Jetzt ist es raus. Vor zwei Monaten enthüllten Gründerszene und Startupdetector, dass die Soundcloud-Gründer Alexander Ljung und Eric Wahlforss gemeisam mit Jimdo-Macher Christian Springub an einem neuen Unternehmen für „die Entwicklung und den Betrieb von Mobilitätslösungen“ arbeiten. Nun hat Ljung verraten, worum es sich genau handelt: ein E-Bike-Abo namens Dance.

Big day! Today, @ericw, @springub and I are launching our new company. Please welcome: Dance. From music to bikes, but still in subscriptions. Invite-only to begin with, but the waitlist is open for sign-ups. More info below👇 pic.twitter.com/SFyiQHuGIe

— Alexander Ljung (@alexanderljung) July 21, 2020