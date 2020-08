Diesen Artikel könnt ihr euch auch anhören. Die Audio Story findet ihr unter dem Text.

Eigentlich sind E-Mopeds das perfekte Fortbewegungsmittel in der Stadt für kurze Distanzen. Sie können mit Ökostrom fahren, brauchen wenig Platz, sind relativ günstig und eignen sich ideal fürs Sharing. Während in asiatischen Ländern E-Roller beliebt sind, sieht man sie hierzulande weiterhin nur selten. Hätte der Sharing-Anbieter Tier nicht die E-Roller vom gescheiterten Bosch-Projekt Coup wieder auf die Straße gebracht, gäbe es nur das Angebot von Emmy und wenigen kleinen Anbietern. Warum setzen sich die Roller nicht durch?

Ein Grund ist sicher, dass das Angebot zu klein ist. Ein weiterer, dass viele Menschen sich auf einem Roller nicht wohl fühlen. Was nicht am Roller selbst liegt, sondern am Verkehr. Tatsächlich weiß ich aus eigener Erfahrung, dass eine Fahrt mit dem Roller stressig sein kann. Autos passieren einen mit 30 Zentimeter Abstand und übersehen einen gerne.

Die Sache mit dem Überholen ließe sich leicht beheben, wenn man die Höchstgeschwindigkeit der Roller auf 55 km/h anheben würde. Stattdessen schleicht man mit den erlaubten 45 km/h und stellt in vielen Fällen eine rollende Schikane dar. Warum das Gesetz diese Einschränkung vornimmt, scheint niemandem wirklich klar zu sein. Eine Änderung wurde vom Verkehrsministerium bisher nicht in Erwägung gezogen. Vermutlich ist man im Moment auch zu sehr damit beschäftigt, den Bußgeldkatalog rechtskonform umzusetzen.

Kaufprämie für E-Lastenräder

Die E-Roller sind nur ein Beispiel dafür, wie Staat und Kommunen der Verkehrswende den Schwung nehmen. So wichtig das Konjunkturpaket für E-Autos ist, warum gibt es keine Kaufprämie für E-Lastenfahrräder? Viele der Hersteller fertigen ihre Räder auch in Deutschland. Eine Prämie hätte den Verkauf angekurbelt und dabei geholfen, eine Industrie in Deutschland zu fördern, die in Zukunft weltweit große Umsätze erzielen dürfte.

Beim Carsharing sieht es ähnlich aus. Zwar haben die meisten Städte den Carsharing-Fahrzeugen mittlerweile ein paar Parkplätze eingeräumt, aber das sind immer noch zu wenig. Hinzu kommt, dass die Anbieter in jeder Stadt unterschiedliche Gebühren für die Nutzung des Parkraums zahlen. Während Düsseldorf das Carsharing mit einem günstigen Angebot unterstützt, beschweren sich die Anbieter, dass die Lage in Berlin komplett anders ist. Was gerade in Berlin merkwürdig ist. Denn: Ziel des Senats ist es doch, den privaten Autoverkehr zu reduzieren.

Carsharing und Fahrradrechte werden benachteiligt

Die Carsharing-Unternehmen kämpfen an vielen Fronten und es zeigt sich, dass Carsharing den Verkehr in einer Metropole reduzieren kann – aber nur, wenn man es richtig angeht. So, wie es im Moment passiert, bringen Sharing-Anbieter nur mehr Fahrzeuge auf die Straße. Carsharing verstärkt den Verkehr zusätzlich, weil die Autos als Drittwagen eingesetzt werden. Das ist alles schon lange bekannt, aber die Verwaltungen scheinen an einer Änderung der Lage kein Interesse zu haben.

Überhaupt scheint die Fixierung auf das Auto bei der Planung der Infrastruktur weiterhin besonders groß zu sein. Sichere Fahrradwege, seit Jahrzehnten eingefordert, entstehen nur zögerlich, obwohl die Zahl der Radfahrer seit Jahren stetig wächst. Dass man in Berlin immer noch Geld in die völlig sinnlose Verlängerung der A100 steckt, die mitten durch die Stadt führen soll, anstatt damit alternative Mobilitätskonzepte zu verfolgen, ist ein schönes Beispiel für die Engstirnigkeit der deutschen Behörden.

Es sind nur drei Beispiele. Man könnte die Liste fortführen. Zum Beispiel mit der Frage, warum die traditionelle Autoindustrie viele Subventionen einstreichen kann, neue E-Auto Anbieter wie Sono Motors aber mittels Crowdfunding ein Auto finanzieren müssen, dessen Solar-Technologie bei den Herstellern nicht mal ansatzweise zu finden ist. Staat und Kommunen müssen endlich anfangen, die Mobilität in den Städten weniger Auto-zentriert zu planen und umzusetzen.

Don Dahlmann ist seit über 25 Jahren Journalist und seit über zehn Jahren in der Automobilbranche unterwegs. Jeden Montag lest Ihr hier seine Kolumne „Drehmoment“, die einen kritischen Blick auf die Mobility-Branche wirft.

Bild: Getty Images / Johannes Simon