter mit seinem kleinen E-Auto gegen die traditionellen Hersteller behaupten kann. So ist das Vorzeigeprojekt Streetscooter, dessen Elektro-Fahrzeuge an einer Universität in Aachen entwickelt und später von der Post übernommen wurden, zuletzt gescheitert.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Business Insider Deutschland.

Mehr von Business Insider Deutschland:

Bild: Microlino