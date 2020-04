Der Slogan der Ridehailing-Industrie klingt verlockend: Mittels günstiger Fahrten sollen Menschen dazu bewegt werden, auf das eigene Auto zu verzichten, um so den Verkehr zu reduzieren. Nur leider sieht die Realität anders aus. Mehrere Studien haben gezeigt, dass die vielen neuen Taxi-Konkurrenten den Verkehr in den Städten eher verschärft haben.

Jetzt ist eine neue Studie hinzugekommen, die das erneut belegt. Sie hat sich vor allem mit der Frage beschäftigt, inwieweit Ridehailing die Umwelt belastet. Am Ende kamen die Forscher zu einem vernichtenden Ergebnis: „Eine typische Ridehailing-Fahrt ist etwa 69 Prozent umweltschädlicher als die Fahrten, die sie ersetzt, und kann in Spitzenzeiten zu mehr Staus führen.“ Woran liegt das? Die Forscher haben die An- und Abfahrt der Fahrzeuge mit einberechnet und nicht nur die gebuchte Strecke.

Die schiere Zahl der Fahrzeuge auf der Straße hat gleichzeitig nicht dazu geführt, dass die Stadtbewohner ihre Fahrzeuge stehen lassen. Im Gegenteil sorgt die steigende Zahl an Ridehailing-Fahrzeugen dafür, dass sich die Verkehrslage verschlimmert hat. In Manhattan haben sich die Taxi- und Ridehailing-Fahrten zwischen 2010 und 2017 fast verdoppelt, wobei die Durchschnittsgeschwindigkeit im Central Business District von 9,1 Meilen pro Stunde (zirka 15 km/h) im Jahr 2010 auf 7,1 Meilen pro Stunde (etwa 11 km/h) im Jahr 2017 gesunken ist.

Was Ridehailing wirklich leisten kann

Allerdings ist am Ridehailing nicht alles schlecht: Es ist nachgewiesen, dass vor allem Pooling-Angebote sehr gut funktionieren. Sobald auch nur eine Person mehr im Fahrzeug sitzt, sinkt die Emissionsbelastung pro Fahrt stark und bewegt sich sogar in Richtung der eines Busses. Ein starkes Argument vor allem für Minibus-Systeme wie Moia oder den Berlkönig.

Sollte man dennoch die ganzen Ridehailing-Unternehmen wieder aus der Stadt verbannen und weiter auf das Modell Taxi setzen? Nein, denn für Taxis gelten die gleichen Probleme, die auch für Ridehailing-Dienste gelten. Die Taxis haben zudem das Problem, dass sie oft noch auf ältere Diesel-Fahrzeuge setzen, deren Umweltbilanz vergleichsweise schlecht ist.

Tatsächlich könnten Ridehailing-Unternehmen ihre Umweltbilanz erheblich verbessern, wenn sie konsequent auf Elektroautos setzen würden. London hat schon etliche Maßnahmen ergriffen, um die Taxi-Flotte zu elektrifizieren. Bis Ende 2020 sollen 9.000 der 21.000 schwarzen Taxis in der britischen Hauptstadt komplett elektrisch unterwegs sein. Bis 2023 sollen alle Taxis in London elektrisch fahren. Uber will seine Flotte bis 2025 auf E-Autos umstellen.

Es ist also nicht so, dass Ridehailing per se schlecht ist – nur die derzeitige Umsatzung ist problemtaisch. Was auch damit zu tun hat, dass die meisten Städte die Dienste ohne jede Regulierung zulassen. Während es bei den Taxidiensten häufig eine Beschränkung bei der Anzahl der vergebenen Lizenzen gibt, gilt das nicht für die Angebote von privaten Ridehailing-Diensten. Hinzu kommt, dass die Städte zwar offen für die Zulassung neuer Mobilitätsformen sind, gleichzeitig aber nicht den privaten Autoverkehr einschränken.

Die Ridehailing-Angebote ergeben auf Dauer nur Sinn, wenn sie in ein Konzept eingebunden werden, mit dem man den Verkehr als Ganzes reduzieren kann. Dazu gehört, dass Städte als Erstes die Angebote des ÖPNV und die Mikro-Mobilität (E-Scooter, Leihfahrräder) verstärken. Auch der Abbau und die gleichzeitige Verteuerung von Parkplätzen in den Innenstädten gehört zu einem solchen Maßnahmenpaket.

Taxi- und Ridehailing-Dienste müssen sich zudem verpflichten, auf E-Autos zu setzen. Wenn parallel Minibusse die letzte Meile zwischen den Wohnorten und Haltestellen außerhalb der Innenstädte abdecken, bekommt man auch die Autos aus der Stadt. Und so könnte das Ridehailing dann doch noch seine Versprechen einlösen.

