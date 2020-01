Emissionsfreien Autos gehört die Zukunft – daran zweifelt angesichts der globalen Klimadebatte kaum jemand mehr. Auch die Bundesregierung hat inzwischen die Förderung von Elektromobilität zur Priorität erklärt, flankiert mit der Erhöhung der Kaufprämien für E-Autos und Investitionen in die Ladeinfrastruktur.

Dennoch ist der Wechsel vom Verbrenner zur elektrischen Alternative für viele Autofahrer offenbar immer noch nicht attraktiv genug, blickt man auf die Zulassungsstatistik. Ein Hauptgrund: der Preis.

Startup baut Verbrenner zu E-Autos um

Ein Startup aus Frankreich hat es sich nun zur Mission erklärt, den Umstieg wesentlich günstiger zu machen. Phoenix Mobility aus Grenoble baut Dieselfahrzeuge und Benziner zu E-Autos um. Der Kostenpunkt liege je nach Modell bei weniger als 10.000 Euro, sagen die Gründer. Im Durchschnitt sei der Umbau rund 30 Prozent billiger als der Kauf eines ähnlichen, elektrischen Neuwagens, heißt es zudem auf der Webseite des Startups.

Zudem verweist das Startup auf die ökologischen Vorteile. Eine Umrüstung sei wesentlich umweltfreundlicher als das Auto zu verschrotten und ein neues zu kaufen.

Après plus d’un an de R&D, Phoenix Mobility a développé son premier kit de conversion de véhicules thermiques en véhicules 100% électriques. Obj : des VE moins chers et plus propres. #retrofit #PhoenixMobility pic.twitter.com/yhyGiOtEWq — PhoenixMobility (@MobilityPhoenix) September 1, 2019

Grundsätzlich komme jedes Auto für die Umrüstung infrage. Bisher hat das Startup unter anderem einen Renault Clio umgebaut. Die Realisierung hänge aber von einigen Faktoren ab. So bietet Phoenix Mobility verschiedene Batterieleistungen und zwei verschiedene Reichweiten, 150 und 300 Kilometer.

Umrüstung ist noch Nische

Die Gründer Wadie Maaninou und Filip Gardler haben sich im Studium an der technischen Universität INP Grenoble kennengelernt, ihre Geschäftsidee begann ursprünglich als Abschlussprojekt für ihren Studiengang. Ihre Pläne sind groß. „Bis 2025 wollen wir die Marke von 1 Million umgebauten Fahrzeugen überschreiten“, sagt Maaninou der französischen Zeitung „Le Dauphiné“.

Phoenix Mobility ist nicht das einzige Startup, das sich auf Umrüstungen spezialisiert. Auch Transition One aus Orléans und einige wenige Kfz-Meister in Deutschland bieten entsprechende Umrüstungen an. Der Umbau ist allerdings nicht ohne Risiko – und auch der Kostenvorteil ist fragil.

Zulassung ist größtes Risiko

Zum einen sind da die bürokratischen Hürden. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, ist die Zulassung eines solchen Bastler-Autos meist eine größere Herausforderung als die Umrüstung selbst. Zu Problemen komme es immer dann, wenn das umgebaute Auto nicht mehr den Eigenschaften entspreche, die es laut Zulassung habe, zitiert die Zeitung Vincenzo Lucà vom TÜV-Süd.

Laut Lucà könne beispielsweise schon die Gewichtsveränderung durch den Einbau der Batterie kritisch sein. Lehnt der TÜV das umgebaute Auto ab, können unter Umständen Mehrkosten für Nachbesserungen entstehen.

Hinzu kommt die Frage, was passiert, wenn später Reparaturen anfallen, oder gar der Umbau missglückt. Durch die Umrüstung wird der Wagen zum Unikat, eine normale Werkstatt ist damit unter Umständen überfordert. Phoenix Mobility gewährt zwar eine zweijährige Garantie für den Umbausatz – allerdings nicht für das ganze Auto.

Bild: Westend61 / Getty Images