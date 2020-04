Die Beteiligung des Technologiekonterns Bosch am schwedischen Brennstoffzellen-Startup Powercell trägt Früchte. Jetzt hat der Konzern Brennstoffzellenstacks für zehn Millionen Euro in Schweden bestellt. Das teilte das Wasserstoff-Startup mit. Beide Unternehmen hatten im April 2019 eine Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung für Brennstoffzellenstapel (Stacks) geschlossen, die in der Automobilindustrie eingesetzt werden sollen. Daraufhin hatte Bosch die Serienfertigung von Brennstoffzellen für Lkw und Pkw angekündigt. Im November 2019 hatte Bosch dann 11,3 Prozent an Powercell erworben.

Werft erteilt Powercell Entwicklungsauftrag

Damit nicht genug. Eine namentlich nicht genannte europäische Werft hat einen maritimen Wasserstoffantrieb mit einer Leistung von knapp drei Megawatt bei Powercell bestellt. Dieser Vertrag ist einer Mitteilung zufolge 6,9 Millionen Euro wert.

Anzeige

Brennstoffzellen wandeln gasförmigen Wasserstoff in elektrische Energie um. Mit diesem Strom können Elektromotoren von Autos, Schiffen oder Flugzeugen angetrieben werden. Bei diesem Prozess fallen keine klimaschädlichen Abgase, sondern nur Wasserdampf an. Wenn der Wasserstoff durch Elektrolyse aus erneuerbaren Energien wie Wasser-, Windkraft oder Photovoltaik gewonnen wird, ist diese Antriebsart weitestgehend klimaneutral.

Der Schiffsantrieb soll in den nächsten drei Jahren entwickelt und geliefert werden, heißt es bei den Unternehmen. Er stehe im Zusammenhang mit dem Vorhaben der Internationalen Maritime Organisation (IMO), den Ausstoß des Klimagases CO2 durch die kommerzielle Schifffahrt bis zum Jahr 2050 zu halbieren. Bereits im November 2019 hatte Powercell über eine Kooperation mit der norwegischen Reederei Havyard berichtet, Wasserstoff angetriebene Fähren zu bauen. Powercell wurde 2008 als Spinoff der Volvo-Gruppe in Schweden gegründet und ist seit 2014 an der US-Börse Nasdaq notiert.

BMW sieht Brennstoffzelle in X-Klasse

Auch der deutsche Autobauer BMW engagiert sich beim Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb, will aber kurzfristig noch kein Serienfahrzeug mit dieser Technologie anbieten. Sie könne „langfristig eine vierte Säule in unserem Antriebsportfolio werden“, wird Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich in einer Mitteilung (30. März) zitiert. „.Hier bietet sich insbesondere das obere Ende unserer X-Familie an.“, Bereits seit 2013 arbeitet BMW mit der Toyota Motor Corporation im Bereich der Brennstoffzellen-Technologie zusammen. Beim Versuchsfahrzeug „i Hydrogen Next“ erzeugt das Brennstoffzellensystem bis zu 125 kW (170 PS) elektrische Energie.

Hyzon zeigt Mega-Truck mit 17 Achsen

In den USA wetteifern die Unternehmen Hyzon und Nikola Motors darum, wer den ersten Brennstoffzellen-Truck zur Serienreife und dann auf die Straße bringt. In diesen Tagen zeigte Hyzon-CEO George Gu das Bild eines 17-achsigen Sattelzugs auf Linkedin. Das Unternehmen kündigt auf seiner Website noch für dieses Jahr einen 500-PS-Antrieb (370 kW) mit Brennstoffzelle an.

In einem Trendbarometer der Unternehmensberatung PWC vom März 2020 hatten sich 83 Prozent der befragten Automobil-Manager dafür ausgesprochen, Alternativen zur batteriegespeisten Elektromobilität zu fördern.

Zero Avia: Dieser Gründer fliegt klimaneutral mit Wasserstoff und Brennstoffzelle Fliegen gilt als Klimakiller, bis zu fünf Prozent der Treibhausgase werden Flugzeugen zugeschrieben. Ein Gründer aus den USA will das ändern und findet Investoren in Europa.

Bild: Bosch