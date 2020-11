Eine Beule ist das kleinste Problem. Wenn Fahrzeuge durch andere Schäden nicht mehr richtig einsatzfähig sind, haben Fuhrpark-Betreiber oder Sharing-Anbieter finanzielle Ausfälle. Den Schaden am Fahrzeug zu identifizieren, eine passende Werkstatt zu finden und dann noch ein gutes Angebot zu bekommen, ist aufwendig und kostet Zeit. Genau diesen administrativen Mehraufwand will ein Startup aus München seinen Kunden abnehmen. Und zwar automatisiert.

Das Startup Repairfix sieht sich als Vermittler zwischen Flottenbetreibern, Fahrern und Werkstätten. „Unser Anspruch ist es, die komplette Kommunikation und Dokumentation im Schaden- und Servicefall digital stattfinden zu lassen“, sagt Mitgründerin Natalie Kolb im Gespräch mit Gründerszene. Die Plattform wird unter anderem vom Fahrservice Clevershuttle und dem Hamburger Startup Wunder Mobility als White Label Lösung genutzt. Das heißt: Fahrerinnen und Fahrer sehen nicht, dass Repairfix dahintersteckt, wenn sie einen Schadensfall melden und alles Weitere wie etwa der Termin mit der Werkstatt veranlasst wird. Der Service des Münchner Startups wird in die bestehenden Verwaltungstools der Flottenbetreiber über eine Schnittstelle eingebaut.

Den Schaden ermittelt das Startup über eine KI-basierte Bilderkennung. Fuhrparkmanager bekommen ein Dashboard, also eine Verwaltungs-Software, um die Übersicht zu behalten und Werkstattangebote zu genehmigen. Nach eigenen Angaben sollen rund 500 deutsche Werkstattpartner zum Netzwerk gehören. Angebote holt das Startup ein. Es finanziert sich über eine monatliche Gebühr pro Fahrzeug auf der Plattform. Aktuell befinde sich Repairfix in Verhandlung mit einem großen Getränkelieferanten, verrät Kolb im Gespräch mit Gründerszene. Das Startup soll nach eigenen Angaben Kunden im mittleren zweistelligen Bereich haben und etwa 4.000 Fahrzeuge verwalten.

Wer hinter dem Gründungsteam steckt

Kolb kümmert sich in dem 15 Mitarbeiter großen Unternehmen um das operative Geschäft und Finanzangelegenheiten. Sie hat das Unternehmen im Oktober 2019 zusammen mit Moritz Weltgen, Alla Kopylova und Fabian Pape gegründet. Drei Gründer haben zuvor in der Digitalberatung Etventure gearbeitet. „Ich hatte persönlich durch meine Familie immer schon viel mit Autos zu tun“, so Kolb. Ihr Großvater war Rallyefahrer, sie selbst hat als Kind viel Zeit auf Go-Kartbahnen verbracht.

Mitgründer Pape hat zuvor beim Chemiekonzern BASF gearbeitet und Werkstätten beraten. Die anderen drei Gründer hat er über ein Projekt in der Digitaleinheit von BASF kennengelernt. Ihre Idee zu Repairfix haben sie dann gemeinsam vor dem Konzern gepitcht. Nach einer anfänglichen Test- und Validierungsphase ist BASF Coatings als Hauptanteilseigner eingestiegen. Das ist auch der Grund, weshalb der Geschäftssitz in Münster ist. Wie viel Geld Repairfix bekommen hat, möchte Kolb nicht sagen. Nur so viel: „Wir müssen jetzt Wachstum und Transaktionen nachweisen“. Bedeutet: Die Ausschüttung des Kapitals ist erfolgsbasiert.

Kolb kann sich vorstellen, dass die Repairfix-Plattform auf andere Fahrzeugklassen wie etwa Kleintransporter ausgeweitet wird. Einen ähnlichen Service bietet das Augsburger Startup Compredict. Das versucht mit Künstlicher Intelligenz die Belastbarkeit von Fahrzeugen vorherzusagen, um Schäden einschätzen zu können. Allerdings arbeiten die Augsburger mit Zulieferern und Automobilherstellern zusammen. Das Berliner Autowerkstatt-Startup Caroobi ist in diesem Jahr überraschend aufgekauft worden. Sie haben sich, anders als Repairfix, auf B2C-Kunden spezialisiert. Die Münsteraner wollen nur mit Geschäftskunden zusammenarbeiten, betont Kolb.

Bild: Repairfix