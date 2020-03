In Berlin sieht man sie regelmäßig, entweder beladen mit dem Bio-Company-Einkauf oder behelmten Kindern. Lastenräder sind praktisch, außerhalb der Großstädte allerdings ein eher seltener Anblick in Deutschland, von Postbotinnen und Postboten auf gelben Exemplaren einmal abgesehen. Für Tobias Lochen sind sogenannte Cargobikes ein wichtiges Fortbewegungsmittel. Wenn er ohne Fußmarsch und ÖPNV Großeinkäufe nach Hause transportieren möchte, ist er auf sie angewiesen. Denn der 33-Jährige hat keinen Führerschein. Gerade arbeitet er daran, künftig Wasserkisten und Einkaufstüten in möglichst vielen Städten auf Rädern von A nach B bringen zu können.

Lochen ist Gründer und Geschäftsführer des Darmstädter Startups Sigo, das Lastenräder mit Elektroantrieb entwickelt. Allerdings nicht mit dem Ziel, sie anschließend zu verkaufen (zum Beispiel an Eltern in Prenzlauer Berg). Sigo will seine E-Bikes Privatpersonen an Ladestationen zum Ausleihen bereitstellen. Ähnlich wie es Donk-ee schon seit rund zwei Jahren und mit aktuell 60 E-Lastenrädern in Köln tut.

Doch anders als bei Donk-ee, wo leere Akkus manuell gegen geladene getauscht werden müssen, sollen die Räder von Sigo vollautomatisch an der Station aufgeladen werden. Ein weiterer Punkt unterscheidet die Nordrhein-Westfalen vom unabhängig gegründeten Startup Sigo: Das Unternehmen hinter Donk-ee ist eine Tochter des Öko-Energieversorgers Naturstrom.

Sigo-Gründer Lochen sagt, dass sein Team die passende Hardware nicht von der Stange bekomme. Stattdessen lasse es die Einzelteile nach eigenen Vorgaben von einem Auftragshersteller in China produzieren. Montiert werde in Europa. Wie viele andere Startups spürten auch sie die Auswirkungen des Coronavirus: „Batterien haben wir nicht so viele, wie wir haben wollen“, sagt Lochen. Noch reiche es aber. Seit dem Ausbruch der Epidemie sind in China laut John Hopkins Universität insgesamt 80.026 bestätigte Coronavirus-Infektionen gezählt worden (Stand: Montag, 9:40 Uhr). Die Weltwirtschaft bekommt das derzeit deutlich zu spüren. Er gehe aber davon aus, dass sich die Lage in China bald wieder normalisiere und damit auch Batterien wieder verfügbar seien, so Lochen.

3,50 Euro für die erste Stunde

Am vergangenen Donnerstag haben er und seine beiden Mitgründer Philipp Harter und Edin Zekanovic in Darmstadt die erste von vier dort geplanten Stationen eröffnet. Dazu sollen schon bald zwei Stationen mit je zwei Rädern in Frankfurt am Main, außerdem jeweils eine in Wiesbaden, Langen und Kelsterbach kommen. Ein Markteintritt in überschaubarem Rahmen also, kein Vergleich zu der regelrechten Flutung der Innenstädte mit E-Tretrollern. So bald wie möglich will aber auch Sigo bundesweit vertreten sein.

Eigentlich war der Start der Flotte für Herbst 2019 vorgesehen. Wieso verzögerte er sich bis jetzt? „Wir mussten alles von der Pike auf entwickeln und herstellen lassen. Das braucht seine Zeit“, sagt Lochen im Gespräch mit Gründerszene.

Free Floating wäre schneller gewesen

Der Radverleih an Stationen ist aufgrund der zeitaufwändigen Installation langsamer skalierbar als das Free-Floating-Modell. Um trotzdem schnell zu wachsen, arbeiten Lochen und sein Team mit Wohnungsbaugesellschaften wie der Nassauischen Heimstätte zusammen. Viele ihrer Stationen sollen in Quartieren und Wohngebieten stehen, um sie für die Menschen gut erreichbar zu machen. Dafür finanzierten die Gesellschaften die Installation der Ladestationen, so Lochen. Wer sich ein Lastenrad ausliehen will, zahlt bei Sigo 1,50 Euro pro Buchung. Dazu kommt ein Euro für jede angefangene halbe Stunde. Reserviert und gezahlt wird per App.

2017 in Wuppertal gegründet, zog Sigo für einen Platz im hessischen Mobilitätszentrum Holm in die Nähe des Frankfurter Flughafens. Business Angels aus dem Rhein-Main-Gebiet sind an dem Startup beteiligt. Lochen spricht von einer Gesamtfinanzierung in Höhe von etwa einer halben Million Euro.

Neben der Wohnungswirtschaft seien auch Kooperationen mit ÖPNV und Kommunen in Planung, sagt der Gründer. Die Zielgruppe: alle ohne Auto oder mit dem Gedanken, es abzuschaffen. Er erklärt, dass er eine Sache erreichen wolle: „Leute, die sagen: ‚Wenn ich eine Sigo-Station in der Nähe hätte, wäre es für mich nicht notwendig, ein Auto zu haben.‘“

Entlastung im Stadtverkehr?

Bestehende Lastenrad-Anbieter adressieren mit ihren Produkten insbesondere den Markt für Kurier-, Express- und Paketlieferungen. Als Alternative zum Auto könnten die Räder künftig eine größere Rolle im innerstädtischen Verkehr spielen. Der Zweirad-Industrie-Verband geht indes davon aus, dass 50 Prozent aller motorisierten Warentransporte in Städten durch Lastenrädern ersetzt werden könnten.

In mehreren kommunalen Projekten werden Lastenräder bereits an Privatpersonen verliehen, nicht immer elektrisch angetrieben, dafür meist kostenfrei. So etwa in den Sigo-Städten Darmstadt (Heinerbike) und Frankfurt (Main Lastenrad). Die Bikesharing-Firma Nextbike, für ihre blaugrauen Leihräder bekannt, begann im vergangenen Mai damit, E-Lastenräder in Norderstedt bei Hamburg zu vermieten.

