Zu viele Autos, zu viele Staus, zu viel Lärm und zu viel Dreck – Städte überlegen seit Langem, wie sie mit dem zunehmenden Verkehr umgehen sollen. Bisher wurden nur Einzelmaßnahmen getroffen. Dazu gehörten die Zulassung von E-Scootern, privates Ridesharing und Shuttle-Angebote. Bislang haben diese Mobiltätsangebote überwiegend dazu beigetragen, dass sich der Verkehr in den Städten weiter erhöht hat. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass vor allem die zusätzlichen Fahrzeuge die Lage verschärft haben.

Die Bürgermeister amerikanischer Städte sagen in einer Umfrage einstimmig, dass die Zahl der Autos ihre Städte ruiniere. Etwas dagegen zu unternehmen, fällt ihnen allerdings kaum ein. Was vor allem daran liegt, dass man sich ungern mit der schieren Masse an Autofahrern anlegen will. Schließlich handelt es sich bei ihnen um potenzielle Wähler. Also einfach weiter machen, wie bisher?

Das sehen viele Städte anders. Manche überlegen ab 2025 oder 2030 Verbrennern den Zugang zu ihren Metropolen zu untersagen. Was sicher nicht verkehrt ist. Aber was bringt es, wenn die Staus in der Zukunft dann von Elektrofahrzeugen verursacht werden? Und würde es die Zahl der Unfälle vor allem mit Fußgängern und Fahrradfahrern reduzieren? Sicher nicht. Aber was wäre, wenn man Autos komplett aus der Stadt verbannen würde?

Die vollständige Verbannung der Autos führt zu anderen Problemen

Im Jahr 2016 hatte das Startup Flinc, das eine App für Mitfahrten bietet, in Zusammenarbeit mit dem Telefonprovider O2 (Telefonica) eine interessante Studie vorgestellt. Die Grundfrage war einfach: Was würde passieren, wenn man in Hamburg alle Autos verbieten und stattdessen einen flexiblen Shuttle-Service per App anbieten würde? Als Grundlage dienten anonymisierten Bewegungsdaten, die aus Smartphones von O2-Kunden stammten.

Die Ergebnisse waren beeindruckend. Würde man diese Idee umsetzen, gäbe es 97 Prozent weniger Autos, rund 61 Prozent weniger gefahrene Kilometer in Hamburg. Das würde wiederum rund 57 Prozent geringere Gesamtkosten pro Kilometer verursachen. Hinzu kommen deutlich niedrigere Emissions-Werte, die wiederum langfristige Auswirkungen auf die Ausgaben im Gesundheitssystem haben.

Natürlich lässt sich so ein System nicht so einfach umsetzten. Die Kosten für ein solches den ÖPNV ergänzendes System wären nur da dann einigermaßen überschaubar, wenn man autonome Kleinbusse einsetzen kann. Bis die allerdings auf die Straße kommen, wird es noch etliche Jahre dauern. Auch wenn man sagen muss, dass der Wegfall anderer Autos das Leben für autonome Fahrzeuge deutlich leichter machen würde.

Vermutlich würde der Protest gegen eine komplette Verbannung des privaten Autoverkehrs aus der Stadt aber so groß sein, dass man es nicht durchsetzen könnte. Selbst, wenn die Shuttles komplett umsonst wären. Aber es gibt einige Städte, die damit angefangen haben, einzelne zentrale Straßen für den Autoverkehr zu sperren. So hat zum Beispiel San Francisco die bei Touristen beliebte „Market Street“ im Zentrum der Stadt für privaten Autoverkehr gesperrt. In New York ist es die 14th Street, die seit einigen Monaten nur noch von Bussen und dem Lieferverkehr genutzt werden darf.

Während aus der Stadt in Kalifornien noch keine Ergebnisse vorliegen, hat man in New York feststellt, dass sich vor allem der Busverkehr erheblich beschleunigt hat. Die Fahrzeiten haben sich insgesamt um 35 Prozent reduziert und da die Busse nun öfter fahren können, werden mehr Menschen transportiert. Auch die Geschäfte haben nicht unter der Verbannung der Autos gelitten, wie ein Bericht zeigt.

Eine Sperrung der Innenstädte scheint also sehr viele positive Effekte zu haben. Dazu kommt auch, dass durch den Wegfall des Autos sich nicht nur Räume für Fußgänger schafft, sondern auch für neue Geschäftsmodelle. E-Scooter und andere Angebote der Mikromobilität wären gefragter. Sinnvoll wäre es, damit anzufangen, einzelne Straßen in den Innenstädten für den Autoverkehr zu schließen. Um dann zu schauen, wie weit man die Verbote ausweiten kann. In Berlin scheint man das schon verstanden zu haben: Ab Juni soll die vielbefahrene Friedrichstraße für sechs Monate autofrei werden.

