Solange ein Ansteckungsrisiko besteht und Ausgangsbeschränkungen herrschen, meiden viele Menschen nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern auch die Sharingdienste. Seien es Autos, E-Scooter oder Shuttle-Busse. Obwohl die hygienischen Maßnahmen von allen Anbietern intensiviert wurden, haben die Sharing- und Ridehailing-Anbieter mit rückläufigen Buchungen zu kämpfen. Die einen pausieren ihre Dienste, andere setzen auf Alternativangebote und besondere Hygiene-Maßnahmen.

Anzeige

Weniger elektrische E-Scooter auf den Straßen

Vor Kurzem prägten sie noch das Stadtbild: Seit vergangener Woche sind viele E-Tretroller verschwunden. Der US-Anbieter Lime hat das Angebot seiner elektrischen Tretroller in fast allen europäischen Städten bis auf Weiteres pausiert. Auch die anderen beiden US-amerikanischen Wettbewerber Uber (Jump) und Bird (Circ) verleihen vorübergehend keine Roller mehr. Der schwedische Anbieter Voi hat seine Flotte reduziert und empfiehlt seinen Kunden mit Handschuhen zu fahren.

Tier Mobility bietet hierzulande weiterhin seine E-Tretroller an. „Gerade in Zeiten sozialer Distanz stellen wir einen Bedarf an sicheren Verkehrsmitteln in den Städten fest“, begründet Tier den fortlaufenden Betrieb. In Italien, Frankreich, Spanien, die Schweiz und Österreich mussten die Fahrzeuge pausiert werden. „Natürlich strapaziert die gesunkene Nachfrage unsere Kosten-Einnahmen-Struktur und wir nähern uns da der Schmerzgrenze“, heißt es vom Unternehmen. Noch könne trotz geringer Nutzung kostendeckend gearbeitet werden. Spitzt sich die Lage weiter zu, könnte es schwer werden, den operativen Betrieb so aufrecht zu erhalten, so ein Sprecher bei Tier Mobility. Seit Montag seien rund 60 Prozent der Tier-Mitarbeiter in Kurzarbeit, schreibt das Handelsblatt.

E-Mopeds: Tier Mobility bringt 5.000 Elektroroller von Coup zurück auf die Straße Sie kommen zurück und sehen fast so aus wie vorher: die mintgrünen Elektro-Roller von Coup. Ab Mai sollen sie wieder über Berliner Straßen fahren. Dann aber unter der Marke Tier.

E-Mopeds von Emmy weiterhin unterwegs

Der Berliner Wettbewerber Emmy setzt derweil verstärkt auf Helmhygiene und bleibt weiterhin mit seines Fahrzeug im Betrieb. Das Unternehmen verzeichne eine rückläufige Buchungsrate von 50 Prozent, sagte Gründer Valerian Seither gegenüber Zeit Online. Derzeit stehe Kurzarbeit im Startup an. Sollte die ganze Sommersaison wegen Corona ausfallen, muss das Unternehmen womöglich um seine Existenz bangen.

Moia und Clevershuttle setzen auf Kurzarbeit

Der Ridepooling-Dienst Moia stellt sein Angebot in Hamburg und Hannover ab dem 1. April vorübergehend ein. Wie das Unternehmen mitteilt, hat sich die Nachfrage nach Fahrten drastisch reduziert. Moia erwartet in den kommenden Tagen und Wochen einen weiteren Rückgang der Nachfrage. Um die Arbeitsplätze zu schützen, hat das Unternehmen Kurzarbeit für 900 Beschäftigte beantragt.

Der Pooling-Fahrdienst Clevershuttle hat ab dem 3. April in einigen Städten Kurzarbeit beantragt. Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Zahl der Fahrzeuge gesenkt. In der Flotte solle das London Cab vom Hersteller LEVC verstärkt zum Einsatz kommen. Das Fahrzeug verfügt über eine Glas-Trennscheibe zwischen Fahrer und Fahrgast. Das soll zusätzlichen Schutz gewährleisten. Wo das nicht möglich ist, wird eine provisorische Plastikplane zwischen Fahrer und der Rückbank aufgehängt. Das sehe zwar nicht schön aus, schütze aber die Fahrzeuginsassen und Fahrer.

Berlkönig fährt nur noch Klinikpersonal

Der Berliner On-Demand-Rufbus Berlkönig wird vom 25. März bis zum 19. April den regulären Betrieb einstellen und kostenlose Fahrten ausschließlich für medizinisches und pflegerisches Personal anbieten. Während dieses Sondereinsatzes wird der Berlkönig in einem erweiterten Geschäftsgebiet von 21 Uhr bis 5.30 Uhr ärztliches Personal, Pflegepersonal, medizinische Fachangestellte und Rettungskräfte zur Arbeit und nach Hause fahren. Das Geschäftsgebiet umfasst den gesamten Berliner S-Bahn-Ring und eine Erweiterung in die Außengebiete, um zusätzliche Krankenhäuser abzudecken. Es sollen nie mehr als drei Fahrgäste gleichzeitig in den Vans sitzen.

Anzeige

Carsharing und das Thema Desinfektion

Das kilometerbasierte Carsharing von Miles bleibt weiterhin mit 2.000 Fahrzeugen auf den Straßen. Regelmäßige Desinfektion der Autos habe derzeit höchste Priorität, so Geschäftsführer Oliver Mackprang gegenüber der Zeit Online. Die Nachfrage sei dennoch gesunken. Bei Share Now läuft der Betrieb normal weiter. Der Anbieter rechnet damit, dass die Nutzung wieder ansteigen wird, wenn sich die strengen Regeln lockern. Die Volkswagen-Tochter Weshare bleibt ebenfalls mit voller Flotte auf der Straße.

Drehmoment: Nicht alle Mobility-Startups leiden unter der Corona-Krise Das Coronavirus ist nicht für jedes Unternehmen aus dem Mobility-Sektor ein Problem. Viele stellen ihr Geschäftsmodell um, einige profitieren sogar merklich.

Fahrräder sind weiterhin gefragt

Das Leihfahrrad-Angebot der Bahn, Call a Bike, steht weiterhin zur Verfügung. Nextbike bietet unter anderem In Berlin und Bonn seine Fahrräder die ersten 30 Minuten kostenlos an und ist weiterhin mit seiner Flotte auf der Straße vertreten. Zum Vergleich: In China verzeichneten Leihräder-Startups ein Wachstum von 150 Prozent.



Bild-Collage: Clevershuttle/ Finn Fredeweß; Emmy / Chris Marxen; Miles; Circ